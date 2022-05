Jason Baez zat in de cel en worstelde met psychoses, nu helpt hij lotgenoten met zijn theatervoorstelling

Schaamte weerhoudt jongeren er vaak van hulp te zoeken voor psychische problemen, weet de Rotterdamse theatermaker Jason Baez (35). Hij vertelt in zijn voorstelling Psygozer over zijn eigen psychoses en zelfmoordpogingen, en probeert zo dit taboe te doorbreken.

Het dieptepunt, in een periode vol krankzinnig gedrag en mentale paniek? Ja, dat moment weet hij zich moeiteloos te herinneren. Jason Baez, een kleine maar imponerende dertiger in nonchalante kleding, aarzelt niet. Hij begint meteen te vertellen. Stemmen in zijn hoofd leidden hem in 2014 naar de Rotterdamse Willemsbrug, zegt hij, waar een pijl op een bord hem naar beneden wees. Hij gooide zijn bluetoothspeakertje het water in en dacht: en nu ga ik er zelf achteraan. “Dat zei die stem in mijn hoofd ook.” Maar gelukkig, zo zegt hij nu, was er op dat moment óók nog een andere stem. “En die stem zei juist: Jason, wat is er met jou? Je moet daar niet heen!” Baez luisterde en keerde om. “Mijn wil was dus sterker geweest. Maar het had maar een haar gescheeld of ik was wél gesprongen, zo het water van De Maas in. En dan had ik hier niet gezeten.”

Zulke mentale problemen zijn een taboe in zijn wereld, weet Baez, die juist daarom zijn verhaal wil delen. “Psychoses zijn een zwakte, vinden de mensen hier. Daarom heb ik er eerder ook nooit echt over gepraat.” Maar nu is dat anders. In de voorstelling Psygozer speelt hij juist wel open kaart. Niets blijft op de planken onvermeld. “Ik wil dit bespreekbaar maken”, zegt hij. Even is Baez stil. Dan, vastberaden: “Ik wil het verschil gaan maken”.

Wie wil weten hoe het zover met hem kon komen moet het verhaal van zijn leven horen, zegt hij. Dat is een pittig verhaal vol klein en groot leed, dat bovendien is op te delen in enkele delen. Deel één: Curaçao. Daar werd Baez 35 jaar geleden geboren en daar groeide hij op bij een alleenstaande moeder, zijn vader was alleen af en toe in beeld. Er was sprake van huiselijk geweld, waar Baez liever niet te veel over vertelt. En om dat te ontvluchten ging hij als kind al snel naar een internaat. Toen hij daar weer uit kwam, bleek het eiland inmiddels geteisterd te worden door drugscriminaliteit. Zijn moeder besloot daarom tot een vertrek naar Nederland. Hier in Rotterdam-Zuid, waar hij nog steeds woont, begint deel twee.

Jason Baez: ‘Toen ik psychotisch was, begon ik bij een ziekenhuis in Rotterdam met lege bierflessen naar voorbijgangers te gooien’. Beeld Otto Snoek

Op het verkeerde pad

“De eerste vrienden die ik hier maakte, waren al een beetje op het foute pad. Ze stalen dingen uit winkels, ze gingen naar de coffeeshop. Ik wist niet eens wat een coffeeshop was. Maar een jaar later was het roken van jointjes al routine. Ik begon meer te spijbelen en ik luisterde naar niemand meer. Ik was een koppige jongen in die tijd. Ik werkte wel, ik had baantjes. Zo kon ik toch Nikes kopen. Maar ik zag de drugshandel, hier in de Antilliaanse gemeenschap. Vrienden hadden helemaal geen Nike, zij hadden Prada en Botticelli. Dat lonkte. Op mijn zeventiende stopte ik met mijn opleiding. Toen begon ik pas echt op straat te hangen. Ik ging het criminele pad op.” Niemand weerhield hem daarvan. Hij geeft alleen zichzelf de schuld. “Dit was gewoon een keuze.”

