Japanners dromen in Amsterdam van een toekomst vol taxidrones

Het moet een voorbeeld worden voor de rest van de wereld, zegt Hiroaki Nakata (35). Over twee jaar tijdens de wereldtentoonstelling in de Japanse stad Osaka wil de organisatie personen per drone naar het eiland Yumeshima brengen, waar het evenement plaatsvindt. Nakata van Aero VXR, dat aan luchtvaartonderzoek en -ontwikkeling doet, is met een Japanse delegatie in Amsterdam neergestreken voor de Amsterdam Drone Week. In de Rai vertellen ze over personenvervoer per drone.

De Japanse plannen bevinden zich tussen wens en werkelijkheid en moeten nog invulling krijgen. De Japanse stand, zonder personendrone, symboliseert deze tussenfase. Maar dat bij de wereldtentoonstelling over twee jaar mensen per drone worden vervoerd, staat vast voor Nakata en Masato Mori (37) van technologieagentschap Nedo. Ook op de Olympische Zomerspelen in Parijs volgend jaar wil de organisatie mensen per drone vervoeren.

Een drone is gemakkelijk en goedkoop

De wereldtentoonstelling is uitermate geschikt voor het inzetten van een personendrone, vertelt Nakata. Het evenement wordt gehouden op een eiland, er rijdt geen metro naartoe en voor de fiets en auto is het te ver weg. “Je bent er binnen enkele minuten met de taxidrone”, zegt Nakata. De drone heeft een voordeel ten opzichte van helikopters. “Goedkoper in onderhoud en ook goedkoper in gebruik door de accu in plaats van brandstof.” Wel is er een piloot nodig.

Er liggen nog wat vragen open. Zoals het aantal personen dat in de drone mee kan (vermoedelijk maximaal zes passagiers), vlieghoogte en -snelheid. De antwoorden zijn afhankelijk van het type drone, waarover nog beslist moet worden. Ook over de dienstregeling moet nog worden besloten. Als verkeersregels gelden bestaande droneregels. “Als tijdens de wereldtentoonstelling blijkt dat andere regels nodig zijn, zullen we die invoeren”, vertelt Nakata.

Drones, voor diverse doeleinden

In de dronehal in de Rai lijkt de wereld al om drones te draaien. Bij de ingang staan in een cirkel acht verschillende modellen, zoals een drone voor operaties op zee, een pakketdrone die een afstand kan afleggen van 550 kilometer en een topsnelheid van 220 kilometer per uur kent en een drone voor politieonderzoek. Ook is er een stand voor een pilotenopleiding. In de drone-arena demonstreren studenten van hogeschool Saxion hoe ze met een drone een brand kunnen blussen.

De taxidrone op de wereldtentoonstelling in Osaka is een startpunt voor de toekomst, meent Nakata. Japan met zijn bergen, grote afstanden en eilanden leent zich uitstekend voor een personendrone, zegt hij. Japan streeft ernaar om vanaf 2030 taxidrones in te zetten voor dagelijkse ‘ritjes’.

Drones moeten wel veilig zijn

Het Japanse publiek staat er open voor, zegt Nakata. “We houden van technologie.” Maar, voegt hij eraan toe, voor Japanners is veiligheid een prioriteit. “Dus aan alle veiligheidseisen moet worden voldaan.” Voor drukke steden, zeggen Nakata en Mori, kan de taxidrone de oplossing zijn voor files op de weg.

Japan moet net als andere landen wel wat infrastructurele veranderingen ondergaan, verwacht Mori. Er zullen laadpalen en speciale droneplatforms voor opstijgen en landen moeten komen. “De wereldtentoonstelling zal ons meer informatie geven over hoe we deze drone-infrastructuur moeten vormgeven.”

