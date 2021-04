Jaar celstraf voor dreigbrieven aan windmolenbouwers in Drenthe en Groningen

Twee bekende windmolenactivisten zijn volgens de rechtbank in Assen de drijvende krachten achter het bedreigen van bedrijven die meewerkten aan de bouw van twee windmolenparken in Drenthe en Groningen. Jan H. en Jan Nieboer (die met zijn volledige naam de pers te woord staat) werden vrijdag veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De rechtbank neemt het de twee kwalijk dat ze angst en onzekerheid zaaiden bij bedrijven en betrokken personen die in alle vrijheid de kost probeerden te verdienen. De twee activisten waren zeer standvastig in hun verzet tegen het realiseren van de windparken en hadden één doel: de werkzaamheden moesten worden gestaakt. H. en Nieboer hebben willens en wetens de democratische rechtsstaat ondermijnd, en daarvoor is alleen een celstraf passend, oordeelt de rechtbank.

Door de dreigementen staakten twee bedrijven hun werkzaamheden in het voorjaar van 2019. Andere bedrijven regelden beveiligers, kregen te maken met werknemers die niet meer aan de windmolens wilden bouwen en huurden voertuigen zonder logo’s. Alle bedreigde bedrijven waren betrokken bij de bouw van de windparken Drentse Monden en Oostermoer en Windpark N33 in Groningen.

Opgenomen gesprekken

In totaal werden tientallen dreigbrieven verstuurd en kregen ondernemers een zwartboek op de post, met daarin teksten als: “Wij gaan ervoor zorgen dat de vermelding in het Zwartboek voor u en uw onderneming een zwarte bladzijde wordt in uw leven en dat van uw onderneming/organisatie”. De celstraf valt uiteindelijk iets lager uit dan de eis van 15 maanden, omdat niet alle feiten volgens de rechtbank wettig en overtuigend zijn bewezen. Zo zijn de twee mannen vrijgesproken van betrokkenheid bij het ophangen van pamfletten met teksten als: ‘Wie wind zaait, zal asbest oogsten’.

Het belangrijkste bewijs tegen H. en Nieboer komt uit heimelijk opgenomen gesprekken tussen de twee in een McDonald’s in Stadskanaal. Justitie hield Nieboer al langer in het oog en plaatste afluisterapparatuur in het fastfoodrestaurant. Tot in detail bespraken H. en Nieboer zaken rond het verzet tegen de windmolens. Zaken die het daderschap bewijzen, aldus de rechtbank.

De uitspraak in Assen is mogelijk het sluitstuk van meer dan tien jaar verzet tegen de komst van windmolens in Drenthe en Groningen. Een groot deel van de windmolens staat er inmiddels overeind.

Windmolenterreur

De acties begonnen met bordjes in de tuin en juridische bezwaarschriften. Maar al snel escaleerde het verzet. In maïsvelden van windboeren werden ijzeren kettingen en betonblokken met ijzeren pennen gevonden en er vloog een schuur in brand. In 2018 en 2019 werd tot driemaal toe asbest gedumpt. Herhaaldelijk sprak de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van ‘windmolenterreur’.

Dit gebeurde allemaal vóór de verspreiding van dreigbrieven; Nieboer en H. zijn geen verdachten. Maar ze tekenen de grimmige sfeer in het gebied, waardoor het volgens justitie begrijpelijk is dat bedrijven de bedreigingen uiterst serieus namen. Dat maakt de bedreigingen misschien nog wel extra kwalijk, aldus justitie. De rechtbank sluit zich ogenschijnlijk bij die conclusie aan.

