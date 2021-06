Jeugdbescherming Brabant over cliëntenstop: ‘Dit is de enige stap die we nog kunnen zetten’

Rinda den Besten startte twee maanden geleden als bestuurder van Jeugdbescherming Brabant. Ze trof een organisatie die over 2020 een tekort van 3 miljoen euro had en neemt nu een beslissing die nooit eerder werd genomen: een cliëntenstop.

Bent u sinds uw aantreden op 1 april verrast door de zorgelijke situatie van Jeugdbescherming Brabant?

“Ik wist waar ik aan begon, maar de situatie is in korte tijd wel steeds nijpender geworden. Het ziekteverzuim is groot. En als de huidige uitstroom van personeel doorzet, raken we dit jaar meer dan 20 procent van onze medewerkers kwijt. We zijn ons ervan bewust dat kinderen door ons besluit zonder hulp komen te zitten. We hebben het dan ook niet lichtvaardig genomen en hebben er allemaal buikpijn van. Maar we kunnen niet anders.”

Waarom niet?

“De werkdruk voor onze jeugdzorgmedewerkers is veel te hoog. Willen zij echt de tijd en aandacht kunnen geven aan de kinderen die ze begeleiden, dan kunnen ze er niet nog meer kinderen bij hebben. Het gaat ten koste van de kwaliteit van hun werk. Onze cliënten voelen dat ook. Dit is daarom de enige stap die we nog kunnen zetten.”

Hoe komt het dat het verloop zo groot is?

“Gezinnen komen bij ons na een uitspraak van de kinderrechter. Ze hebben doorgaans al heel wat hulpverleners gehad voordat ze een gesprek hebben met een van onze medewerkers. De weerstand van ouders is daardoor al groot, soms is er ook agressie. Ergens logisch, want we komen aan hun kostbaarste bezit: de kinderen. Die emoties maken het werk zwaar, daarnaast is de werkdruk enorm. Bij andere organisaties vinden onze medewerkers, vaak voor hetzelfde salaris, een omgeving met een veel lagere werkdruk.”

Zijn de lage tarieven voor de jeugdzorg ook een probleem?

“Zeker, deze punten moeten allebei worden opgelost om van Jeugdbescherming Brabant weer een gezonde organisatie te kunnen maken. Wij willen een fair tarief ontvangen voor het werk dat we doen. Daarvoor moeten de gemeenten, als verantwoordelijken voor jeugdzorg, op hun beurt ook het benodigde geld vanuit het Rijk krijgen om ons te betalen.”

Bent u niet bang dat deze cliëntenstop jullie gedoe gaat opleveren?

“We hebben de inspectie op de hoogte gesteld en gezegd dat we niet anders kunnen. De maat is vol, hoe verschrikkelijk onze medewerkers ons besluit ook vinden. Zij hebben voor dit vak gekozen om kinderen veilig te kunnen laten opgroeien. Gemeenten begrijpen ook dat het zo niet langer kan. Het is geen toeval dat een andere gecertificeerde instelling, de William Schrikker Groep, nu in Oost-Brabant ook een instroomstop heeft afgekondigd. We moeten het jeugdzorgstelsel echt anders inrichten in Nederland. Daar moeten we met alle partners – gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank, het ministerie – aan werken.”

Hoe moet de oplossing eruit zien volgens u?

“Ik heb geen kant-en-klare oplossing, maar de vrije marktwerking past niet bij een sector als de jeugdbescherming. Die komt niet ten goede aan kwetsbare kinderen. Ik ben een voorstander van landelijke tarieven en bovenregionale of landelijke afspraken over specialistische jeugdhulp. Want de situatie waarin wij nu verkeren, is het gevolg van jarenlange financiële onduidelijkheid.”

Het interview met Rinda den Besten heeft plaatsgevonden middels een mailwisseling.

Lees ook:

Kwetsbare gezinnen kunnen voorlopig niet terecht bij Jeugdbescherming Brabant, de werkdruk is er te hoog

De werkdruk in de jeugdbescherming is te hoog, zegt Jeugdbescherming Brabant. De organisatie neemt voorlopig geen nieuwe cliënten aan. Kinderen die hulp nodig hebben, moeten daar voorlopig op wachten.