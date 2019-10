Jawed S. krijgt hoogst mogelijke straf voor aanslag Amsterdam CS

Ook moet hij de slachtoffers bijna 3 miljoen euro schadevergoeding betalen. De straf valt hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, die wilde dat de 20-jarige S. 25 jaar de gevangenis in zou gaan. De verdachte was niet aanwezig bij de uitspraak in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

De rechtbank woog bij het bepalen van de straf mee dat de man nooit spijt heeft betuigd, maar juist herhaaldelijk zei dat hij hetzelfde zou doen als zijn geloof opnieuw werd beledigd. Daardoor is de kans dat hij in herhaling valt groot. “De rechtbank vindt het dan ook noodzakelijk dat de maatschappij zo lang mogelijk tegen de man wordt beschermd.” Aangezien niet kon worden vastgesteld dat de man een psychische stoornis heeft, beschouwt de rechtbank hem als volledig toerekeningsvatbaar.

S. - die niet aanwezig was bij de uitspraak in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp - reisde vorig jaar op 31 augustus naar ons land uit woede over de cartoonwedstrijd van de profeet Mohammed die PVV-leider Geert Wilders had uitgeroepen. Hij was naar eigen zeggen boos over de beledigingen aan het adres van de profeet. “Ik wilde duidelijk maken dat jullie mijn religie met rust moeten laten. Als jullie dat niet doen, dan moet je zijn voorbereid op dit soort acties”, zei hij in september tijdens de eerste zittingsdag van zijn proces.

S. stak die dag twee Amerikanen neer in het Centraal Station van Amsterdam. Een van hen stak hij in de rug, de ander werd onder meer in een arm en in zijn buik getroffen. De in de rug gestoken man raakte blijvend invalide. Kort na de aanval schoot een politieman S. neer. Volgens justitie had de verdachte het ook op de levens van de politieman en twee van zijn collega’s voorzien.

‘Forse islamitische radicalisering’

De gedragsdeskundigen die onderzoek deden naar S. in het kader van het proces, vonden aanwijzingen voor psychische problemen en stelden ook vast dat er sprake is van ‘forse islamitische radicalisering’. S. werd onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC), maar daar konden deskundigen alleen een zeer beperkt beeld krijgen van zijn geestelijke gesteldheid. De man weigerde grotendeels mee te werken. Ook herhaalde hij meermaals dat hij bereid was geweld te gebruiken en daarom werd besloten hem veel in afzondering te houden tijdens de observatieperiode.

De agenten op het station hadden hem door afwijkend gedrag die dag al langer in het vizier. S. was rond half twaalf ‘s ochtends met de trein in Amsterdam aangekomen en hing vervolgens drie kwartier in en om het station rond. De agent die het eerst onraad rook, had het gevoel dat S. hem in het voorbijgaan scande. Uiteindelijk viel hij de twee Amerikanen heel plotseling aan. Het ene slachtoffer werd met het mes in zijn rug geraakt, de andere raakte gewond aan zijn arm.