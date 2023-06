Jamel L. heeft een uitgebreid crimineel verleden, en noemt zichzelf koning van een fictief koninkrijk

Het zou bepaald niet zijn eerste misstap zijn. Jamel L., de vijftiger die dinsdag in Den Haag is opgepakt op verdenking van het doodsteken van een medewerkster van Albert Heijn, blijkt een uitgebreid crimineel verleden te hebben. Zo kreeg hij nog geen twee weken geleden een gevangenisstraf van 107 dagen opgelegd, voor bedreiging van gemeentepersoneel in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht. Ook Haagse ambtenaren kafferde hij onlangs uit, schrijft de Haagse burgemeester Jan van Zanen in een verklaring.

In die gemeente vroeg L. afgelopen april bijstand aan; zelfstandig kon hij niet rondkomen. Hij hoopte bovendien op een opvangplek in de stad. “Tijdens de verschillende contacten met de verdachte is er sprake geweest van verbale agressie en intimidatie”, stelt Van Zanen. Volgens de burgemeester is L.’s gedrag in een intern systeem van de gemeente geregistreerd, en ook doorgegeven aan de politie. Het werd hem intussen verboden in gebouwen van de gemeente te komen, waaronder het stadhuis en de stadsdeelkantoren.

‘Koning van Hazwaian’

Wie is deze man? Op LinkedIn stelt L. dat hij de ‘general-manager’ is van ‘Hazwaian’. Al 27 jaar lang is hij de ‘koning’ en ‘chief sire Predikant’ van dat fictieve koninkrijk, geeft hij daar aan, een monarchie die bestaat uit een geloof in vier heilige boeken: het Oude Testament, en het Nieuwe Testament, de Koran en de ‘Hazwaian principles’. Ook heeft hij een eigen YouTubekanaal, waarop hij zijn zeven abonnees in het Engels toespreekt over Hazwaian en de bijbehorende religie.

In één filmpje dat hij zelf opnam en zes jaar geleden op YouTube plaatste, praat hij over de keren dat hij in Nederland achter de tralies belandde, volgens hemzelf onterecht. L. heeft in de jaren negentig en nul meerdere strafbare feiten gepleegd, waarna hij tijdelijk naar Engeland en Curaçao verhuisde. Ook daar werd hij meermaals veroordeeld. Nadat hem in 2018 tbs werd opgelegd, kwam hij in het Caribische deel van het Koninkrijk terecht op een afdeling voor gedetineerden met psychische klachten.

Arts op Curaçao stelde schizo-affectieve stoornis vast

Uit stukken van de rechtbank op Curaçao blijkt dat een arts een schizoaffectieve stoornis bij L. heeft vastgesteld, paranoïde- en grootheidswanen, een gebrekkige impulsbeheersing en dreigend en agressief gedrag. Op het eiland waren er amper behandelmogelijkheden voor hem, maar Nederland wilde L. niet in een tbs-kliniek plaatsen, deels vanwege de kosten. Halverwege 2020 kwam hij onder voorwaarden weer buiten.

Vanaf september is de vijftiger weer in beeld bij de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. Afgelopen juni heeft justitie de Rotterdamse rechtbank gevraagd of hij geobserveerd kon worden in het Pieter Baan Centrum, maar dat verzoek werd afgewezen. De rechtbank meldde donderdag niks af te weten van de tbs-maatregel die L. eerder is opgelegd op Curaçao.

Die dag stond L. ook voor de rechter-commissaris, die zijn voorarrest met twee weken verlengde. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag.

