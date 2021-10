Jennifer (32) moet rondkomen van 75 euro per week, hogere energieprijzen kan ze niet betalen. ‘Ik maak me zorgen’

Jennifer Distelbrink (32) weet nog precies wanneer ze het voor het eerst hoorde. “Dat was niet lang geleden, in een groep op Facebook waarin we met elkaar budgettips delen”, vertelt ze in haar huurwoning in de Arnhemse volkswijk Geitenkamp, een ‘echte ons-kent-ons buurt’. “Iemand gaf tips om het energiegebruik laag te houden, omdat de prijzen opeens zo stijgen.” Niet veel later verscheen er nog zo’n bericht, en daarna nóg een. Distelbrink schrok. “Ik had me nog nooit druk gemaakt om de energierekening, maar om hele andere dingen. Maar nu begonnen bij mij direct de radertjes te werken. Wat betekende dit? Ik dacht: hier moet ik op gaan letten.”

Al snel riep ze haar vier kinderen (13, 10, 9 en 3) bijeen voor ‘crisisberaad’. “Ik wil ze niet tegenhouden als ze willen douchen, dat mogen ze van mij doen wanneer ze dat willen. Maar doe het dan iets korter, zei ik. Maak er een kwartiertje van, in plaats van een half uur.” Heel eerlijk, zegt ze: “Zo’n boodschap is wel een beetje tegen dovemansoren gericht.”

Goochelen met geld

Distelbrink raakte bijna tien jaar geleden in de bijstand. “Ik ben toen helemaal vastgelopen. Ik studeerde mbo verpleegkunde, mijn man zat thuis met de kinderen. Door een verandering in de partnertoeslag hadden we van de ene op de andere dag opeens vijfhonderd euro per maand minder. Ik begon daarom te goochelen met geld, om maar te kunnen blijven werken en studeren. Dat hield ik een tijd vol, maar op een gegeven moment waren mijn trucjes gewoon op. Ik kon niet meer. Ik viel in een gat en bleef daar in vallen. Dat stopte pas toen we professionele hulp kregen.”

De schulden waren inmiddels zó hoog opgelopen, zegt Distelbrink, dat het gezin bijna uit huis werd gezet. “We mochten alleen blijven als we ons zouden overgeven aan financiële bewindvoering. Opeens mocht ik dus geen geld meer lenen. Ik kon daarom niet meer studeren. Dat heb ik ook nooit meer gedaan, al zou ik het graag willen. Ik hoop vooral dat ik binnenkort weer een baan kan vinden.”

Een oude droger

Distelbrink doet nu vrijwilligerswerk met kinderen. Ze is inmiddels gescheiden en opnieuw gelukkig in de liefde. Onder financieel bewind staat haar gezin nog steeds, ze krijgt 75 euro per week toebedeeld. Een energiecoach, die landelijk steeds vaker wordt ingezet bij kwetsbare doelgroepen, hielp ook Distelbrink onlangs het stroomverbruik te verminderen en geld te besparen. “Ik had een vijfentwintig jaar oude droger, die de hele dag stond te draaien omdat hij het niet echt goed meer deed. Dat bleek me me veertig procent van de totale rekening te kosten. Die moest dus de deur uit. De rekening is, sinds ik door de energiecoach geholpen ben, uiteindelijk gehalveerd.”

Maar opnieuw is de situatie veranderd, beseft Distelbrink (die zwanger is van haar vijfde) ook. “Dit najaar worden het gas en de stroom opeens veel duurder. Daar maak ik me zorgen over. Ik heb er nog geen slapeloze nachten van, maar met elk nieuw bericht dat ik erover lees denk ik er meer over na. Want alles wordt duurder, niet alleen stroom en gas. Eigenlijk moeten de uitkeringen omhoog om dat te compenseren. Anders komen mensen als ik in een vicieuze cirkel terecht waar niet meer uit valt te komen.”

Rob Groen, adviseur energietransitie en coördinator van de Arnhemse Energiebank, de organisatie die energiecoaches traint, ging enkele malen bij Distelbrink thuis op bezoek. “Als energie veel duurder wordt, zoals dat nu gebeurt, voorzie ik voor veel mensen grote betalingsproblemen”, zegt hij. “Deze prijsstijgingen zijn zó groot, en zó onvoorzien, dat zeker mensen in slecht geïsoleerde huurwoningen daar last van gaan krijgen. Zij hebben nu al veel te hoge energierekeningen. Ze betalen een veel te groot deel van hun maandinkomen aan gas en stroom. Dat wordt alleen maar erger. Energie moet bereikbaar blijven als eerste levensbehoefte, vind ik, maar met deze prijzen wordt dat steeds moeilijker.’’

