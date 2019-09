Islamitische scholen in Rotterdam doen de omstreden lesmethode ‘Help, ik word volwassen’ in de ban

Islamitische basisscholen in de regio Rotterdam zullen het omstreden lesboek ‘Help! Ik word volwassen’ niet langer gebruiken. Die verzekering heeft de Rotterdamse onderwijswethouder Said Kasmi gekregen, meldt hij de gemeenteraad.

De toezegging komt van een bestuurder van de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond (SIPOR), waar vier scholen bij zijn aangesloten, zo zei Kasmi donderdag tijdens een raadsvergadering. “Hij heeft ook toegezegd dat er een herziene druk komt waarvoor ze, als het boek wordt gemaakt, proactief het COC en het Rutgershuis benaderen om mee te denken over precies dit thema, homoseksualiteit, en alle andere thema’s waarvan wij van belangrijk vinden dat die goed geregeld zijn”, aldus Kasmi.

De lesmethode ‘Help! Ik word volwassen’ kwam vorige week in opspraak na onderzoek door NRC en ‘Nieuwsuur’. Zij berichtten dat in de twee boekjes passages voorkomen waarin kinderen wordt geleerd dat Allah homoseksualiteit en transgenders verafschuwt, dat jongens en meisjes in de puberleeftijd geen oogcontact mogen hebben en dat een vrouw kleding moet dragen die alles bedekt, behalve haar gezicht en haar handen.

De lesmethode wordt uitgegeven door de islamitische scholenkoepel Islamitische Schoolbesturen Organisatie ISBO in Amersfoort, en werd in 2015 ontwikkeld omdat scholen sinds 2012 aandacht moesten besteden aan seksuele diversiteit. Het is de ‘eerste methode seksuele vorming die volledig vanuit islamitisch perspectief is opgesteld’, staat op de website van ISBO. De methode wordt op 44 islamitische basisscholen gebruikt.

Nog geen verzoek om samenwerking

“Het is positief dat deze scholen in Rotterdam deze lesmethode niet meer gebruiken”, zegt woordvoerder Philip Tijsma van COC Nederland in een eerste reactie. “Ik zou andere islamitische scholen die deze boeken gebruiken aanraden dit voorbeeld te volgen, mits er iets beters voor in de plaats komt.”

Tijsma zegt nog niet samen te werken met scholenkoepel ISBO aan een herziene druk, maar wil wel in gesprek. “Dat wordt geen gesprek over een beetje meer of een beetje minder. Dit is een absoluut onacceptabele lesmethode, waarvan wij denken dat die tegen de wet is en dus helemaal van tafel moet.”

Het COC raad de ISBO aan ook in gesprek te gaan met organisaties van moslims die LHBTI’er zijn. “Je zult maar een 13-jarig lesbisch meisje of transjongetje op zo’n school zijn en dit soort dingen over je heen gekieperd krijgen, dat is vreselijk voor hen.”

Vorige week heeft onderwijsminister Arie Slob de Onderwijsinspectie opdracht gegeven om te onderzoeken of lesmateriaal waarin homoseksualiteit wordt veroordeeld, door de beugel kan. Er zijn vragen gerezen of dat rijmt met de onderwijsdoelen voor burgerschap waar scholen zich aan moeten houden, zegt Slob. Hij wil volgens zijn ministerie “die vragen niet boven de scholen laten hangen”.

Onderwijswethouder Kasmi zei donderdag al contact te hebben opgenomen met de Onderwijsinspectie, met de vraag haar onderzoek in Rotterdam te beginnen.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zei zich niet met de inhoud van lessen op scholen te mogen bemoeien, omdat dat een taak is van de onderwijsinspectie. Wel zei hij blij te zijn dat er in de islamitische gemeenschap afstand wordt genomen van deze lesmethode. “Dat betekent dat er sprake is van zelfreinigend vermogen in deze gemeenschap en dat spreekt me aan”, aldus Aboutaleb.

De islamitische scholenkoepels ISBO in Amersfoort en SIPOR in Rotterdam waren bij het schrijven van dit artikel niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook:

Extremistische teksten op islamscholen verbieden? Dat is niet de weg

De vrijheid van godsdienst maakt dat er weinig kan worden gedaan tegen extremistische lectuur op islamscholen. ‘Ook in kerken worden problematische teksten voorgelezen. Cruciaal is in welke context dat gebeurt.’