Israëlisch restaurant HaCarmel in Amsterdam is de antisemitische aanvallen zat: ‘Het is allemaal zo bekrompen’

Daniel Baron (31), mede-eigenaar van het Israëlische restaurant ­HaCarmel uit Amsterdam, laat een opname van de veiligheidscamera van zijn horecagelegenheid zien. Een buurtbewoner heeft na de zoveelste vernieling een bos aronskelken neergelegd in het portiek van het belaagde restaurant met de tekst ‘Houd moed, hou vol’. Er komen twee jongemannen voorbij met volle Albert Heijn-­tassen. Even later komen ze terug en halen de bloemen weg. Wat later komt een andere buurtbewoner de bloemen, die blijkbaar om de hoek waren gedumpt, terugleggen.

“Mijn grootouders komen uit Casablanca. Kort door de bocht genomen ben ik deels Marokkaans. De jongens die de bloemen weghaalden, zien er net zo uit als ik”, zegt Baron, terugblikkend op een bankje in Buitenveldert. Barons vader Sami nam de zaak twintig jaar geleden over. Daniel is opgegroeid met spuug op de ramen. “Dat gebeurde op die hele lange Amstelveenseweg alleen bij ons. Je maakt de ramen vaker schoon, maar het is zo neerbuigend. Heel triest, maar al die aanvallen worden normaal.” Het ging de afgelopen twee jaar wel zes keer mis. Dat zelfs troostbloemen worden weggehaald, raakt hem het meest: “Alsof je bloemen van een graf wegneemt”.

Vrij zijn in Amsterdam

Twee keer moest de Amsterdamse gemeenteraad zich donderdag buigen over haatmisdaden. Geweld tegen homo’s en aanslagen op het enige Israëlische restaurant in de stad, HaCarmel, waren de aanleiding. Iedereen was het erover eens dat je eigenlijk vrij moet kunnen zijn in Amsterdam. Waarna de partijen al snel weer hun vaste standpunten innamen over mogelijke daders. Partij Denk stelde voor om in een technische sessie dieper in te gaan op wat je kunt doen tegen degenen die het een sport vinden om online discriminerende agressie te verheerlijken.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi), dat rapporteert over antisemitisme, burgemeester Femke Halsema en mede-eigenaar van HaCarmel Baron zijn het eens: door de niet aflatende aanvallen op het koosjere restaurant lijkt het een symbool geworden voor antisemitische en anti-Joodse acties. In 2017 pleegde de Syrische vluchteling Saleh A., getooid met Palestijnse sjaal, een aanslag op het restaurant waarvoor hij veroordeeld werd.

Saleh A. kreeg ook een straatverbod, maar op 8 mei kwam hij terug, beukte het anti-inbraakglas wéér in en stak de Israëlische vlag die binnen staat in brand. De man zit nu negentig dagen in voorarrest. Vlak daarna werd de ruit ook nog beklad met de tekst ‘Find Jew’.

“Dit groeiend antisemitisme verdient onze aandacht. Het is een oude wond in onze stad”, aldus burgemeester Halsema. “Antisemitische tweets, appgroepen en de verschrikkelijke incidenten bij HaCarmel maken de Joodse gemeenschap bang.”

Bij HaCarmel lijkt de Israëlische vlag de rode lap te zijn. Waarom hangt Baron die op? “Omdat het een Israëlisch restaurant is. Waarom eet je sushi met stokjes? Het is allemaal zo bekrompen. Dat homo’s hand in hand lopen mag blijkbaar ook niet. Bemoei je er niet mee”, vindt Baron.

Gastvrije ondernemer

Iets verderop zit zijn vrouw met de baby in een kinderwagen, en rent zijn dochtertje van twee rond. “Er leven twee families van het restaurant. Voor mijn vader is het zijn pensioen. Hij kan moeilijk op zijn 65ste ineens loodgieter worden.”

Baron is bijzonder te spreken over burgemeester Halsema. “Interim-burgemeester Van Aartsen hebben we hier nooit gezien. Maar zij hing direct aan de lijn. Petje af.”

Volgens de burgemeester komen er ‘nieuwe, fysieke beveiligingsmaatregelen die belaging moeten voorkomen’. Baron: “Wij zijn gedwongen maatregelen te nemen, die we niet willen. De grens is een bewapende beveiliger voor de deur. Dat kan niet. Je bent primair een gastvrije ondernemer met een deur die voor iedereen openstaat.”

Lees ook:

Het Holocaust Namenmonument komt er, ondanks protest van de buurt



De buurt moet buigen, het Holocaustmonument mag er komen. Daaraan ging een jarenlange strijd met omwonenden vooraf. ‘Fantastisch’, reageert de voorzitter van het Auschwitzcomité.