Jan Gras werd uitgezonden naar Kaboel: ‘Iedereen die heeft samengewerkt met Europeanen is in gevaar’

Het kan toch niet zo zijn, zegt gepensioneerd advocaat-generaal Jan Gras (71), dat er Afghanen vermoord worden terwijl Nederland weet dat zij in gevaar zijn. Gras werkte van 2011 tot 2014 in Kabul, waar hij voor de Europese missie EUPol eerst bij de anti-corruptie-eenheid werkte en daarna de hogere rangen bij de Afghaanse politie opleidde. Hij weet van in ieder geval twee oud-collega’s dat ze bedreigd worden door de Taliban.

Ook na het vertrek van de Nederlandse militairen wachtten nog tientallen Afghanen op bescherming door Nederland, meldt Trouw dinsdag. In ieder geval zeventig tolken wachten nog op toestemming om hier naartoe te komen.

Maar Gras maakt zich niet alleen zorgen over de tolken. “Er was een grote groep Afghaans personeel waar wij voor ons werk afhankelijk van waren”, vertelt Gras. “Iedereen die zichtbaar nauw met ons heeft samengewerkt loopt nu gevaar.”

Waar maakt u zich zorgen over?

“Ik weet van een politieman dat zijn auto is opgeblazen, hij probeert nu weg te komen uit het land. Deze man tolkte ook voor ons, en hij deed veel om het politiewerk te vertalen naar lokale omstandigheden. Het werk is in Kaboel anders dan in Amsterdam. Of in Pristina of Palestina, waar ik ook naar ben uitgezonden.

Ik schrijf ook aanbevelingsbrieven voor een andere tolk die wordt bedreigd. Mij is gevraagd of ik deze mannen ken, of zij inderdaad hebben samengewerkt met Nederlanders. Dat is zo, dus die brieven schrijf ik.

Je hoort nu veel over tolken, maar ik wil ook een lans breken voor alle politiemensen. Iedereen die zichtbaar heeft samengewerkt met Europeanen loopt nu gevaar.”

Het ministerie zegt niet te weten wie voor Nederlanders hebben gewerkt als zij niet direct in dienst waren bij Defensie. Daarom moet u brieven schrijven. Wat vindt u daarvan?

“Dat is pure onzin. Nederland had een groot aandeel in de missie EUPol. Wij waren de grootste groep en daar waren ze ook trots op in Den Haag. De Afghanen die voor EUPol werkten, waren in dienst bij de Europese Unie, de administratie in Brussel weet wel wie daar op de loonlijst stonden. Het is in Europees verband altijd gemakkelijk om je te verschuilen achter een ander.”

Hoeveel tolken, is uw inschatting, hebben voor de Europese politiemissie gewerkt?

“Dat is moeilijk in te schatten. Maar wij hadden binnen EUPol zo’n honderd mensen die de hort op gingen, van de compound af (de basis, red.). Die hadden allemaal een persoonlijke tolk. Ik heb heel nauw samengewerkt met Afghaanse collega’s. Toen ik voor de anti-corruptie-eenheid werkte, had ik een persoonlijke tolk die altijd bij mij was. Zonder hem kon ik helemaal niets. Afghanen vertaalden ook de lessen die ik gaf en de curricula die ik heb gemaakt.”

Hoe kijkt u naar wat er nu in het land gebeurt?

“Ik vind het vreselijk wat er nu gebeurt. We zijn daar veel te snel weg gegaan. Ik moest in 2014 vertrekken, het verhaal was toen dat de Afghaanse politie het kon overnemen. Dat was helemaal niet zo. Ik heb toentertijd zo veel Afghanen ontmoet die zin hadden om het land weer op te bouwen. Mensen zaten vol vuur om er wat van te maken. Het is jammer dat het niet is gelukt.”

