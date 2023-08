‘Je bent gek als je niet hierheen rijdt voor de boodschappen’

Uit ervaring weten Peter en Reina van der Broek inmiddels dat ze geen tijd te verliezen hebben. In de reclamefolders van de Duitse vestigingen van supermarktketen Lidl staat cola in de aanbieding en dat betekent dat ze met hun witte autobus vanuit het Groningse Noordbroek over de grens gaan. Twintig minuten rijden, de korting maakt de rit de moeite waard.

Vanuit de bus pakt het stel de winkelwagen om een paar sixpacks in te slaan. De flessen frisdrank vinden gretig aftrek in Bunde, een kerkdorp van nog geen vierduizend inwoners. Vooral Nederlanders slaan overvloedig in, weet Peter van der Broek. “Het kan hier soms echt een stormloop zijn. Dan moet je er bij zijn.”

Gele nummerborden in de meerderheid

Het tweetal is ook deze doordeweekse ochtend niet de enige. Meer Groningers en Drenten vertonen grensoverschrijdend koopgedrag, op loopafstand van Bad Nieuweschans, waar de A7 overgaat in de Bundesautobahn 280, hebben ze de afrit naar de Duitse supermarkt genomen. Het noordoosten van Nederland is van oudsher een regio met een gemiddeld laag inkomen. Veel huishoudens moeten leven op of zelfs onder de armoedegrens.

Op het parkeerterrein van Lidl zijn de gele nummerborden in de meerderheid. Met name ouderen slingeren omvangrijke hoeveelheden kruidenierswaren de wagen in om vervolgens met een volle tank benzine, ook goedkoper bij de oosterburen, rechtsomkeert te maken.

Voertaal in het gangpad is Nederlands

In de winkel wordt in het Duits door de luidsprekers omgeroepen dat kassa 2 binnen enkele ogenblikken wordt geopend. Toch is de voertaal in de gangpaden Nederlands. In de stemmen klinkt verbazing over de lage prijzen. Peter en Reina van der Broek hebben inmiddels de gewenste hoeveelheid cola ingeslagen. Ook de laaggeprijsde pasta raden ze aan.

Dat blijkt te kloppen. Een halve kilo penne kost in de Duitse Lidl 0,79 euro en in de supermarkt van dezelfde keten in Winschoten, een kwartiertje verderop, 0,99 euro. Andere resultaten uit de willekeurige steekproef onderstrepen het prijsverschil. Een flinke watermeloen kost in Duitsland 3,60 euro, in Nederland is deze 1,39 euro duurder. Of neem de Chileense wijn, Cabernet Sauvignon, exact dezelfde fles: 2,39 euro tegenover 3,79 euro.

Er is soms een groot verschil tussen de prijzen van boodschappen in Nederland en Duitsland. Beeld Bart Friso

Zelf het brood snijden

Ook voor het brood is de consument in Bunde beter af. In de Duitse Lidl betaalt de klant 1,49 euro, in Nederland 2,09 euro. Wel zelf even snijden. Toiletrollen, nog zo’n eerste levensbehoefte. In Duitsland vraagt Lidl 3,95 euro voor tien rollen van 3 lagen, 220 vellen per rol. In Nederland ligt de prijs anderhalve euro hoger, met het verschil dat de 250 vellen iets langer meegaan.

Dat de prijzen in Duitsland lager liggen, komt met name door de lagere accijnzen. Daarnaast hanteren Duitse supermarkten minder vaak aanbiedingen, waardoor de standaardprijs onder die van de Nederlandse evenknieën ligt.

Ook Jaap en Diny Buist hebben naar tevredenheid hun slag geslagen. In de kofferbak van de auto liggen kippenvleugels, ijsthee, roomboter en walnoten. Het echtpaar uit Hoogezand rijdt net als de meeste in Bunde winkelende Nederlanders elke maand de grens over, ze schatten de winst op 30 tot 40 euro per bezoek. “We doen dit al jaren”, zegt Jaap Buist. “Je bent gek als je niet hierheen rijdt voor de boodschappen.”

Voor de koffie steekt de Duitser over naar Nederland

Drie parkeerplekken verder staat Geesje de Jong, inwoner van Bad Nieuweschans. Zij ziet in haar eigen grensdorp een omgekeerde beweging. “Het is geven en nemen, een uitwisseling.” Vooral koffie trekt Duitsers aan. Een halve kilo koffie van het huismerk kost in Winschoten de helft van de prijs vergeleken met Bunde. 3,49 euro tegenover 1,79 euro.

In de directe omgeving van Reina van der Broek maakt vrijwel iedereen maandelijks de oversteek. “In Nederland haal ik alleen nog de dingen die we vergeten zijn of nog ontbreken: de piesboodschappen.”

Lees ook:

Boodschappen kunnen veel goedkoper, zeggen de winkeliers

Winkeliers klagen. Fabrikanten van veel verkochte levensmiddelen werpen drempels op die import uit goedkopere EU-lidstaten onmogelijk maakt.

‘Inflatie neemt af, maar uien en aardappelen worden duurder door matige oogsten’

Supermarktconcern Ahold heeft last van de inflatie. Het kan niet alle gestegen kosten doorberekenen aan zijn klanten. Volgend jaar zal dat anders zijn, zo hoopt de directie.