Je moet wel wat uitzoeken voordat je een dagje in Duitsland kunt winkelen

In het centrum van Kleef, een toeristische stad over de grens bij Nijmegen, is het ‘gemütlich’. Gezellig druk. Op het terras van Duitse bakker Reffeling klinkt op verschillende plekken Nederlands. Hoewel Nederland sinds 27 juli hoogrisicogebied is voor Duitsland, blijven Nederlanders welkom over de grens.

Al moet je daar wel wat voor doen. “Ik moet eerlijk bekennen dat ik door de bomen het bos niet meer zag”, vertelt Pieter van Essen uit Zaandam. Een gezellig dagtochtje over de grens met zijn vrouw Wilna en dochter Cindy is een hele onderneming. “Mag je als je gevaccineerd bent gewoon naar Duitsland? Moeten we ons eerst ergens aanmelden? Geen idee. De coronacheck-app op mijn telefoon zetten lukte ook al voor geen meter.”

Mondkapje erbij

Het zal wel aan zijn leeftijd liggen, denkt Van Essen, die 75 jaar is. “Ik heb alle vaccinatiepapieren in de tas gestopt, mondkapje erbij. Hopen dat het goed is zo. ‘Als we bij de grens worden tegengehouden’, zei ik tegen mijn vrouw, ‘dan maken we rechtsomkeert naar Nijmegen’.”

Maar het ging goed, er was geen controle op de weg naar Duitsland en ook in Kleef is hun nergens om gevraagd. Van Essen: “Best vreemd eigenlijk, want ‘wij’ zijn een rood gebied en toch kunnen we gaan en staan waar we willen.”

Niet vaak gecontroleerd

Dagjesmensen hoeven zich niet aan te melden voordat ze naar Duitsland komen, maar ze moeten wel een negatief testbewijs, een herstelbewijs van corona of een vaccinatiebewijs op zak hebben. Al wordt er niet vaak op gecontroleerd.

Voor Nederlanders die in Duitsland op vakantie gaan, komt er wat meer bij kijken. Zij moeten hun reis vooraf aanmelden. En als iemand niet gevaccineerd of hersteld is van corona, moet diegene tien dagen in quarantaine. Dat geldt voor kinderen vanaf zes jaar. Al is ook hier de vraag in hoeverre er gecontroleerd wordt. Mensen die op doorreis zijn, hoeven niet in quarantaine. Een eventuele boete voor het negeren of overtreden van de regels is per deelstaat verschillend en kan uiteenlopen van 50 euro tot maximaal 25.000 euro.

Gerust hart

Klaas en Karin Oostindie kwamen op de fiets vanaf de camping in Groesbeek, net over de grens. “De regels veranderen bijna per dag, dus het blijft spannend wat je wel of niet kunt doen.” Volgens een medewerker van het Duitse toerismebureau in Kleef kunnen de Nederlandse dagtoeristen ‘met een gerust hart’ komen. Het nabijgelegen tankstation en dierenpark merken echter dat de animo minder is dan vóór de aanscherping van de regels.

Anita de Graaf vertrok maandag naar het Duitse Kalkar voor een weekje vakantie. “Omdat dinsdag de strengere coronaregels ingingen, heb ik nog wel gebeld naar het hotel of dat problemen zou opleveren. Maar ik ben gevaccineerd, dus dan is er niks aan de hand.”

Relaxed

In het hotel hebben ze hun vaccinatiebewijs laten zien, maar verder hebben ze nog nergens controle gehad, zegt De Graaf. “Het is eigenlijk wel relaxed zo; het lijkt een stuk minder druk op toeristische plekken, maar dat is voor ons wel lekker. En je moet aan je mondkapje denken, maar dat is het enige.”

Met welke Duitse regels moet je rekening houden? Nederlanders die naar Duitsland gaan, moeten sinds 27 juli kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, negatief getest zijn in de afgelopen 48 uur of hersteld zijn van corona. Een dagje winkelen of tanken kan, maar wie langer dan 24 uur in Duitsland blijft (of langer dan 72 uur bij familie- of partnerbezoek) óf in Duitsland overnacht, moet de reis vooraf aanmelden bij www.einreiseanmeldung.de, zo meldt onder meer het Duitsland Instituut. Volledig gevaccineerden of mensen die in de afgelopen zes maanden corona hebben gehad, hoeven niet in quarantaine als ze hier een bewijs van hebben. Iedereen ouder dan zes jaar die niet volledig is gevaccineerd moet bij een verblijf langer dan 24 uur een negatieve test kunnen overleggen en moet vervolgens tien dagen in quarantaine. De quarantaine kan na vijf dagen worden beëindigd na een negatieve test. De exacte regels en hoogte van de boetes bij overtreding kunnen per deelstaat of regio verschillen.

