Jeugdzorg moet bezuinigen én hervormen, maar de Kamer weet niet hoe

Hangt het krimpende budget voor jeugdzorg staatssecretaris Maarten van Ooijen als een molensteen om de nek? De oppositiepartijen in de Tweede Kamer vragen zich maandag in het begrotingsdebat over jeugdzorg af of geld de reden is dat de staatssecretaris er maar niet in slaagt om met gemeenten, jeugdzorginstellingen en zorgaanbieders een hervormingsagenda vast te stellen.

Gemeenten lieten vorige week weten dat ze er vertrouwen in hebben dat ze met het Rijk afspraken kunnen maken over belangrijke thema’s: wat er onder jeugdzorg moet vallen, de verbinding met het onderwijs, een vereenvoudiging van het stelsel en het terugdringen van administratieve lasten. Maar hervormen kost geld, en dat heeft de staatssecretaris niet.

Halsstarrige opstelling

Zijn hervorming van de jeugdzorg moet zelfs geld gaan opleveren. Een ‘commissie van wijzen’ constateerde vorig jaar dat gemeenten in 2022 een extra bedrag van 1,9 miljard euro moesten krijgen om hun tekorten op jeugdzorg te dempen. Dat bedrag moet omlaag met behulp van de hervormingsagenda. In vijf jaar tijd moet de extra bijdrage kunnen teruglopen naar 811 miljoen euro. De hervormingsagenda zou dus een structurele bezuiniging van 1,1 miljard euro op de jeugdzorg opleveren.

In het nieuwe coalitieakkoord kwam daar een bezuiniging van 511 miljoen euro bovenop. De bezuinigingsopdracht van 1,1 miljard bij de hervormingsagenda loopt zo op naar een bezuiniging van 1,6 miljard euro.

Mohammed Mohandis (PvdA) begrijpt niet hoe een bezuiniging al kan zijn ingeboekt zonder dat er een akkoord over de hervormingsagenda is. “Dit is geen goede volgorde.” Maarten Hijink (SP) acht de ‘halsstarrige’ opstelling van Van Ooijen zo risicovol dat er mogelijk niets van een hervormingsagenda terechtkomt. “En dat we volgend jaar ditzelfde debat weer zitten te voeren.”

Op de vraag of Van Ooijen al een plan B heeft als het overleg met de gemeenten en instellingen mislukt, gaat de staatssecretaris niet in: “Ik ga daar niet over filosoferen zolang ik nog vol inzet op plan A. Ik wil voor de Kerst een principe-akkoord bereikt hebben. Ik kan niet beloven dat dat lukt. We zijn nu in de laatste fase, daar zijn nog wel een paar ingewikkelde knopen door te hakken.”

Reddingsboten vullen

De coalitieparijen VVD, D66, CDA en CU laveren tussen enerzijds duidelijk maken hoe urgent zij de crisis in de jeugdzorg achten, en anderzijds blijven benadrukken dat de budgetten de afgelopen jaren uit de hand gelopen zijn en dat bezuinigen daarom noodzakelijk is. Tussen 2005 en 2015 steeg de vraag naar jeugdzorg met 250 procent. En hoewel deze iets afvlakt, is deze nog steeds hoog.

Mogelijk zou er voor jeugdzorg een eigen bijdrage gevraagd moeten gaan worden. “Wie dat vraagt aan kwetsbare gezinnen, is knettergek”, vindt René Peters (CDA). “Maar voor Roderick en Valérie uit Amsterdam- Zuid die bijles krijgen, is het helemaal niet zo’n gek idee. Er zijn kinderen die met jeugdhulpbudget leren hoe je een potlood moet vasthouden. Dat moet stoppen. We hoeven de reddingsboten niet te vullen met kinderen die zichzelf kunnen redden.” Beter afbakenen wat onder jeugdzorg valt, zou volgens alle fracties een manier zijn om te bezuinigen op jeugdzorg. Van Ooijen vindt dat hier in de gemeenten een debat over gevoerd moet worden.

Gevolgen van decentralisatie

De gemeenten vrezen dat zich gaat herhalen wat in 2015 ook is gebeurd bij de invoering van de Jeugdwet. Een grote stelselverandering om de jeugdzorg over te hevelen van de provincie naar de gemeenten ging toen ook gepaard met een bezuiniging. Het gevolg van de decentralisatie die met krappe beurs moest worden uitgevoerd, is dat jeugdzorg alleen maar is uitgedijd en duurder geworden.

“Tot op heden kan het Rijk niet aantonen hoe de besparing binnen het jeugddomein precies moet worden bereikt”, schreven gemeenten vorige week in een brief aan de Kamer. “Een dergelijke bezuiniging zal leiden tot een forse ontslaggolf, langere wachtlijsten en een beperking van de hulp aan kwetsbare kinderen. Ook is het de vraag of de besparing niet tot toenemende kosten elders zal leiden. Zo zal de druk op het onderwijs waarschijnlijk fors toenemen, wat kan leiden tot een nog grotere toestroom naar het speciaal onderwijs.” Meer geld is er maandag desondanks niet uitgetrokken.

