Is het rechtvaardig om asielzoekers juist in drukke provincies op te vangen?

Het westen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en meer asielzoekers opvangen. Althans, zo denkt staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) erover. Hij wil de opvang van asielzoekers wettelijk spreiden en dwingt daarmee onder andere provincies als Zuid-Holland en Noord-Holland om veel meer asielzoekers op te vangen dan ze nu doen.

De verdeling van asielzoekers gaat straks namelijk op basis van inwoneraantal per provincie. Daarvoor moet eerst nog de spreidingswet van Van der Burg worden goedgekeurd in het parlement. Hij wil de wet dit voorjaar behandelen.

Is zo’n verdeling wel rechtvaardig? Commissaris van de Koning Arthur van Dijk noemde de verdeelsleutel die is bedacht ‘arbitrair.’ De westelijke provincies zijn al zo druk, is het niet logischer om juist asielzoekerscentra te openen in rustiger gebieden? Noord-Holland moet nu aan het eind van het jaar ruim achtduizend extra structurele opvangplekken in de vorm van asielzoekerscentra realiseren. Zuid-Holland maar liefst zestienduizend.

‘Objectief en praktisch’

Waarom is eigenlijk voor deze verdeelsleutel gekozen? Volgens een woordvoerder van de staatssecretaris is het ‘besproken aan de bestuurlijke tafels.’ “Daaruit kwam dat inwoneraantal de meest rechtvaardige maatstaf is.”

De aanpak komt uit een rapport van de Adviesraad Migratie en de Raad voor het Openbaar Bestuur uit juni, toen de opvangcrisis in Ter Apel bijna haar hoogtepunt bereikte. Er waren te weinig opvangplekken en onvoldoende gemeenten schoten uit eigen beweging te hulp.

De twee adviseurs van de regering pleitten toen voor een wettelijke verplichting voor gemeenten om kansrijke asielzoekers op te vangen. Ze schreven dat een verdeling op basis van inwoneraantal ‘objectief en praktisch’ is. Bijvoorbeeld omdat alle gemeentelijke voorzieningen op het inwoneraantal zijn gebaseerd.

Migratiedeskundige en directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Leo Lucassen schaart zich achter deze visie. “Het huidige systeem bevat een enorme onbalans. Spreiding stelt je in staat om iets kleinschaliger asielzoekers op te vangen”, zegt hij. “Deze adviesraden zijn niet over één nacht ijs gegaan. Bedenk je dat veel vluchtelingen later alsnog in de Randstad terechtkomen, bij hun huisvesting of voor werk.”

Grote steden vangen wel degelijk mensen op

De opgave voor bijvoorbeeld Zuid-Holland en Noord-Holland is mede zo groot omdat er bovengemiddeld veel gemeenten al tien jaar of langer niet bijdragen aan de opvang van asielzoekers, afgezien van tijdelijke (crisis)noodopvang.

Dat is niet alleen uit onwil, weet hoogleraar migratiegeschiedenis Marlou Schrover (Universiteit Leiden). Ze noemt het vraagstuk complex. Dat er al grote asielzoekerscentra zijn in landelijke gebieden, komt ook omdat daar in het verleden behoefte aan was. “Zo’n centrum zorgde voor werkgelegenheid en extra voorzieningen zoals buslijnen en winkels. Een dorp kan baat hebben bij een azc.”

Het zijn ook niet de grote steden die niet voorzien in opvang van asielzoekers, merkt Schrover op. “In dorpen wordt dat weleens gezegd maar het is niet waar. Nu niet, en in het verleden zeker niet. In de jaren zeventig begonnen gemeentes te weigeren Surinamers op te vangen en werd er een oplossing gevonden in de opvang in de Amsterdamse Bijlmer, waar veel leegstand was. En ook de Tamils werden in de jaren tachtig veelal in de Randstad opgevangen.”

Nu geldt dat ruimte schaars is in de Randstad, constateert Schrover. Bovendien kampt de Randstad met grootstedelijke problematiek, zoals dakloosheid. Asielopvang in deze volle steden lijkt Schrover daarom niet per se handig. “Het is goed dat er binnen een provincie over moet worden nagedacht”, zegt ze.

Contraproductief beleid

Hoogleraar grensstudies Henk van Houtum (Radboud Universiteit) meent dat het spreiden van asielzoekers goed is, omwille van hun eigen participatie in de samenleving. Hij is vooral kritisch op de manier waarop het kabinet dit beleid voert. “Wat het beleid gespleten en daarmee contraproductief maakt, is dat de overheid zoekt naar opvang en solidariteit, maar tegelijk zelf een discours hanteert”, zegt hij. “Een discours dat asielzoekers minderwaardig en onwenselijk zijn, een ‘last’ die gelijkelijk zou moet worden verdeeld. Daarmee ondermijnt de overheid zelf de bereidheid die nodig is om fatsoenlijke plekken te vinden.”

Van Houtum stelt vast dat recent nog is bewezen dat opvang heel goed kleinschalig en middenin de samenleving kan, toen er tienduizenden Oekraïners naar Nederland vluchtten.

