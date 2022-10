‘Isolatieoffensief’ in armere wijken van Amsterdam

De gemeente gaat de komende maanden bij armere huishoudens langs om ze te voorzien van energiebesparende producten en isolerende maatregelen. Dat maakt wethouder Zita Pels (duurzaamheid en energietransitie) vrijdagochtend bekend. Het ‘isolatieoffensief’ is bedoeld voor huishoudens met lagere inkomens en een relatief hoog energieverbruik.

In totaal worden zo'n 24.000 Amsterdamse huishoudens benaderd. Zij krijgen gratis ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie aangeboden. Monteurs zullen deze energiebesparende producten bovendien gratis installeren, en daarnaast kleine reparaties uitvoeren die het energieverbruik helpen terugbrengen. Denk daarbij aan het dichten van kieren en naden en het aanbrengen van leidingisolatie.

Actief afmelden

Opvallend genoeg hoeven de huishoudens zich niet aan te melden voor de actie. Alle huishoudens krijgen de komende maanden bezoek van een energiecoach. Wie niet mee wil doen, moet zich actief afmelden van de actie. De gemeente Amsterdam geeft zo'n 8,5 miljoen euro uit aan de maatregelen.

“De noodzaak om snel en structureel woningen te isoleren is groot”, zegt Pels. “Voor mij staan de meest kwetsbare Amsterdammers daarin voorop. Door in te zetten op isolatie helpen we Amsterdammers niet alleen door deze winter, maar zorgen we voor structurele verduurzaming van de Amsterdamse woningen die zo hard nodig is.”

In het coalitieakkoord maakte Amsterdam eerder al 32 miljoen euro vrij om de stad te isoleren. Dat bedrag komt bovenop een bijdrage van de rijksoverheid van 21,3 miljoen euro. De eerste 8,5 miljoen euro moeten volgens Pels dienen als een 'vliegwiel’ om eigenaren aan te moedigen om zelf investeringen te doen in de isolatie. De besteding van de overige miljoenen wordt in 2023 verder uitgewerkt.

