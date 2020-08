Jonge en oude ‘piraten’ verzamelen afval op strand Scheveningen

Midden op het strand, ter hoogte van de Scheveningse Keizerstraat, vind je deze zomer een groep afval inzamelende ‘piraten’. Claske Boschma van de ‘TrashUre Hunt’ geeft een rondleiding langs de pipowagens die hun uitvalsbasis vormen. Ze weet het zeker: “Wij hebben hier het mooiste stukje van het hele strand.” Met haar korte broek en grote zonnebril houdt ze het prima uit in de felle zon. Tevreden kijkt ze uit over de cirkel van zeecontainers en pipowagens allemaal blauw geschilderd en vaak beplakt met gekleurde dopjes en andere knutsels. “Het liefst zit ik hier elke dag.”

Willem van den Linden van TrashUre Hunt op het Scheveningse strand waar kinderen als ware schatzoekers jagen op zwerfvuil op het strand. Beeld Phil Nijhuis

Je kunt de vrijwilligers van de TrashUre Hunt beter vragen wat ze hier niet doen. Vanuit deze kleurrijke uitvalsbasis, die hier 95 zomerse dagen per jaar staat, gebeurt eigenlijk alles: van skatelessen voor kinderen tot bedrijfsuitjes van Shell. Hoewel, oprichter Ralph Groenheijde is vrij stellig in wat ze hier niet doen: “Mensen aanvallen.” Liever dan strandgebruikers erop te wijzen wanneer ze afval achterlaten, gaat hij voor de positieve benadering. “Als ik iemand iets op de grond zie gooien, ruim ik dat gewoon heel vrolijk en theatraal op. Het heeft geen zin om dan de discussie aan te gaan. Vaak beginnen diezelfde mensen me even later te helpen met afval rapen.”

Groenheijde heeft zelf geen tijd om naar het strand te komen: hij is op vakantie. Toevallig ontstond het idee voor de TrashUre Hunt ook toen hij op vakantie was met zijn vrouw en toen tweejarige kind. Via de telefoon vertelt hij hoe dat ging. “We wilden schelpen zoeken, maar mijn zoontje was meer geïnteresseerd in alle mooie plastic dopjes die daar op het strand lagen.” Eenmaal terug in Scheveningen viel het hem opeens op hoeveel afval daar op het strand ligt. Het begon met zelf afval rapen met vrienden, maar elke zomer groeide het project in omvang. “En nu krijgen we elk jaar drieduizend mensen op de been.” Samen met de vaste club van tien vrijwilligers zamelen zij jaarlijks zo’n drieduizend liter afval in.

Op het Scheveningse strand staan er meerdere afvalbakken om het vuil de scheiden. Beeld Phil Nijhuis

Door de vrolijke toon en de vele ‘games’ die van het afval worden gemaakt, zoals een kleurrijke knikkerbaan, doet de TrashUre Hunt het goed bij de jonge doelgroep. “Ja, kinderen vinden piraten natuurlijk cool,” zegt Boschma. Volgens Groenheijde is de TrashUre Hunt er voor iedereen, maar er zijn inderdaad veel activiteiten voor de jeugd, zoals elke woensdag knutselen met gevonden afval en elke donderdag een uur skateles in ruil voor een uur afval rapen.

Boschma laat de grote bak met afval in het midden van de cirkel van pipowagens zien. De rommel is gesorteerd in categorieën. Dat kan de categorie ‘flesjes’ zijn, maar er is ook een bak met ‘gele sprieten’. Die plastic sprieten zijn, ironisch genoeg, afkomstig van de borstels van de wagens van de gemeentereiniging die ’s avonds het strand opruimen. “Heel goed dat ze er zijn, hoor”, zegt Boschma, “maar ze rijden pas als het al vloed is geweest.” Daarnaast laten ze dus gele sprieten achter, die vervolgens als ‘schatten’ bij de TrashUre Hunt worden ingeleverd.

Van zonnebrillen tot rioolbuizen

Boschma: “We vinden ook heel veel sigarettenfilters. Veel mensen weten niet dat die zo slecht zijn. Dat vertel ik dan ook wel: dat één filter acht liter water kan vervuilen en dat daarin 50 procent van het zeeleven omkomt. Mensen zijn dan vaak heel verbaasd en gaan toch maar opruimen.” Wat ze verder allemaal vinden? Volgens vrijwilliger Willem van der Linden – lang, wit haar en dito baard – “eigenlijk alles, van zonnebrillen tot rioolbuizen. Bij het opbouwen van de strandtenten komt dat allemaal omhoog. Waarschijnlijk zijn ze vorig jaar achtergebleven.” Van die buizen is een versierde boog met flesjes en netten gemaakt, waar strandgangers onderdoor lopen als ze nieuwsgierig een kijkje komen nemen.

Een vader met twee kinderen komt een volle zak met verzameld afval inleveren. “Hoeveel dieren denk je dat je nu hebt gered?”, vraagt Van der Linden aan een van de jongetjes. “Weet ik niet.” Met grote, verwachtingsvolle ogen kijkt het jongetje omhoog naar de ‘piraat’ in de pipowagen. Van der Linden: “Ik denk wel duizend.”

Lees ook:

Plastic soep: de albatros hapt, slikt, weg

Wie de hoeveelheid polystyreen, polypropeen en polyethyleen in een opengesneden albatros ziet, schrikt. Fotograaf Chris Jordan maakte er een film over.

Merijn Tinga wilde surfen tegen plastic, maar ontdekte: plastic opruimen helpt helemaal niet. Toch gaf hij niet op.

Eindeloos opruimen en recyclen van plastic lost het vervuilingsprobleem niet op. In zijn nieuwe documentaire vertelt de bioloog en kunstenaar hoe we de strijd tegen plastic wél gaan winnen.