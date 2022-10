Jeugdzorg wil ‘een Remkes’ die eindelijk een doorbraak forceert

De jeugdzorg kan alleen gered worden met een ‘Remkes’: iemand die een visie heeft en daarmee een doorbraak forceert. Hoogleraar Peer van der Helm (UvA) refereert aan het optreden van de troubleshooter in het stikstofconflict nu het personeel in de jeugdzorg maandag een ‘ultieme schreeuw om hulp’ slaakt: het legt het werk neer. En dat is voor het eerst.

Crisisdiensten gaan door, maar jeugdbeschermers zullen maandag ‘s middags niet meer telefonisch bereikbaar zijn en draaien vanaf 24 oktober geen bureaudienst meer. En vanaf 7 november wordt het aantal huisbezoeken fors teruggeschroefd.

Kapot jeugdzorgsysteem

Of de stakingsacties enig effect zullen sorteren, betwijfelt hoogleraar residentiële jeugdzorg Van der Helm. “Deze jeugdbeschermers staken voor werkdrukverlaging, maar de diepere oorzaak daarvan is een kapot jeugdzorgsysteem. Dat pak je met een staking niet aan.”

Van der Helm is pessimistisch over de aanpak van de jeugdzorg, evenals Danielle Jansen, universitair hoofddocent organisatie van zorg voor jeugd (Rijksuniversiteit Groningen). Jansen: “Een visie op wat we met de jeugdzorg willen bereiken ontbreekt. Ik vraag me weleens af of het ministerie doorheeft dat er geen visie is. Als dat niet wordt onderkend, kun je niet eens beginnen aan een oplossing. De vraag aan de minister is: wat willen we bereiken met de jeugdzorg en hoe komen we daar?”

“Er is helemaal niemand die leiderschap toont”, zegt FNV-bestuurder Maaike van der Aar. Uit een inventarisatie van de FNV blijkt dat jeugdbeschermers gemiddeld dubbel zoveel gezinnen bijstaan dan maximaal mogelijk is om het werk op een veilige en goede manier te kunnen uitvoeren. Volgens Jeugdbescherming Nederland is 1 jeugdbeschermer op 9 gezinnen verantwoord. De FNV wil dat er zo snel mogelijk vijfduizend jeugdbeschermers bijkomen. De kosten daarvan raamt de vakbond op 400 miljoen euro extra per jaar, terwijl minister Weerwind er enkele weken geleden 10 miljoen voor uittrok. Van de gemeenten zou dan ook nog eens 10 miljoen moeten komen. “Volstrekt onder de maat”, aldus Van der Aar. “Van dit bedrag kun je hooguit tweehonderd mensen aannemen.”

Opnamestop

Zowel de FNV als Jeugdbescherming Nederland, die de acties van hun werknemers steunt, wil een landelijke norm van hoeveel gezinnen een jeugdbeschermer maximaal mag bijstaan. Tot die tijd moet er volgens FNV een ‘collectieve opnamestop’ komen. “Alleen de allerzwaarste gevallen kunnen we nog hulp bieden.” Pas als de hoeveelheid zaken per jeugdbeschermer op orde is, kun je beginnen om het werk weer aantrekkelijk te maken, zegt Van der Aar.

Weerwind is bezig, reageert zijn woordvoerder: “Om de werkdruk te verlagen wordt gewerkt aan een regeling voor zij-instromers. Hiervoor trekt het kabinet 10 miljoen euro uit. Verder wordt zoveel mogelijk administratief werk uit handen genomen. Op die manier kunnen de jeugdbeschermers zich richten op het helpen van kinderen.”

Als het aan de FNV ligt, wordt de decentralisatie van de jeugdzorg van 2015 gedeeltelijk teruggedraaid. Toen kregen gemeenten de opdracht om de jeugdzorg lokaal uit te voeren, in plaats van provinciaal of landelijk. De decentralisatie ging wel gepaard met een forse bezuiniging op de jeugdzorg. FNV wil dat hoogspecialistische jeugdzorg en -bescherming wordt ingekocht door het Rijk.

‘Decentralisatie niet terugdraaien’

Onderzoekers Jansen en Van der Helm zijn geen voorstander van het terugdraaien van de decentralisatie. Jansen: “Aan de decentralisatie zitten hele mooie kanten, je kunt lokaal beter inspelen op wat er nodig is. Bovendien wil je niet weer onrust veroorzaken. Als je een zorgsysteem wil verbeteren moet je beginnen met het vaststellen van de knelpunten en niet het hele stelsel weer helemaal terugdraaien. Kinderen hebben al jaren suboptimale zorg gekregen vanwege de transitie. Draai je de decentralisatie terug, dan ben je weer jaren kwijt aan het opbouwen van een nieuw stelsel.”

Van der Helm ziet het belangenconflict waarbij Rijk, gemeenten, zorgaanbieders en jeugdzorginstellingen allemaal voor hun eigen hachje opkomen als het grootste knelpunt. “Een voorbeeld van wat er hierbij misgaat is bijvoorbeeld hoe het geld besteed wordt: kleine gemeenten weten de overheadkosten vaak minder goed in de hand te houden dan grote. Soms betalen ze wel vier keer meer. Als kleine gemeenten meer zouden samenwerken, zou er meer geld overblijven voor goede zorg.”

Zolang het belangenconflict tussen overheden en zorgaanbieders niet doorbroken wordt, wordt de situatie voor gezinnen en het jeugdzorgpersoneel alleen maar beroerder, vrezen de onderzoekers. Van der Helm: “Weerwind moet hun toorn nu trotseren.”

