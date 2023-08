Johnny en Danielle zijn oppasopa en -oma van Abel: ‘We verwennen hem met liefde en aandacht’

Tussen zijn kleine vuist zit een geplet stukje bruine boterham, de andere helft zit in zijn mond als hij begint te lachen. Abel (13 maanden) lijkt de beste tijd van zijn leven te hebben. Hij danst in zijn stoel en slaat op het tafelblad. Het is feest, want er is eten.

Zijn oma, Danielle de Jong (53), kan haar ogen niet van hem afhouden. “Hij is leuk, he?”, zegt ze met glinsterende ogen. Het is een retorische vraag. Haar man, Johnny de Jong (49), knikt lachend terwijl hij naar Abel zwaait. “Als je hier aankomt en hij begroet je met uitgestrekte armen, dan voel je je wel de koning van de wereld.”

Het is donderdag en de twee zitten in de woning van hun zoon en schoondochter, in het centrum van Rotterdam. Iedere woensdag en donderdag past Danielle hier op haar kleinkind. Johnny komt na zijn werk als het lukt en heeft soms speciale opa-dagen.

Reistijd

De grootouders wonen zelf in Brabant, in Roosendaal. Danielle: “Veertig minuutjes in de trein en dan ben ik hier. Op woensdagavond blijf ik dan logeren.” Ze bood het allemaal zelf aan, zonder te twijfelen. “Ik bouw op deze manier een bijzondere band op met mijn eerste kleinkind. En zijn ouders zijn ermee geholpen. Het is een win-winsituatie. En ik heb de tijd, ik ben om medische redenen afgekeurd en heb geen baan.”

Hun schoondochter en de moeder van Abel, Wendy Colsters (34), is er maar wat blij mee. “Ze redden ons. Ik kan vier dagen per week blijven werken, mijn partner vijf en we weten dat onze zoon bij opa en oma in goede handen is. Bovendien is de kinderopvang op dit moment bijna niet te betalen”, zegt ze.

En niet alleen dat, Abel stond het eerste half jaar van zijn leven nog op een wachtlijst voor een plekje in de opvang. Inmiddels gaat hij één dag per week omdat het contact met andere kindjes goed voor hem is, legt zijn moeder uit. “Dat vond ik aan het begin wel spannend, als moeder ben je best bang voor het onbekende. Bij de opvang passen vreemde mensen op je kindje. Je vraagt je dan wel af of dat goed gaat, of ze wel opletten dat hij niet valt. Bij mijn schoonouders had ik die angst en zorgen niet.”

Met geen gevoel te vergelijken

“Als hij nu begint te huilen dan zijn wij er meteen bij”, zegt Danielle. “Maar bij de opvang moet hij misschien even wachten omdat ze daar ook druk zijn met andere kinderen. Wij verwennen hem met liefde en aandacht.”

Johnny: “Het mooiste is dat we onderdeel zijn van zijn leven. We zien onze kleinzoon een jongetje worden. Dat kun je met geen ander gevoel vergelijken”, zegt hij. Danielle: “En je hebt wel de lusten, niet de lasten. Toen ik zelf kinderen kreeg had ik nog zenuwen of ik alles wel goed deed. Nu heb ik meer ervaring, minder stress.”

Over hun opvoedstijl zegt Johnny: “Zijn ouders bepalen wat er gebeurt. We verwennen hem ook niet met extra lekkere dingen of cadeaus. Ik wil niet dat hij over een paar jaar gaat zeggen ‘maar bij opa en oma mag ik dat wel!’”

Ondertussen is het stukje boterham op en laat Abel van zich horen. Hij slaat de drinkfles waaruit hij net nog rustig zat te drinken tegen de tafel. “Eten en muziek maken, dat zijn favoriete activiteiten”, zegt zijn oma lachend.

Al voordat de jonge muzikant überhaupt geboren was, werden er door zijn opa en oma voorbereidingen getroffen. “Toen we het nieuws hoorden, hebben we in ons huis meteen een babykamer gebouwd”, zegt Johnny. Hij kijkt zijn vrouw aan en ze schieten in de lach. “We gingen helemaal los. Alles erop en eraan. Een box, een bedje, een schommelstoel in de tuin.”

Nu Abel wat groter wordt, logeert hij af en toe bij hen. Vorig weekend nog zodat zijn moeder thuis haar verjaardag kon vieren met vrienden. “Ze mogen ons altijd vragen. Mijn moeder en oma waren er altijd voor mij, dat wil ik doorgeven”, zegt Danielle.

“Het helpt dat we relatief jong opa en oma zijn geworden”, denkt ze. “We kunnen nog met hem meespelen onder de tafel, bij wijze van spreken.” “Tegelijkertijd houdt hij ons ook jong”, reageert Johnny. Discussies hebben de ouders en grootouders nog niet gehad. “We kunnen goed met elkaar praten”, zegt Colsters.

Een betere band, een wijntje op de bank

Door het oppassen krijgen de twee ook meer mee van het leven van hun zoon en schoondochter. Danielle: “Als zij woensdagavond terugkomen van hun werk dan gaan we samen eten, en ik zit regelmatig ’s avonds met ze te kletsen op de bank met een wijntje. Het is heel gezellig.”

De twee willen blijven oppassen zolang het nodig is. En die taak wordt steeds serieuzer. “Aan het begin kunnen ze alleen eten en slapen. Nu moet je beter opletten, want hij kruipt overal heen, wil alles aanraken.”

Terwijl ze dat zegt is Abel, die door zijn opa naar de woonkamer is gebracht, bezig met een ontsnappingspoging richting zijn oma aan de eettafel. “Dit bedoel ik dus”, zegt Danielle lachend. En als een van hun andere kinderen nu een baby krijgt? “Dan gaan we ook kijken wat we kunnen doen natuurlijk”, zegt Johnny.

Gemiddeld 12 uur per week De helft van de ouders met een baby of kleuter krijgt structurele oppashulp van (schoon)ouders. Die oppasopa’s en oma’s doen dat gemiddeld twaalf uur per week op een baby, en nog zo’n acht uur per week op een kleuter. Dat staat in het rapport ‘Sociale netwerken van ouders’ dat het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2021 publiceerde. Grootouders, mits de band goed is, die in de buurt wonen van hun kleinkind hebben vaker een vaste rol. Niet alleen als oppas, maar ook als luisterend oor of adviseur.

