Jammer, het examen Engels was bijna alleen meerkeuze: ‘Op de open vragen hadden we juist zo hard geoefend’

Examen: vmbo-t Engels (donderdag 27 mei)

School: Het Erasmus, Almelo

Docent Annelies Kreijkes: ‘Weinig open vragen’

Na afloop van het examen Engels toostte lerares Annelies Kreijkes met een paar collega’s op de goede afloop van de vmbo-examens. Op één leerling na, die deze week in quarantaine moest, konden al haar leerlingen donderdagmiddag hun laatste examen maken. “Vanwege corona hielden we het heel beperkt natuurlijk: één drankje. Maar het was wel gezellig. Dan merk je dat je dat contact ook als docent gemist hebt.”

Het examen zelf heeft ze vluchtig doorgekeken voor Trouw. Het leek haar redelijk te doen. “Iedereen was ook binnen de tijd klaar, dat is meestal een goed teken. Al zeiden veel leerlingen dat ze het moeilijk vonden.” Ze klaagden er met name over dat alle lange teksten achter elkaar stonden. “Dat snap ik op zich wel, afwisseling in lengte kan helpen om geconcentreerd te blijven. Ze kunnen natuurlijk zelf kiezen om een tekst eerst over te slaan, maar leerlingen zijn toch geneigd op volgorde te werken.”

Docente Annelies Kreijkes. Beeld Privéarchief

Bij Engels zijn de niveauverschillen tussen leerlingen groot, zegt Kreijkes. “Van sommigen weet je dat ze aan het begin van het jaar ook al een acht zouden halen, terwijl je bij anderen echt bij de basis moet beginnen.” Om ook de zwakkere leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden gaf ze in de meivakantie nog twee extra examentrainingen. “Dat was vrijwillig hoor, ook voor ons als docenten. Maar je wilt je leerlingen helpen, en we konden toch niet op vakantie.” Ze hamerde op de basis: hoe lees je een tekst, waar let je op, hoe beantwoord je open vragen?”

Die laatsten zaten amper in het examen, viel Kreijkes op. “Het waren bijna alleen maar meerkeuzevragen. Dat is makkelijk nakijken natuurlijk, maar ook wel jammer, want op die open vragen hadden we juist zo hard geoefend.”

Baran (16): ‘Ik weet niet zeker of ik een voldoende heb gehaald’

Baran (16) klinkt opgelucht nu de examens voorbij zijn: “De stress is weg”. Donderdagmiddag boog hij zich over Engels, tot voor kort een van zijn slechtste vakken. “Rond de voorjaarsvakantie stond ik nog bijna een onvoldoende.” Dus volgde hij bijles op school in de voorjaars- en meivakantie. “Daardoor is mijn gemiddelde bijna twee hele punten omhooggegaan. Engels is nu een van mijn beste vakken.” Het werd er een stuk leuker van, vond hij: “Het is gewoon veel interessanter als je het snapt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor natuurkunde, dat is leuk omdat ik er goed in ben.”

Over het examen zelf heeft hij gemengde gevoelens: “Het ging best wel goed, maar ik weet niet zeker of ik een voldoende heb gehaald”. Baran vond de teksten vooral erg lang. “Veel langer dan in de oefenexamens die ik heb gemaakt en er zaten ook veel moeilijke woorden in. Die ga je niet allemaal opzoeken in het woordenboek, want dat kost te veel tijd.”

Leerling Baran. Beeld Privéarchief

Zijn examens zijn goed verlopen, denkt hij. “Ik schrijf altijd aan het eind mijn antwoorden op een kladblaadje zodat ik het zelf alvast online kan nakijken. Dan kom ik bij de meeste vakken wel op een voldoende uit. Als Engels meevalt, denk ik dat ik rustig slaag.”

Deze zomer gaat Baran met zijn ouders en zusjes op vakantie naar Turkije, daarna begint hij aan de mbo-4-opleiding verpleegkunde. “Dat heb ik altijd al gewild.” Maar eerst gaat hij ‘heel veel uren maken’ als kassamedewerker bij de Dekamarkt in Almelo. “Tijdens de examens heb ik geprobeerd niet te veel te werken en alleen op dagen zonder examens. Maar nu kan ik weer meer werken, dat vind ik gewoon superleuk om te doen.”

