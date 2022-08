Jan de Jong waarschuwde in 2012 al voor zware bevingen in Groningen. ‘Wij werden als lastig gezien’

“Dit is groot bier”, zegt minister Henk Kamp als hij eind 2012 bezoek krijgt van Jan de Jong, het hoofd van de instantie die toezicht houdt op de gaswinning in Nederland. Medewerkers van De Jong hebben na de zware aardbeving bij Huizinge (16 augustus) in kaart gebracht wat de gevolgen van de gaswinning kunnen zijn. En die gevolgen liegen er niet om.

Kamp vat dat laatste, getuige zijn reactie. Maar de VVD-bewindsman zegt nog twee dingen tegen De Jong: dat hij overleg wil met zijn coalitiepartners, en dat hij meer onderzoek wil laten doen naar de kwesties die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aanroert. Dat laatste verbaast De Jong. Onderzoek? Best. Maar hij vindt, en zegt ook, dat Kamp na ‘Huizinge’ vooral actie moet ondernemen.

Veiligheid van Groningers in het geding

Het gesprek met Kamp kwam dinsdagmiddag uitgebreid aan de orde in het verhoor van De Jong door de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. De Jong verhaalt over het plan van zijn medewerkers om onderzoek te doen naar de beving. Eigenlijk is dat hun taak niet. Zij moeten toezicht houden. Maar ze zijn getroffen door de gevolgen van de beving. Ze doen het toch.

In een week of twee zijn ze klaar, memoreert De Jong. Zij stellen dat er wel degelijk kans is op zwaardere bevingen dan die van 3,9 op de schaal van Richter, zoals altijd is aangenomen. Ze stellen ook dat de schade van aardschokken veel groter kan zijn dan gedacht (iedereen ging ervan uit dat bevingen hoogstens tot ‘kleine schades’ konden leiden) en dat de veiligheid van Groningers in het geding is. De SodM’ers leggen ook een relatie tussen de hoeveelheid aardbevingen en de omvang van de gasproductie. En ze adviseren om de productie uit het Groningenveld terug te schroeven, ‘zo snel mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch is.’

Weken eerder zijn diezelfde conclusies gedeeld met het KNMI en met de Nam, de dochter van Shell en Esso die het gas naar boven haalt. De chef van de Nam, Bart van de Leemput, schrok zich rot, memoreert De Jong. Maar hoewel er vraagtekens zijn bij de expertise van de SodM-medewerker, onderschrijven NAM en KNMI een aantal van hun conclusies. Eén conclusie nemen ze echter niet over: dat de gasproductie beperkt moet worden. De KNMI vindt dat dat advies wetenschappelijke onderbouwing mist. De Nam stelt dat aardbevingen er toch komen, ook als de productie wordt beperkt en over een langere periode wordt uitgesmeerd.

Gasproductie wordt vergroot

Kamp neemt een beslissing. Er komt een serie onderzoeken. Maar de gasproductie wordt na de grootste aardbeving die Groningen tot dan toe heeft meegemaakt niet verminderd, maar vergroot. In januari 2014 hoort De Jong dat er in 2013 bijna 54 miljard kubieke meter gas is opgepompt, ruim meer dan het gemiddelde van 42,5 kuub per jaar in de tien voorgaande jaren. De Jong: “Ik vond dat vreemd. Om het netjes te zeggen.”

De Jong denkt in 2013 die hogere productie nog te voorkomen door het winningsplan van Nam voor dat jaar af te keuren. Het plan bevat volgens SodM te weinig maatregelen om bevingen te beperken en de Nam schat de risico’s van de gaswinning veel te laag in. Maar het KNMI en onderzoeksinstituut TNO willen die afkeuring niet onderschrijven. Volgens De Jong is dat voor het eerst: bij 299 winningsplannen die de drie organisaties eerder hebben beoordeeld, was hun oordeel altijd eensgezind.

‘Wij werden als lastig gezien’

In 2013 verslechteren de verhoudingen tussen SodM enerzijds, en de Nam en het ministerie van economische zaken anderzijds, meldt De Jong nog. “Er was sprake van wantrouwen.” En: “Wij werden als lastig gezien.”

In de loop van 2014 gaat De Jong vervroegd met pensioen. Hij wil meer tijd doorbrengen met zijn vrouw, zegt hij. Er is geen druk op hem uitgeoefend om op te stappen. Maar, zegt hij tegen de commissie, er is hem ook niet gevraagd om te blijven. Woensdag hoort de commissie Bart van de Leemput.

