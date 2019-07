Is het lekken van de verblijfplaats van Ridouan T. een opsporingstactiek?

Het is opvallend dat zo’n detail naar buiten komt over de man die door justitie in verband wordt gebracht met een reeks liquidaties. Het kan een bewuste strategie zijn, zegt Sven Brinkhoff, strafrechtexpert verbonden aan de Open Universiteit. “Het doel hiervan is dan om reuring te laten ontstaan bij de verdachte en zijn omgeving, waardoor er meer informatie bij de politie binnenkomt over zijn verblijfplaats. Het kan namelijk zo zijn dat er door dit bericht over de telefoon of via andere communicatiemiddelen wordt gesproken over zijn verblijfplaats, terwijl de politie meeluistert. Of dat er door dit bericht reisbewegingen komen die de politie volgt.”

Het kan ook zijn dat de gelekte informatie bewust niet klopt, om te kijken wat er dan gebeurt, aldus Brinkhoff. Dat wordt ook wel de ruisstrategie genoemd.

Justitie intensiveerde onlangs de zoektocht naar T. en medeverdachte Saïd R. Zo werden vorige week bij het tv-programma ‘Opsporing Verzocht’ verouderingsfoto’s van de mannen getoond. Een techniek maakte ze op een foto ouder, zodat het publiek een indruk kan krijgen hoe T. en R. er nu mogelijk uitzien. De uitzending leverde 29 tips op, waarvan 20 bruikbaar, aldus het OM.

Het publiek werd opgeroepen om tijdens de vakantie uit te kijken naar de mannen. Verschillende mogelijke verblijfsplaatsen kwamen langs – van Spanje tot Marokko en ook Dubai.

T. wordt door justitie gezien als de leider van een ‘geoliede moordorganisatie’. Hij is een van de zestien verdachten in het megaproces, waarin eerder deze maand een kroongetuige werd gehoord.

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank van Amsterdam voor het eerst een compleet ‘bedrijfsprofiel’ gepresenteerd van de liquidatiebende die zou worden geleid door de voortvluchtige Ridouan T. en zijn rechterhand Saïd R. Voor justitie is duidelijk dat alle lijntjes in deze ‘geoliede moordmachine’ bij hen uitkomen. Die machine had het vooral voorzien op mensen die niet ‘loyaal’ waren aan de leiding. Op roddelen alleen al stond de kogel.