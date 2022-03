Jan, Peter en Henk domineren nu nog de lokale politiek, maar de nieuwe generatie brengt meer diversiteit

Er stellen zich meer dan twee keer zoveel mannen als vrouwen kandidaat voor de gemeenteraad. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting Stem op een Vrouw naar de kieslijsten van de 345 gemeenten. Van een klein deel van kandidaten is de gender niet bekend.

“Minder vrouwen dan ik had gedacht. Dat valt tegen”, zegt Devika Partiman van Stem op een Vrouw, een stichting die zich inzet voor meer diversiteit in de politiek. Een start zoals bij het kabinet Rutte IV, met bijna fiftyfifty aan vrouwen, zal het in de lokale politiek dus niet worden. Het is zelfs de vraag of er na de verkiezingen van 16 maart meer vrouwen in de gemeenteraden zitten dan nu.

Witte mannen domineren

Veel politieke partijen hebben hoe dan ook moeite om lokaal voldoende kandidaten te vinden, en dan met name vrouwen, jongeren en mensen van kleur. Dat ligt mede aan een gebrek aan rolmodellen, verklaart Politieke Vrouwen, een netwerk van vrouwen in politiek en bestuur, opgericht door het ministerie van binnenlandse zaken. Vrouwen en minderheidsgroepen zien zichzelf minder vaak terug waardoor het vertrouwen en de interesse in politiek dalen. Er zijn ook weinig vrouwelijke lijsttrekkers – vaak potentiële kandidaten voor een wethouderschap. In de grote steden is minder dan een derde van de lijsttrekkers vrouw – in Amsterdam 7 op 27 partijen, in Rotterdam 6 op 20, in Den Haag 5 op 21 en in Utrecht 6 op 20. Actualiteitenprogramma EenVandaag en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden concludeerden vorige week dat een diverse samenstelling van de lijst ook niet overal prioriteit heeft.

Eerder bleek al dat in de afgelopen vier jaar het aantal vrouwen in de raad licht is afgenomen, van 34 procent kort na de verkiezingen, naar 31 procent nu. Witte mannen domineren in de lokale politiek, zocht Stem op een Vrouw uit, en ‘Jan, Peter en Henk’ zijn de meest voorkomende namen. Vrouwen houden het niet altijd vol, constateert Partiman. “Politiek is van oudsher het domein van mannen. Dat werkt nog steeds door.” Ze maakt zich vooral zorgen over de verharde politieke cultuur. Vrouwen krijgen te maken met discriminatie, en zijn ze van kleur, bovendien met racisme.

Nieuwe generatie maakt geen onderscheid

Fatima Faïd, fractieleider en lijsttrekker van de Haagse Stadspartij, kan erover meepraten. “Je moet een olifantshuid hebben en in het oog van de storm durven staan. Het feit dat je zwart bent, is al een statement in de Haagse raad. Maar na tien jaar in de lokale politiek en de strijd voor Black Lives Matter, ben ik niet meer zo snel geïntimideerd.” Ook beziet ze vol optimisme de nieuwe generatie, die ‘zelf het podium pakt’ en geen onderscheid maakt. In de top tien van de kieslijst van de Stadspartij staan vijf jonge vrouwen. “Heel grappig, wij hadden juist moeite om mannen te vinden.”

Ook Partiman put hoop uit de nieuwe generatie. Stem op een Vrouw heeft bij deze gemeenteraadsverkiezingen versterking van Stem op een Jongere. Beide bieden een speciale stemhulp om kandidaten laag op de lijst een extra zetje te geven. “Wil je een nieuwe politieke cultuur en meer diversiteit, dan loont het om slim te stemmen”, aldus Partiman. “Kandidaten, hoog op de lijst, redden het wel. Komen daarbij vrouwen en jongeren met voorkeurstemmen alsnog in de raad, dan kunnen ze een cultuurverandering in gang zetten.” Bij de laatste Kamerverkiezingen steeg opnieuw het aantal mensen dat een voorkeurstem uitbracht naar 11 tot 12 procent. Dat hielp bij GroenLinks en Volt vrouwen aan een zetel.

