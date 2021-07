Jeugdinspectie: Vijfduizend kwetsbare kinderen krijgen te laat passende jeugdhulp

Jeugdbeschermingsorganisaties in onder meer Noord-Holland, Noord-Brabant en Rotterdam-Rijnmond komen onder verscherpt toezicht te staan. In nieuwe rapporten concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat de regio’s ondermaats presteren. Ze slagen er niet in de meest kwetsbare kinderen tijdig de goede hulp te bieden.

Samen met Inspectie Justitie en Veiligheid deed de IGJ onderzoek naar de situatie van 400 kinderen en gezinnen door het hele land. Ze constateerden dat de jeugdbescherming op bepaalde plekken is verbeterd. In 2019 en 2020 sloegen de twee inspecties alarm: kwetsbare kinderen moesten onacceptabel lang wachten op jeugdhulp en werden vaak heen en weer geschoven tussen verschillende plekken waar ze niet goed pasten.

Hoewel er dus vooruitgang is geboekt, zijn de twee inspecties allerminst tevreden. Het lukt de overheid nog niet overal om kwetsbare minderjarigen te beschermen, iets wat haar wettelijke plicht is. Via de vijftien daarvoor gecertificeerde jeugdbeschermingsorganisaties moet zij hulp bieden aan kinderen met een zogeheten jeugdbeschermingsmaatregel. Die kinderen zijn door de kinderrechter onder toezicht gesteld, bijvoorbeeld vanwege ernstige verwaarlozing, huiselijk geweld of het plegen van strafbare feiten.

Kinderen die door de rechter als kwetsbaar zijn aangemerkt, moeten binnen drie maanden passende zorg krijgen. Maar bij vijfduizend kinderen die vorig jaar zo’n jeugdbeschermingsmaatregel verwierven, is die deadline volgens de inspecties niet gehaald. Bijna tweeduizend minderjarigen kregen bijvoorbeeld te laat een vaste jeugdbeschermer toegewezen, die persoon moet passende hulp voor hen vinden. Daarnaast hadden pakweg 1400 kinderen in 2020 te maken met meerdere wisselingen van hulpverleners.

In Gelderland, Zeeland en Limburg gaat het mis

Opvallend zijn de verschillen tussen de regio’s. Zo lukt het jeugdbeschermingsorganisaties in Friesland en Overijssel volgens de inspecties wél om onder toezicht gestelde minderjarigen tijdig een vaste jeugdbeschermer toe te wijzen. In onder meer Gelderland, Zeeland en Limburg gaat dat wat stroever, maar vertrouwen de inspecties op verbeteringen op de korte termijn.

Vier regio’s komen onder verscherpt toezicht te staan en die gaan de inspecties het komende half jaar extra controleren. De jeugdbeschermingsorganisaties in Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West zijn volgens hen namelijk niet toegerust op hun taak. In de rapporten wijten de inspecties de problemen aan structurele pijnpunten in de jeugdzorg, zoals de zwaarte van het werk, het hoge verloop en verzuim van personeel, en de lappendeken aan gemeentelijke procedures voor bijvoorbeeld de inkoop van jeugdhulp.

Ook het geldgebrek zorgt voor vertragingen in de hulp van kwetsbare kinderen. Onlangs kregen Nederlandse gemeenten gelijk in een arbitragezaak tegen het rijk over de tekorten in de jeugdzorg. Als gevolg daarvan besloot het kabinet vorige maand om in 2022 ruim 1,3 miljard euro extra vrij te maken ter compensatie.

In hun reeks aanbevelingen roepen de inspecties het rijk onder meer op om ervoor te zorgen dat die extra middelen daadwerkelijk worden gebruikt voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen, bijvoorbeeld voor de huisvesting van minderjarigen die uit huis zijn geplaatst. Ook pleiten ze voor een passende beloning en arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