Maar, resoluut: “Daar heb ik nu spijt van, ja. Natuurlijk. Ik schaam me er zelfs voor. Destijds ook al hoor, toen ik voor het eerst werd opgepakt voor het stelen van een fiets. Maar in die tijd dacht ik ook: waarom zou ik niet vijf gram cocaïne scoren en er de straat mee op gaan om te verkopen? Ik wilde ook geld verdienen, ik wilde ook twee dikke gouden kettingen om mijn nek. Ik was zeventien toen ik opeens als dealer op de Rotterdamse straten rondliep. En op mijn achttiende dacht ik dat ik de hele wereld aankon. Maar het ging al snel mis. Ik probeerde drugs naar Engeland te smokkelen in het vliegtuig, en werd opgepakt. Ik kreeg vier jaar gevangenisstraf. Ik had nog nooit echt vastgezeten, natuurlijk. Het was heftig. Iedereen had korte lontjes, ik had nauwelijks contact met mijn familie. Veel gevangenen pleegden zelfmoord. Dan kreeg je opeens te horen: John hung himself up. Ja, dat was heftig. Traumatisch, ook.”

U kwam na twee jaar vervroegd op vrije voeten. Had dat niet een moment moeten zijn om uw leven te beteren?

“Als je vast komt te zitten, beloof je jezelf inderdaad dit nooit meer te laten gebeuren. Mijn moeder... Als ik haar zie huilen breekt mijn wereld. Nog steeds. Daar kan ik echt niet tegen. Na die celstraf in Engeland lag ik een tijd lang bij haar op de bank. Ik was alles kwijtgeraakt, zo leek het. De liefde van mijn leven was afgehaakt, mijn vrienden ook, want zij waren ondertussen natuurlijk verdergegaan met hun levens.

“Ik besloot in die tijd rapper te worden. Rappen was ik in de Engelse gevangenis al gaan doen, en het ging me goed af. Maar het lukte me hier toch niet om er iets mee te bereiken. Dus koos ik na Engeland wéér voor de straat. Twee jaar na mijn vrijlating kwam ik zo weer vast te zitten voor drugssmokkel. In Duitsland dit keer. In een gevangenis tussen de Russen, de Albanezen en de Italiaanse maffia. Heel gevaarlijk. En toch besloot ik in die Duitse cel: als ik vrijkom, ga ik in Rotterdam voor alles of niets. Zo kwam ik vijf maanden na mijn vrijlating in Duitsland wéér vast te zitten. Ik was in een ripdeal terechtgekomen waarbij ik bijna beroofd werd van mijn drugs. De Nederlandse rechter gaf me 21 maanden cel. Ik was nu écht alles kwijt.”

Na deze laatste celstraf ging het mentaal met u mis. Wat gebeurde er?

“Weer terug bij mijn moeder op de bank werd ik voor het eerst overvallen door een ‘flits’. Ik zag opeens alles wat ik mee had gemaakt, en alles waar ik eerder nooit stil bij had willen staan. Ik begon te beseffen dat het leven niet was geworden zoals het had moeten zijn. En ik voelde de teleurstelling daarover bij mijn moeder. Ik kreeg opeens slapeloze nachten, last van stemmingsstoornissen en agressieaanvallen. In de zomer van 2014 kreeg ik vervolgens een reeks psychoses en psychotische aanvallen.

“Het werd heftig. Bij één van de psychotische aanvallen begon ik bij een ziekenhuis in Rotterdam met lege bierflessen naar voorbijgangers te gooien. Mijn moeder was erbij en moest 112 bellen, maar ik ging het gevecht aan met de agenten, want ik wilde niet overmeesterd worden. Ik was in die tijd zelf niet eens bang meer. Ik wilde uiteindelijk gewoon doodgaan. Ik was klaar met alles. Gewoon klaar. De politie hield me weliswaar aan, maar stuurde me na een paar uurtjes ook weer naar huis. Het was moeilijk voor agenten om te herkennen dat ik in een psychose zat. Om een persoon als ik daarna ook nog eens te overtuigen om zich vrijwillig te laten opnemen, dat was nog moeilijker. Maar ik werd uiteindelijk zo dus wel een gevaar voor mezelf en voor anderen. Ik kwam negentig dagen in het Erasmus MC te liggen.”

