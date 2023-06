Jongere haalt nieuws steeds meer van sociale media zoals TikTok, maar vertrouwt die minder

In vergelijking met andere Europeanen hebben Nederlanders veel vertrouwen in het nieuws dat zij tot zich nemen. Maar dat vertrouwen neemt vooral af onder jongeren die sociale media steeds vaker als nieuwsbron gebruiken. Dat stelt het Reuters Institute for the Study of Journalism.

Het Britse instituut, dat in Nederland samenwerkt met het Commissariaat voor de Media, onderzocht het nieuwsgebruik in 46 landen. Het onderzoek bevestigt de trend dat traditionele media zoals televisie en kranten steeds meer plaats moeten maken voor online concurrenten. Tekenend is de mijlpaal dat dit jaar mensen voor het eerst meer nieuws van online media halen dan van tv.

Van de online media is de sociale variant steeds meer in trek als nieuwsbron. Meer dan een kwart van de mensen tussen de 18 en 24 jaar zegt zelfs dat sociale media voor hen de voornaamste bron van nieuws zijn. Op bijvoorbeeld Snapchat of Tiktok volgen zij niet alleen kanalen waar lollige filmpjes of influencers te zien zijn; ook bekijken ze allerlei verschillende nieuwspagina's. Daaronder zitten overigens ook traditionele namen, zoals het op Instagram populaire NOS Stories (bijna een miljoen volgers).

Impact sociale media op vertrouwen

Maar wat doet dit gebruik van sociale media nu met het vertrouwen in nieuws? Uit een en­quête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek vorige maand nog dat het vertrouwen in de journalistiek - in zijn algemeenheid - het afgelopen jaar was gedaald. Van 46 procent zakte dit naar 40 procent.

Ook onderzoeksbureau Motivaction concludeerde uit een onderzoek in december vorig jaar dat het vertrouwen in nieuws daalde. Respondenten noemden als minst betrouwbaar sociale media als Facebook en Tiktok, maar ook de omroep Ongehoord Nederland staat ergens onderaan de lijst.

Edmund Lauf, onderzoeker bij het Commissariaat voor de Media, zei woensdag bij de presentatie van het rapport dat lager vertrouwen in nieuws deels te verklaren is door het gebruik van sociale media als nieuwsbron. Voor jongeren en (in mindere mate) oudere generaties die hun nieuws voornamelijk van sociale media halen, is het vertrouwen in nieuws laag.

Vertrouwen in nieuws zou vrij stabiel zijn

In tegenstelling tot het CBS zegt Lauf, op basis van het onderzoek met het Reuters Institute, dat het vertrouwen in nieuws in Nederland over het algemeen stabiel en relatief hoog is. De voornaamste factor is daarbij volgens hem het grote vertrouwen in ‘nieuwsmerken’, oftewel de gevestigde namen. Die krijgen, ‘van De Telegraaf tot de NOS’, dit jaar weer ruime voldoendes van de respondenten. Lauf: “Ik ben blij als mijn kinderen met deze cijfers naar huis komen.”

Wat daarnaast meespeelt bij de mate van vertrouwen is de interesse die mensen in nieuws hebben. Mensen die buitengewoon geïnteresseerd zijn in nieuws hebben er meer vertrouwen in. En hoe ouder mensen worden, hoe meer interesse in nieuws ze over het algemeen hebben. Onder jongeren is zelfs een dalende interesse in nieuws te zien, stelt Lauf.

De onderzoeker zou dan ook graag zien dat er meer onderzoek komt naar de hoeveelheid en kwaliteit van het nieuws dat mensen op sociale media consumeren. Ook pleit hij voor het bevorderen van ‘nieuwswijsheid’ onder jongeren. “Ook zij moeten zien hoe belangrijk journalistiek voor de democratie is.”

