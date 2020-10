Jaarlijks circa drieduizend slachtoffers seksuele uitbuiting, ‘probleem wordt onvoldoende aangepakt’

Opnieuw is een rapport verschenen waaruit blijkt dat jonge misbruikslachtoffers onvoldoende worden beschermd. Ditmaal blijkt het uit de Slachtoffermonitor, waarin staat dat seksuele uitbuiting met ongeveer drieduizend slachtoffers per jaar de meest voorkomende vorm van mensenhandel in Nederland is. Bijna de helft van hen is minderjarig.

Dat deze groep langzaam uit beeld verdwijnt, bleek ook al eerder deze week uit een analyse van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel: de opsporing moet fiks worden verbeterd. Diezelfde oproep doet nu Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld.

U deed een soortgelijke oproep ook al bij de vorige monitor. Dat roept de vraag op; wordt dit probleem van seksuele uitbuiting wel voldoende aangepakt

“Dat is geen vraag, maar een conclusie. Ik zie inderdaad een tendens dat er seksuele uitbuiting plaatsvindt waar jonge mensen het slachtoffer van zijn. Tegelijkertijd zien we dat jonge mensen ook de daderpositie innemen. Dat is drie keer rood licht; seksuele uitbuiting, in combinatie met jonge slachtoffers en daders. Als we keer op keer deze signalen krijgen moeten we gaan zoeken wie de slachtoffers zijn, waar ze kwetsbaar in zijn en wie er misbruik maken. Het is niet dat er niets gebeurt, maar we moeten nu echt de mouwen gaan opstropen. Er speelt zich een heleboel online af, waardoor deze vorm van uitbuiting nauwelijks waarneembaar is. De vraag is makkelijk gesteld, maar het gaat om complexe problematiek, en een kant-en-klare oplossing is er gewoon ook niet.”

Een groot probleem, constateert u. Waarom weten we dan zo weinig?

“Dat heeft te maken met twee dingen. Iets weten op basis van tabellen en cijfers is iets anders dan het herkennen. Uitbuiting kan het gezicht aannemen van een bedelaar, die de buit moet afstaan aan een grotere organisatie. Of van een meisje dat op het oog veel vriendjes heeft, maar wellicht gedwongen wordt tot seks tegen haar wil. Of van iemand met een licht verstandelijke beperking, die het zelf niet in de gaten heeft, omdat ze beloond wordt met een Gucci-tas. Er zijn honderd redenen om het niet te vertellen, schaamte bijvoorbeeld ook, of dwang om het geheim te houden.”

U spreekt vooral in beleidsmatige termen.

“Ik ben natuurlijk rapporteur, dat betekent dat ik niet van de uitvoering ben. De uitvoering moet op bestuurlijk niveau plaatsvinden, op politiek en regionaal niveau. Op die agenda moet het komen. Ik onderstreep dat het noodzakelijk is om aan te pakken, het is aan met name de gemeentes om er nu iets aan te doen.”

Hoe zorgt u ervoor dat dit rapport niet opnieuw ergens in een la verdwijnt?

“Het is niet een kwestie van het even oplossen, het is geen eenvoudig probleem. Het vergt een geconcentreerde aanpak, op basis van kennis en inzicht. Hebben we nu voldoende zicht op de slachtoffers, en de daders? Het antwoord is nee. De komende tijd moet het Rijk dit samen met de gemeentes uitwerken. Ik doe deze herhaalde aanbeveling niet zomaar, we hebben echt te maken met een groep jongeren zonder toekomst. Zo’n traumatische ervaring van seksueel geweld kan een ongelooflijke streep door je ontwikkeling zetten. Dat wil natuurlijk geen mens.”

