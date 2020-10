Jarig Amsterdam geeft zichzelf een nieuw park

Amsterdam wil de viering van zijn 750-jarig bestaan, gerekend vanaf het moment dat graaf Floris V de inwoners vrijheid van tolheffing toekende, vieren op een manier die ook voor komende generaties tastbaar blijft. Zo moet er een nieuw park komen. Waar precies is nog onbekend, maar de gedachten gaan uit naar het oude marineterrein in het centrum, of de Bijlmer, aldus een woordvoerder.

Inwoners mogen plannen indienen om hun wijken blijvend te versterken. Maar, zei Halsema in een toespraak tot de gemeenteraad, “Amsterdam 750 moet niet alleen een feest van Amsterdammers zijn, maar van de inwoners van de regio waarin onze stad is ingebed.”

Planologen, kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers worden uitgenodigd om samen met inwoners na te denken over de vraag hoe de metropool Amsterdam, ‘van Zaandam tot Uithoorn, van Haarlem tot Lelystad’, ruimte kan vinden voor een dynamisch bedrijfsleven, voedselproductie, natuur en betaalbare woningen, aldus Halsema.

Ze hield haar toespraak digitaal, in verband met corona. De stad hoopt dat de viering in het teken kan staan van herstel van de epidemie. “Amsterdam bevindt zich nu in een diepe crisis. We kunnen hoop putten uit onze geschiedenis, uit de vele crises die we te boven zijn gekomen. Maar echte hoop die ons tot actie aanzet is gebaseerd op een visie voor de toekomst”, zei Halsema.

Festiviteiten staan ook op het program: er komt een nieuwe aflevering van het scheepsevenement Sail. Ook wil Amsterdam kijken of het EK-kortebaanzwemmen in Amsterdam kan plaatsvinden en een World Urban Games organiseren - met jonge sporten als skaten, boarden en street running.

