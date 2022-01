Ja, de coronaprik kan de menstruatiecyclus beïnvloeden. Maar minimaal, en het gaat ook snel weer over

Een paar weken geleden meldde bijwerkingencentrum Lareb al dat het 17.000 meldingen had ontvangen van vrouwen met menstruatiestoornissen nadat zij zich hadden laten vaccineren. Donderdag verscheen een Amerikaans onderzoek met een vergelijkbare boodschap. Bij sommige vrouwen die zich hebben laten vaccineren tegen corona komt de eerstvolgende menstruatie iets later op gang.

Vergeleken met vrouwen die zich niet hadden laten vaccineren, waren de bloedingen bij sommige vrouwen heviger. De lengte van de menstruatie bleef gelijk, maar de cyclus werd bij een aantal vrouwen iets langer. Vrouwen met een cyclus van 28 dagen, kregen soms na vaccinatie een cyclus van 29 dagen.

Geruststellend

Hoofdauteur Alison Edelman van de Oregon Health & Science University legt aan het Franse persbureau AFP uit dat de ontdekte effecten van een coronavaccinatie op de menstruatie ‘te verwachten’ waren. Zij noemt de uitkomsten ‘zeer geruststellend’.

De onderzoekers gebruikten voor hun studie gegevens van 2400 gevaccineerde en 1500 ongevaccineerde vrouwen die hun menstruatie bijhielden via een app. Gevaccineerde vrouwen bleken gemiddeld 0,64 dag later te menstrueren na de eerste vaccinatie en 0,79 dag na de tweede vaccinatie ten opzichte van ongevaccineerden. Na één tot twee maanden herstelde normale cyclus zich weer.

Het Amerikaanse onderzoek is niet representatief voor alle Amerikaanse of Europese vrouwen. De gegevens zijn verzameld door een bedrijf dat een app heeft ontwikkeld om de vruchtbaarheid bij te houden. De deelnemers waren vermoedelijk overwegend wit, hoogopgeleid, gebruikten geen hormonale anticonceptie en waren slanker dan gemiddeld.

Vrouwen reageren sterker

Het onderzoek sluit aan bij wat Noorse wetenschappers al eerder concludeerden en bij ervaringen die vrouwen zelf meldden. Bij het Lareb in Nederland bijvoorbeeld. Toen het bijwerkingcentrum eind december bekendmaakte dat zij meldingen kregen van menstruatiestoornissen, schreef gynaecoloog in het Radboudumc en hoofdredacteur van vakblad Medisch Contact Bertho Nieboer op Twitter dat het immuunsysteem van vrouwen vaak sterker reageert op vaccinaties. Volgens Nieboer heeft dat te maken met de mogelijke innesteling van een embryo in de tweede cyclushelft. Een embryo bevat deels materiaal van de vader, niet lichaamseigen dus. Normaal valt het immuunsysteem niet-eigen lichaamsmateriaal aan, geen handige eigenschap bij de voortplanting. Het immuunsysteem past zich dus even aan. Maar na vaccinatie, wordt het juist aan het werk gezet. Vandaar dat het immuunsysteem na vaccinatie even van slag kan raken.

Datzelfde gebeurt ook na een infectie met het coronavirus. “De cyclus stopt dan soms helemaal even. Dit is ook een beschermingsmechanisme van het lichaam, want tijdens een infectie zwanger worden is niet optimaal”, schrijft Nieboer.

