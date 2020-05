Is het verstandig regels nu al te versoepelen?

Nee, zullen het RIVM en het Outbreak Management Team zeggen. Het kabinet leunt immers op adviezen van beide instanties. Maar buiten RIVM en OMT om, uiten virologen, epidemiologen, economen en modeldeskundigen in de media hun twijfels. Het is te vroeg. Zij willen dat het kabinet nog even doorzet. Dring het coronavirus nog verder terug, dan kunnen we het nagenoeg elimineren met testen, opsporen en isoleren en kan de maatschappij echt open.

Wiskundige Bert Slagter en technologiekenner Peter Slagter schreven op Follow the Money een artikel waarin zij betogen dat het te vroeg is. We kennen onze tegenstander nog niet goed genoeg, stellen zij. Daarom moeten beleidmakers beslissingen nemen in de mist. Een uitspraak die ook geregeld is te horen in gesprekken met virologen en epidemiologen. Zolang die mist niet optrekt, is het volgens de Slagters beter om uit te gaan van het voorzorgsprincipe. Versoepeling hoort daar niet bij. Reduceer het aantal besmettingen tot enkele tientallen, dan kan de GGD elk nieuw geval opsporen en isoleren, betogen zij. Zo verdwijnt het virus uit de samenleving.

Als de versoepelingen nu ingaan, blijft Nederland hangen in de vertragingstactiek; de afremming van het virus. In deze tactiek blijft een groep Nederlanders ziek worden, maar dan gecontroleerd. Dat is een riskante strategie, zeggen Bert en Peter Slagter, want mensen zijn al besmettelijk voordat zij door hebben dat zij ziek zijn. Het virus blijft zo onder de radar en kan ineens weer hard toeslaan.

Hooguit de kapperszaken open

Gezondheidseconoom Xander Koolman ziet weinig in ‘gecontroleerde veenbrand’. Dat zorgt ervoor dat het virus jarenlang aanwezig blijft in de samenleving. En zo lang als dat virus er is, is het ook niet mogelijk de economie open te gooien. Hou nog even vol totdat testen-traceren-isoleren weer mogelijk is, is zijn pleidooi.

Een virus groeit of krimpt namelijk exponentieel. Dat wil zeggen: om de paar dagen is er sprake van een verdubbeling van de groei of krimp. Daarom is het een kwestie van weken voordat het aantal besmettingen uitkomt op de ook door de Bert en Peter Slagter gewenste tientallen.

Kiest het kabinet nu voor een versoepeling, dan zal de besmettelijkheidsgraad – de R – ergens rond de 1 blijven hangen. Elke patiënt besmet dus een ander persoon. Nederland zit nu rond de 0,8, maar daarvoor zijn allerlei beperkende maatregelen nodig. Als straks de scholen opgaan, zit de R vermoedelijk tegen de 1 aan, en is er nog weinig ruimte voor verdere versoepeling. Hooguit de kapperszaken kunnen open. Dat zal lange tijd zo blijven. Tot er een vaccin is, of er voldoende groepsimmuniteit is opgebouwd, wat jaren kan duren.

De achilleshiel van het eliminatiebeleid

Koolman voorspelt grote schade aan volksgezondheid en economie. Hij ziet meer in de Zuid-Koreaanse, Australische en Nieuw-Zeelandse aanpak. Zij hebben het virus geëlimineerd door het aantal besmettingen sterk terug te brengen en de nieuwe gevallen met testen, opsporen van contacten en isoleren onschadelijke te maken. Ook IJsland, Noorwegen, Oostenrijk en Duitsland denken aan deze strategie. Als deze landen dat doen, dan biedt dat Nederland de mogelijkheid om mee te doen, stelt Koolman. Dat is niet vrijblijvend, want als Duitsland eenmaal van het virus af is, zal het de grens met Nederland, waar de veenbrand nog woedt, grotendeels sluiten.

Dan staat Nederland met Zweden alleen in Europa. Want ook de Zweden kiezen voor een gecontroleerde uitbraak. Johan Giesecke, een Zweedse epidemioloog die het beleid van zijn land verdedigt, schreef woensdag in The Lancet nog maar eens dat we weinig kunnen doen tegen verspreiding van het virus. Vooral omdat mensen anderen kunnen besmetten zonder dat ze zelf door hebben dat zij ziek zijn. Dan heeft testen ook geen zin, want dat gebeurt alleen bij klachten.

Giesecke spreekt ook zijn twijfel uit op hopen op een vaccin. De verwachting is dat er over een tot anderhalf jaar een vaccin op de markt is, al zijn er gezonde redenen om daaraan te twijfelen. Het virus heeft nog veel onbekende kanten. Het is ook niet zeker hoe effectief de vaccins zullen zijn, voegt Giesecke daaraan toe. ‘Onze belangrijkste taak is niet om de verspreiding te stoppen – die zeker niet zinloos is – maar om ons te concentreren op het geven van optimale zorg aan de ongelukkige slachtoffers’, schrijft Giesecke.

Dat hopen op een vaccin is inderdaad de achilleshiel van het eliminatiebeleid, stelt Koolman. Maar stel dat het ergens in 2021 komt, dan heeft Nederland met de gecontroleerde veenbrand volgens hem voor een merkwaardige aanpak gekozen met veel economische schade, veel patiënten met blijvende schade en veel doden. Daarom hoopt hij dat premier Rutte vanavond bekend maakt dat de beperkingen aanhouden totdat het testen en isoleren haalbaar is.

Lees ook:

Trump pareert kritiek op zijn corona-aanpak met totale immigratiestop

President Trump heeft alle immigranten toegang tot de Verenigde Staten ontzegd. Zijn leiderschap in crisistijd maakt hem niet populairder.