Eva de Bruijn. Beeld Arie Kievit

Social designer Eva de Bruijn (25), GroenLinks Eindhoven: ‘De kloof tussen politiek en jongeren dichten’ “Het was Geert Wilders die me stimuleerde de politiek in te gaan. Ik wilde een tegengeluid laten horen en de kloof tussen politiek en jongeren dichten. Sinds 2018 zit ik in de gemeenteraad. Het is echt iets voor mij, werken aan een bruisende, inclusieve stad met een brede welvaart.” Wat is het leukste van het raadswerk? “Dat je impact kan hebben op de stad door samen met bewoners oplossingen te bedenken. Zoeken naar vernieuwende manieren. Hoe te zorgen voor een bruisender nachtleven. Eindhoven is de vijfde stad van Nederland, met veel expats, studenten, de economie is booming, het is een smart city. Maar in de nacht ontbreekt de internationale uitstraling. Je zou willen dat sommige plekken 24 per dag uur open zijn. “Zo’n 20 tot 24 uur per week ben ik ermee bezig, en nog drie dagen als social designer. Ik heb de luxe dat te kunnen combineren. Ik was student, dus met de raadsvergoeding, kan ik er goed van rondkomen.” Wat is de grootste uitdaging? “De klimaatcrisis. Daar hebben we nog maar acht jaar voor. We moeten de stad anders inrichten qua mobiliteit, de binnenstad voor 2030 emissievrij maken en Eindhoven Airport moet krimpen. Als aandeelhouder moet Eindhoven daarin stappen nemen. De stad groeit snel, de wooncrisis komt extra hard aan en de ongelijkheid neemt toe. Er is armoede en geen geld om alle wijken van het gas te halen. Ook al hebben we Brainport met zijn hoogtechnologische bedrijven, niet iedereen komt mee. Helaas erkent het rijk onze positie niet altijd, dat lijkt vooral oog te hebben voor de vier grote steden.” Hoe sterk is de lokale politiek? “Belangrijk is het vertrouwen van mensen te koesteren. Met de SP samen heb ik de jongerenambassadeurs opgericht Jong040. Zij hebben het mentale welzijn op de agenda gezet. Die proberen we nu via informele zorg zoals buddy’s te verbeteren. “Maar een derde in de raad is vrouw terwijl een volksvertegenwoordiging een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Je hebt verschillende types nodig die elkaar kunnen aanvullen. Met D66 en Pvda zoeken we nu oplossingen om de raad inclusiever te maken. Externe onderzoekers namen de debatcultuur onder de loep. Het schort aan interactie, het gaat nogal eens om het eigen gelijk en er wordt niet echt geluisterd.”

Ruth Stoorvogel-Bergman Beeld Arie Kievit

Ondernemer Ruth Stoorvogel-Bergman (43), ChristenUnie Zwolle: ‘Als een moeder voor je stad zijn’ “Het was een volkomen verrassing, opeens werd ik als lijstduwer met voorkeurstemmen gekozen in de raad. Het gebeurde me twee keer, in 2018 ben ik er toen echt voor gegaan. Drie van mijn vier kinderen zijn in deze raadsperiode tiener geworden. Die gaan pas ‘s avonds na negenen praten, dan wil je er voor hen zijn. We hebben ook een eigen bedrijf. Dus stop ik ermee en leid nu de campagne om die periode goed af te sluiten. We hebben veel nieuw talent, jonge meiden in de top tien op de lijst. Op straat merk ik wel dat mensen niet gaan stemmen. De samenleving is moe.” “Eigenlijk het politieke spel; ondanks verschillen samen iets bereiken. Zeer leerzaam is ook dat je op plekken komt waar je anders nooit komt, bij huisbazen die het niet gaat om veel geld, maar om mensen sociaal te huisvesten. Je ontmoet mensen die zwerfplastic verzamelen. Pas dan krijg je een beeld hoeveel mensen aan die stad werken. Zwolle groeit flink, een gezinsvriendelijke stad met dorpsallure en het grootste aantal vrijwilligers. Dat wil je zo houden. Maar er is verharding, verwijdering. Corona heeft blootgelegd wat onder het oppervlak al aan de gang was: het uit elkaar groeien. “Een groot goed is de professionaliteit in een grotere gemeente. Het gaat hier niet om bouwen op een stukje weiland maar om een nieuwe woonwijk. Op lokaal niveau kan je iets doen tegen mensenhandel. Als Amsterdam te heet wordt onder hun voeten, wijken handelaars uit en maken gebruik van onze naïviteit. Hun slachtoffers hebben we een stem kunnen geven.” “Als debatten eindeloos doorgaan, collega’s zichzelf blijven herhalen, en zo mijn kostbare tijd verspillen.” “Vrouwen leggen verbinding, ik heb mijn moederhart laten spreken voor deze stad. Het gaat er niet om met grote koppen in de krant te komen, we werken achter de schermen. Als raadslid bied je vooral een luisterend oor, je wilt de burger laten shinen. En we praten heel veel, daar staan we om bekend. Apart eigenlijk dat er niet meer vrouwen in de raad zitten.”

