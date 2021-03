Johnson & Johnson-vaccin hield Nederlands stempel: ‘In alle fases speelden Nederlanders een hoofdrol’

Naar verwachting keurt de Europese toezichthouder EMA donderdag het coronavaccin van Johnson & Johnson goed voor de Europese markt. Het is een Amerikaans vaccin, maar het heeft een overduidelijk Nederlands tintje. “In alle fases van de ontwikkeling van dit vaccin hebben Nederlanders een hoofdrol gespeeld”, zegt viroloog Jaap Goudsmit die tussen 2003 en 2011 wetenschappelijk directeur was van Crucell, waar de basis voor het vaccin werd gelegd.

De oorsprong van het vaccin gaat nog verder terug en begint in 1993 als onderzoekers van de Universiteit Leiden het bedrijf IntroGene oprichten. Daar willen ze hun wetenschappelijke vondsten verder ontwikkelen en geschikt maken voor de markt. Op dat moment hebben ze nog geen vaccins voor ogen, maar gentherapie. De Leidenaren zoeken naar manieren om ziektes die worden veroorzaakt door een genetisch defect, te behandelen door de goede genen bij de patiënt in te brengen.

Hun werk rust op twee pijlers. Een virus dat deze genen op hun plaats van bestemming moet brengen en een kweekmedium waarin dit virus in grote hoeveelheden kan worden geproduceerd. Het medium is een zogeheten cellijn, Per.C6, afkomstig van embryonale netvliescellen, waar ze net zo lang aan hebben gesleuteld totdat deze zich tot in het oneindige kunnen blijven vermeerderen.

Overstap naar vaccins

Maar als ze daar in 1998 in zijn geslaagd, bevindt de gentherapie zich in een diep dal. De therapie is te snel naar de kliniek gebracht en blijkt in studies kanker te kunnen veroorzaken. Toevallig heeft in die jaren farmaceut Merck een licentie voor de cellijn gekregen die het bedrijf gebruikt om een vaccin tegen hiv te ontwikkelen. Het transportvirus kan immers ook de genetische code van een ziekteverwekker vervoeren. Dat brengt de Leidenaren op het idee om ook over te stappen naar de vaccins.

In 2000 fuseert IntroGene met het Utrechtse biotechbedrijf Ubisys tot Crucell (een samentrekking van cruciale cellen). In de jaren die volgen wordt de techniek geperfectioneerd. “Waar het om ging is dat we een compleet productieproces hadden”, zegt Goudsmit. “Daar komt veel meer bij kijken dan alleen een academische vinding.” Met name aan het transportvirus, een zogeheten adenovirus, is veel gesleuteld voordat het, voorzien van de juiste code, een goede afweerreactie opwekte.

Zoektocht naar overnamepartner

Tegen het eind van het decennium is die ontwikkeling zo ver gevorderd dat het bedrijf op zoek gaat naar een overnamepartner. Die wordt gevonden in Johnson & Johnson, dat Crucell voor 1,75 miljard euro overneemt. Sindsdien is uit de Leidse vestiging een vaccin tegen ebola, en nu dus tegen corona, voortgekomen. Grappig detail: het bedrijf heet nu Janssen Vaccines, maar dat is geen vertaling. In 1961 is het Belgische Janssen Pharmaceutica in het Amerikaanse moederbedrijf opgegaan en daar dankt de Leidse vestiging haar naam aan.

Menigeen treurde toen, en velen nu weer, dat het bedrijf niet in Nederlandse handen is gebleven. Waarom is Crucell niet gefuseerd met het Nederlands Vaccin Instituut dat tot 2011 heeft bestaan en de productie en distributie van de vaccins voor het rijksvaccinatieprogramma beheerde? Dat had niet gekund, zegt Goudsmit. “Dat is een naïeve academische gedachte. Johnson heeft er miljarden ingestoken. Dat is nodig om een product naar de markt te brengen. Voor de bouw van fabrieken, voor de financiering van klinische studies. Voor die taak was het NVI geen logische optie.”

“Vergeet niet dat we bij de overname al niet meer puur Nederlands waren”, zegt hij. “We hadden een Belgisch en een Zweeds bedrijf gekocht, we hadden fabrieken in Zuid-Korea. Wat niet wegneemt dat dit coronavaccin een Nederlands stempel heeft.”

Drie miljoen doses Nederland krijgt de komende twee weken 169.000 extra coronavaccins van Pfizer. Er zijn de afgelopen maanden al meer dan 1,5 miljoen doses van dit vaccin geleverd. Volgens minister Hugo de Jonge kunnen begin juli alle Nederlanders ten minste een eerste prik hebben gehad. Er worden nu dagelijks 40.000 prikken gezet. De extra levering door Pfizer is dus goed voor vier dagen. Na een moeizame start lukt het Pfizer om te leveren wat het heeft beloofd. AstraZeneca heeft daar veel meer moeite mee. Ook Johnson & Johnson kampt met bevoorradingsproblemen. Nederland heeft drie miljoen doses van dit vaccin besteld.

Lees ook:

De Volvo onder de vaccins, het Janssen-vaccin, is goedgekeurd in de VS

Vier vragen over het middel dat het vaccinatieprogramma op turbostand kan zetten