Jeugdbeschermers blijven nu ook uit protest weg bij rechtbankzittingen

De actievoerende jeugdbeschermers schroeven de druk op minister Franc Weerwind van rechtsbescherming op. Uit protest tegen de hoge werklast meldden ze maandag niet langer fysiek aanwezig te zullen zijn tijdens zittingen op de rechtbank. Eerder schrapten ze al telefoondiensten en een deel van hun werkbezoeken aan gezinnen. “We nemen de regie terug”, legt Sander Wageman van FNV Jeugdzorg uit. “En doen zelf wat Den Haag maar niet voor ons doet: de werkdruk van jeugdbeschermers verlagen.”

Jeugdbeschermers zijn ontevreden over de uitkomsten van het debat dat vorige maand in de Tweede Kamer is gevoerd over de problemen in de jeugdzorg. Ook de minister nam toen het woord ‘crisis’ in de mond. Weerwind (D66) haalde de lange wachtlijsten aan, de grote uitstroom van personeel, het hoge ziekteverzuim. Ook sprak hij over de overbelasting van jeugdbeschermers: volgens FNV staat ieder van hen gemiddeld achttien gezinnen bij, terwijl de begeleiding van acht tot negen kinderen en hun gezinnen voor één jeugdmedewerker verantwoord is.

Maar Weerwinds plan van aanpak werd met teleurstelling ontvangen, jeugdbeschermers vinden dat de minister onvoldoende concrete toezeggingen heeft gedaan om de problemen nu aan te pakken. “Behalve frustraties hebben de debatten niets opgeleverd”, stelt Wageman. “Het blijft code zwart, de hele sector staat op omvallen. En dus gaan we door met actievoeren. Jeugdbeschermers komen nu ook niet meer in persoon naar de rechtbank, in ieder geval tot en met 23 januari.” Op die datum bekijkt de FNV samen met de jeugdbeschermers of er reden is om af te schalen, of dat er juist extra maatregelen nodig zijn.

Hoe moet dat dan, in de rechtbank?

Jeugdbeschermers doen in principe de zaken bij de rechter zelf. Toch verwacht de Raad voor de Rechtspraak niet dat zittingen door de protestactie spaak zullen lopen. “Voor crisissituaties maken de jeugdbeschermers een uitzondering”, legt een woordvoerder uit. “Die blijven ze doen, is voorafgaand aan de actie afgestemd. En bij nieuwe verzoeken tot een ondertoezichtstelling, treedt een jeugdbeschermer alleen op als informant. In die zaken is hun afwezigheid geen groot probleem.”

Wel spelen jeugdbeschermers een cruciale rol in zaken die draaien om verlengingen van ondertoezichtstellingen. “Online en telefonisch zullen zij informatie en vragen nu toelichten. En via de reguliere weg zullen hun rapportages de rechtbank nog altijd bereiken zodat er geen gedoe ontstaat op zitting.”

Wageman van FNV Jeugdzorg beaamt die afspraken. “Het is natuurlijk niet zo dat jeugdbeschermers plotseling niet meer betrokkenheid zullen tonen bij de gezinnen die zij helpen. Vitale informatie en expertise blijven zij delen. Het draait om het fysieke aspect, door de actie besparen jeugdbeschermers tijd. Ze hoeven niet meer op en neer naar de rechtbank te reizen en daar te wachten tot een zitting begint. Dat moet de werkdruk inperken.”