Sylvia den Herder. Beeld Arie Kievit

Bestuurskundige Sylvia den Herder (53), Gemeentebelangen Woudenberg: ‘Positief over de nieuwe generatie’ “Angela Merkel is mijn voorbeeld, vanwege haar intrinsieke motivatie om het land te dienen. Ze hangt niet aan macht. Haar drive voor politiek deel ik. Ik ben een echte democraat, je voelt dat je een steentje moet bijdragen. In Woudenberg is er geen D66 zoals in Leusden waar ik 8 jaar in de raad zat, en ben ik gevraagd door Gemeentebelangen. Met elkaar, ook met andere partijen die gemeente vormgeven, dat vind ik leuk, ook al kan het best flink schuren in de raad.” “Er is altijd weer een klus te doen, dan pak je de zondag er weer bij om alle stukken door te lezen en het debat voor te bereiden. Ik vraag me af hoe mijn SGP-collega’s dat doen.” “In Woudenberg is men niet zo tevreden. Een grote groep zoekt aansluiting bij de PVV en FvD. Die onvrede heeft te maken met de complexiteit van de samenleving. Vier jaar geleden ging het nog over hondenpoep, stoeptegels en mensen uit de bijstand krijgen. Nu over klimaatdoelen. De regio geeft opdracht zoveel terawatt energie op te wekken, regel het maar met het dorp. Bepaal eventjes waar zonnepanelen en windmolens moeten komen. “Jongeren eisen in hun dorp te kunnen blijven wonen, bij familie in de buurt. Dat is goed voor het welzijn, daar wil je gehoor aan geven. We moeten dus meer bouwen en tegelijkertijd groener, klimaatneutraal. Het spannendst wordt een nieuwe manier van vervoer vinden, de auto moet het dorp uit. We willen alles, ook tegen de boeren aardig blijven. Ze zijn ook onze landschapsbeheerders en natuur is duur. Waar gaan we wonen, boeren en onze duurzame energie halen? Soms vraag ik me af of kleine gemeenten dat wel aankunnen.” “Politiek is een harde wereld, als vrouw moet je je mannetje kunnen staan. Maar ik ben positief over de nieuwe generatie, waar verhoudingen gelijkwaardiger zijn, die samen zorgt, hard werkt. Ze heeft de toekomst op haar netvlies, bepaald geen patatgeneratie. Op de Hogeschool Utrecht, waar ik werk, gaat 80 procent van de afstudeerscripties over duurzaamheid. Als ze straks als beleidsmedewerker aan de slag gaan, wordt dat het vliegwiel.”

Lees ook:

Geef een stem aan de toekomstige Nederlander, ook in de gemeente

Overal waar beleid gemaakt wordt, moet het langetermijndenken de norm worden. Daarom is ook op gemeentelijk niveau een generatietoets wenselijk, stellen Aniek Moonen en Jens van der Duim van de Jonge Klimaatbeweging.

Gemeenteraadsleden hebben hulp nodig, maar durven daar geen geld aan uit te geven

De werkdruk onder raadsleden is groot. Toch zijn gemeenteraden terughoudend met investeren in scholing en ondersteuning. Want bezuinigen op de zorg en tegelijkertijd meer geld naar de raadsleden zelf? ‘Je ziet het verwijt al voor je.’