Hoe reageerde uw omgeving op uw mentale nood?

“Als zoiets met je gebeurt, word je mentaal zwak gevonden. Mijn ‘straatkrediet’ raakte ik ook kwijt. Zo gaat dat, in mijn omgeving. In die sfeer ben ik opgegroeid. Er zijn zoveel jongens die dit hebben ervaren, en toch weten we er weinig van. Ik ging weliswaar steeds gekkere dingen doen, en mijn moeder zei dat ook wel, maar ik accepteerde dat idee zelf ook niet. Dit soort mentale problemen is nu nog steeds een taboe. Maar na elke theatershow waarin ik dit allemaal vertel komen er weer drie, vier, vijf mensen naar me toe met nieuwe verhalen. ‘Mijn moeder heeft een psychose gehad!’ Of: ‘Mijn tante!’ Of: ‘Mijn neef!’ Het is zó dichtbij.”

Bepaalt waar iemand opgroeit hoe een leven eruitziet, volgens u?

“Het is een combinatie van factoren, denk ik. Van waar je opgroeit en van wat je meekrijgt. Mijn moeder leerde me normen en waarden, maar mijn vaders kant was anders. Die was veel meer van de straat. Maar het heeft ook met kansen te maken, en aandacht. Ik kom uit wijken in Rotterdam waar veel is wegbezuinigd. De afgelopen jaren is er hier uit zoveel de stekker gehaald. Dat zag ik allemaal niet hoor, toen ik uit Curaçao kwam. Ik zag hier looppaden, fietspaden, autobanen, groen gras, bomen. Alles was zo goed geregeld! Wat de bewoners van hier al wel aan problemen zagen, dat zag ik nog helemaal niet. Nu wel. Nu zie ik de jongens hier voor de deur van buurtcentra hangen, en als ik dan op ze afstap zeggen ze: ‘Nee, we mogen hier nu niet naar binnen’.”

Drie jaar na zijn laatste psychose in 2017 ging de knop definitief om. Baez zat toen een tijdje thuis met een uitkering. “Ik verwaarloosde mezelf.” Hij schudde de schaamte van zich af, zegt hij. “Ik ging vrijwilligerswerk in een buurthuis doen. Ik werkte in de keuken, we maakten goedkope maaltijden voor de buurt.”

Op die manier belandde hij opeens in een wereld waarin de mensen wél het beste met hem voorhadden, zegt hij. Dat betaalde zich uit. Zijn zelfvertrouwen groeide, en het verkeerde pad lonkte niet meer. Sinds een paar jaar is hij office manager bij productiehuis Flow, een Rotterdams kantoor dat evenementen organiseert en aan talentontwikkeling doet. Bij dat productiehuis ontwikkelde hij zijn eerste voorstelling. “Ik neem tot op heden medicijnen, omdat die me rust geven. Maar ik zit hier nu ook op kantoor van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, en dat bevalt me. Hier heb ik ontdekt dat ik mijn verhaal wil delen. Ik heb nu al meer dan vijftig keer mijn levensverhaal aan groepen verteld. Aan scholieren, aan zorgmedewerkers.”

Zo hoopt hij ze de ogen te openen. En zijn lotgenoten een stem te geven, die ze niet hadden. “Ik wil carrière maken in de theaterwereld. En dat kan nu. Want hoe ouder ik word, hoe beter ik de wereld begrijp.”

De voorstelling ‘Psygozer’ van Jason Baez, artiestennaam Jayclyne, is zaterdag te zien in Theater Zuidplein in Rotterdam. Kaarten kosten 10 euro.

