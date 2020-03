Is er wel hulp voor dak- en thuislozen in tijden van corona?

De coronacrisis raakt de meest kwetsbaren van onze samenleving, zoals dak- en thuislozen. Zij kunnen zichzelf niet thuis afzonderen. Wordt er ook voor hen gezorgd in tijden van corona?

In Gent verruilde een aantal daklozen dit weekend de plastic matrasjes in de nachtopvang voor vederzachte hotelbedden. Schepen Rudy Coddens regelde dat in een paar uur met lokale hoteliers, die hun slaapvertrekken al eerder leeg zagen stromen. Coddens maakte zich zorgen over de hutje-mutje-nachtopvang, waar vaak meerdere mensen samen op één kamer slapen.

De opvang in hotels betekende dat de capaciteit van de nachtopvang kon worden teruggeschroefd, om ook daar de risico’s op besmetting met het nieuwe coronavirus te voorkomen. De coronacrisis raakt vooral kwetsbaren, zoals ouderen, maar ook dak- en thuislozen. En zij kunnen niet zomaar in thuisquarantaine. Wordt er voor hen in Nederland nog iets geregeld?

Het Leger des Heils laat weten extra scherp op dak- en thuislozen te letten. Als sociaal werkers vermoeden dat iemand is besmet met het coronavirus, nemen zij direct contact op met de GGD en gaan zij op zoek naar een oplossing zodat de zieke afgezonderd kan worden opgevangen.

“Dit is wel een hele moeilijke doelgroep”, zegt de woordvoerder van het Leger des Heils. Mensen lopen in en uit, en we kunnen ze niet dwingen om binnen te blijven als ze ziekteverschijnselen hebben. Als ze een eigen kamer hebben, dringen we er wel op aan dat ze daar blijven. Deze situatie laat maar weer zien hoe belangrijk het is dat mensen een eigen plek hebben. Dat is ons aller zorg.”

In Den Haag is gelukkig nog geen dakloze met corona bekend, laat een gemeentewoordvoerder weten. De dagopvang voor daklozen blijft vooralsnog open, maar de gemeente heeft wel twee extra locaties geopend zodat de daklozen gespreid kunnen worden en het risico op besmetting kleiner is.

Een van de extra locaties is een 24-uurs opvang speciaal voor daklozen met ziekteverschijnselen. Als deze daklozen corona hebben, ‘dan gaan ze naar het ziekenhuis. Of krijgen een quarantainevlag op de opvanglocatie’, zegt de woordvoerder.

Utrecht

De gemeente Utrecht pakt het net anders aan. “We zijn bezig een quarantainelocatie geschikt te maken waar opvang en zorg geregeld kan worden indien dit aan de orde is”, aldus een woordvoerder. Verder blijft ook in Utrecht de dagopvang open, maar wel beperkt: alleen voor noodzakelijke dingen zoals toiletbezoek, douchen, eten en drinken en sociaal medische zorg. Er mogen 25 bezoekers tegelijkertijd binnen zijn, en de hygiëneregels zijn aangescherpt, laat de woordvoerder weten. De opvang overdag blijft een dilemma, zegt zij.

“We kunnen daklozen nu overdag niet overal de hulp, begeleiding en het activeringsaanbod bieden zoals we dat onder normale omstandigheden doen. We zijn met aanbieders en partijen in de stad in gesprek over de vraag welke passende oplossingen we hiervoor met elkaar op korte termijn kunnen organiseren, waarbij we ook willen leren van ervaringen uit het buitenland.”

Ook Rotterdam lijkt geïnspireerd door het buitenland: de SP-fractie stelde al voor om hotels in te zetten voor daklozenopvang. Daarvoor zou zich ook al een hotel aangeboden hebben, waarvan de naam nog niet bekend is vanwege overleg met de gemeente. Net als Amsterdam, komt Rotterdam later vandaag met een plan van aanpak voor dak- en thuislozen in tijden van corona.

