Ivar (23) werkt wél in de kinderopvang. Het imago is stoffig ‘maar je kunt het zelf stoerder maken’

Zijn moeder had het al gezegd: “De zorg is echt iets voor jou.” Maar de stereotypen zijn sterk, ook in het hoofd van Ivar van Winden (bijna 24). “Ik wilde in het leger, de bouw of de brandweer. Het werd een opleiding voor staalconstructeur, en daarna werkte ik bij een kwekerij voor tropische vissen. Maar ik was niet gelukkig. Ik miste de sociale aspecten, het is fijn om met mensen om te gaan in plaats van machines.”

Van Winden werkt alweer vijf jaar bij kinderdagverblijf De Zonneburcht in Den Hoorn, onderdeel van gemeente Midden-Delfland (ZH). Hij staat meestal op de dreumesgroep, van 1 tot 2 jaar. Op vrijdag heeft hij de groep van 0 tot 2 jaar. “Je krijgt er veel voor terug als ze aan je gehecht raken. Ik zie hun ontwikkeling. Het leren kruipen, lopen, de eerste woordjes.”

Uit onderzoek van Trouw blijkt dat het aantal mannen in de kinderopvang blijft afnemen. Toch achten deskundigen hun professionele aanwezigheid in kinderlevens zeer gewenst en proberen bedrijven actief mannen te werven. Lees hier waarom het een probleem is dat mannen verdwijnen uit de kinderopvang.

Blikken zeiden genoeg

In hartje Den Haag of Rotterdam zullen er best meer ouders rondlopen met een andere mening over mannen in dit vak, denkt hij. Zo kreeg hij op zijn stage voor de opleiding pedagogisch medewerker in Delft gemixte reacties van ouders. “Hun blikken zeiden genoeg. Maar in Den Hoorn krijg ik alleen maar positieve reacties. Ik doe het goed met passie.”

Hij geniet ervan als een dreumes hem in het dorp herkent en zijn naam schreeuwt. “Want meestal slaan ze dicht. Ik geniet als ze met mij wel naar binnen willen wanneer ze ’s ochtends huilend naast hun ouder staan. Het betekent dat ze zich bij mij op hun gemak voelen. Ik ben geen meester maar een oudere broer om mee te spelen.”

Ivar van Winden werkt in de kinderopvang en is daarnaast ook nog lid van de vrijwillige brandweer in Den Hoorn. Beeld Phil Nijhuis

Wat doen mannen anders? “Het gaat van nature. Ik til ze boven mijn hoofd, ik banjer met ze door de modder, ik ben wat ruwer dan vrouwelijke collega’s.” Na het fruithapje komen ook de peuters buiten. “Dan klim ik mee de boom in, in plaats van erbij te staan.”

Mag een man in Nederland baby’s verschonen? “Papa doet het toch ook? Er staan altijd twee mensen op de groep. Ik hoop dat duidelijker wordt dat wij het ook kunnen. Mensen zijn bang voor het onbekende, maar de hokjes kloppen niet.” Wat voor reacties krijgt hij van mannen uit zijn omgeving? “Mijn vader en stiefvader zijn hartstikke trots. Zij hebben altijd gezegd dat ik m’n hart moet volgen.” Zijn vrienden plagen wel eens dat ‘Ivar de hele dag speelt’.

Ivar van Winden. Beeld Phil Nijhuis

Prima toch?

Vorig jaar was er een klacht tegen een man uit de buitenschoolse opvang. Hij had een tattoo op zijn onderbeen door kinderen laten inkleuren. “Dat is toch prima? Dat doet niemand kwaad. Als wij nagels lakken of schminken doen de dreumesen dat ook bij mij. We hebben verkleedkleren, jurken en roze pakjes waar ook jongetjes in kruipen. Allemaal prachtig.”

Van Winden zou het fijn vinden als er meer mannen bijkomen. “We hebben nu toevallig een gozer als stagiair, die komt van defensie. Het beeld van kinderopvang is te stoffig of te vrouwelijk bij mannen. Maar je kunt het zelf stoerder maken.” Een dag dat je andere mannen in dit vak ontmoet zou helpen.

In zijn vrije tijd is Van Winden vrijwillige brandweerman in Den Hoorn. De vrijwillige brandweerlieden-op-afroep zijn in dorpskernen heel belangrijk voor de brandweer. “Het is mijn jeugddroom.” Zijn ambitie voor de toekomst is precies andersom: “Fulltime brandweerman zijn, en de kinderopvang erbij doen.”