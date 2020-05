Jan van Zanen voorgedragen als burgemeester Den Haag

De opvolger van Pauline Krikke (VVD) als burgemeester van Den Haag is Jan van Zanen. Hij verruilt het burgemeesterschap van Utrecht voor dat van de Hofstad.

De vertrouwenscommissie noemde Van Zanen gisteravond ‘een echte verbinder’ en vooral een ‘stevige’ burgemeester, die werk gaat maken van de onderwerpen openbare orde en integriteit. Van Zanen is sinds 2014 burgemeester van Utrecht en is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Eerder was hij burgemeester van Amstelveen en voorzitter van de VVD. Hij staat bekend als gedegen, betrouwbaar, maar is ook erg communicatief. Hij won de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid en ontving twee jaar geleden de Duidelijketaalprijs als ‘duidelijkste burgemeester van Nederland.

Chaos aanpakken

Van Zanen moet allereerst de chaos aanpakken die vorig jaar oktober onder zijn voorganger Krikke ontstond. De coalitie spatte toen uiteen nadat twee wethouders van corruptie werden verdacht en de versnipperde raad het vertrouwen opzegde. Tegelijkertijd verscheen een uiterst kritisch rapport over hoe het Haagse bestuur de uit de hand gelopen Scheveningse Nieuwjaarsvuren had aangepakt.

Na het plotselinge vertrek van Krikke werd Johan Remkes waarnemend burgemeester. hij draagt nu het stokje over aan mede VVD’er Van Zanen. Den Haag is toe aan een burgemeester die rust brengt in deze uiterst gepolariseerde gemeente. Er is iemand met gezag nodig, die duidelijkheid biedt, maar ook met een makkelijke sociale omgang. De gemeenteraad denkt dat Van Zanen die stabiliteit weer kan brengen.

Onder de strenge leiding van voorzitter Chris van der Helm van de VVD heeft de vertrouwenscommissie de sollicitatiebrieven van negentien mannen en vier vrouwen gelezen. Van der Helm heeft de gesprekken die daarna zijn gevoerd met kandidaten binnenskamers weten te houden. Het was alleen bekend dat twee kandidaten het níet waren geworden. Bert Blase, op dit moment burgermeester van Heerhugowaard en Richard de Mos van de ‘Groep Mos’, kozen ervoor in het openbaar te solliciteren.

De gemeenteraad vergaderde vanavond wegens de coronamaatregelen over de vacature achter gesloten deuren in Theater Diligentia, niet ver van de Hofvijver. De raadszaal in het stadhuis was te klein om alle 45 raadsleden plaats te bieden op anderhalve meter afstand van elkaar. De aanbeveling van de raad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. De ministerraad kiest uiteindelijk de nieuwe burgemeester, die daarna door koning Willem-Alexander wordt benoemd en door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland wordt beëdigd.

