Je huis verwarmen met terracotta bloempotjes? Levensgevaarlijk, zegt de brandweer

In de nacht van zondag op maandag was het weer raak. Een vrouw van zestig overleed bij een brand in haar woning aan het Maasdrielhof in Amsterdam. De oorzaak is nog niet bekend, maar het was de zoveelste keer dat de brandweer uit moest rukken voor een woningbrand.

De brandweer vreest dat het aantal woningbranden de komende winter zal toenemen door de alternatieve manieren waarop mensen hun huis proberen te verwarmen. Je kunt het zo gek niet bedenken, of mensen knutselen het in elkaar om maar warm te blijven zonder de verwarming aan te doen.

Koolmonoxidevergiftiging

De een gebruikt een omgekeerde bloempot met een waxinelichtje eronder, de ander laat de afvoer van de droogmachine in de woonkamer blazen voor een paar vlagen warme lucht. Een zorgwekkende ontwikkeling, zegt Heidi Otten van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. In die regio start deze week een voorlichtingscampagne om te waarschuwen voor het gebruik van terracotta bloempotjes die mensen nu kopen als creatieve warmtebron.

Het verwarmt amper en is gevaarlijk, zegt Otten. “Het potje wordt wel heel warm, maar de warmte wordt niet goed verspreid. Behalve dat het potje kan omvallen kan er ook koolmonoxide vrijkomen. Een vergiftiging daarmee kan levensgevaarlijk zijn. Als je een waxinelichtje afdekt, kan het niet volledig verbranden. Dan komt er drie tot vijf keer zoveel koolmonoxide vrij.”

Dezelfde gevaren liggen op de loer bij het branden van veel kaarsen, zeker als mensen ook nog alle kieren afsluiten met tochtstrips, en de ramen en deuren sluiten om maar geen warmte te verliezen. De brandweer adviseert om daarom, naast brandmelders, ook koolmonoxidemelders in huis te plaatsen. En te ventileren.

Woningen zijn minder brandveilig

Brandweer Nederland wijst mensen erop dat dezelfde hoeveelheid warmte die je krijgt van een gasgestookte cv-ketel, je met een hout-, pellet- of elektrische kachel of een open haard ongeveer 1,5 keer zo veel kost. Bovendien komen er bij die alternatieve manieren veel meer fijnstof en andere schadelijke stoffen vrij.

Ook de walmende olie- of petroleumkachels zijn niet onschadelijk voor de luchtwegen. Bovendien kunnen meubels vlam vatten als zo’n kachel te dicht bij een bankstel met synthetische stoffen staat.

Ondanks alle kennis die er tegenwoordig is over brandveiligheid in huis, zijn woningen in de loop der jaren veel gevaarlijker geworden. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat mensen in de jaren veertig zo’n zeventien minuten hadden om hun huis te verlaten bij een brand. Dat is nu drie tot vier minuten. Door alle synthetische materialen in moderne meubels is een woonkamer tegenwoordig in korte tijd zwartgeblakerd.

Blus liever met zand dan water

Naast alle gevaren van kachels, elektrische dekens (die sommige mensen onder een tapijt plaatsen als extra warmtebron), binnen barbecueën en omgekeerde bloempotten, is de grootste boosdoener nog altijd de open haard. Zo’n een op de drie woningbranden komt door een schoorsteenbrand.

Het is goed mis als je boven de vlammen een loeiend geluid in het rookkanaal hoort, alsof er een zware storm raast. “In sommige woonkamers gaat nu ineens een open haard aan waarvan de schoorsteen al jarenlang niet geveegd is. Levensgevaarlijk. Vegen is belangrijk, net als op de juiste manier stoken”, zegt Otten.

Spiritus en benzine op het hout gooien is uit den boze. En mocht het toch misgaan, blus dan nooit met water, maar gooi een emmer zand, of een zakje zout op het vuur, waardoor het zuurstof wegtrekt.

