Is eindelijk de tijd rijp voor fietspaden in Lego-land?

Deze keer wilde hij Lego er niet mee weg laten komen. Vol overgave ontwierp Marcel Steeman vorige maand op zijn zolder achter de computer een Lego-fietsset: een fiets met voorop een krat en een kinderzitje, fietsenrekken en een poppetje dat een band oppompt. En, waar het Steeman echt om te doen is, een breed fietspad. In het blauw, net als de Deense fietspaden.

10.000 stemmen

Steemans doel: het Deense speelgoedmerk overhalen om fietspaden toe te voegen aan de Lego-wereld. Want die ontbreken nu. Na eerdere afwijzingen was het met dit ontwerp wél raak, zegt de 41-jarige Steeman op diezelfde zolder bij hem thuis in Castricum. Op de grond speelt zijn zoon Dorus (10) met Lego.

Lego gaf toestemming om zijn ontwerp te plaatsen op hun officiële platform Lego Ideas, waarop burgers stemmen kunnen vergaren voor hun ontwerp. Steeman heeft binnen twee jaar tienduizend stemmen nodig voor zijn creatie. Pas dan gaat Lego zich erover buigen om van zijn ontwerp een officiële set te maken. “Succes met je campagne”, kreeg hij van de Denen mee. Na twee weken had hij begin februari al vijfduizend stemmen.

Frustratie

Zes jaar geleden begon zijn verbazing over Lego. Zoon Dorus kreeg een Legoset met een paar fietsjes en grijze wegplaten, vertelt Steeman. Het verbaasde hem dat de fietspaden ontbraken. “Dit is niet zoals wij dat in Nederland gewend zijn. Waarom is dat?”, twitterde Steeman aan Lego. Hij kreeg geen antwoord.

Dat frustreerde hem. Want, zo begreep hij uit reacties, in de jaren tachtig hadden de wegplaten wél een fietspad. Hij kwam met vijf ideeën die Lego om verschillende redenen afwees. Een Lego-wereld met fietspaden leek er niet te komen. Tot hij eind 2019, na bijval van fietsfanaten in binnen- en buitenland, een hoopvolle Twitter-reactie kreeg van een Lego-topontwerper: “Verwacht in de niet al te verre toekomst een aantal spannende nieuwe sets te zien”.

Zo geschiedde. Begin dit jaar introduceerde Lego een set met een blauw fietspad. “Dat is echt een heel flauw fietspad, van twee nopjes breed waar nog niet eens een fiets op past”, becommentarieert Dorus vanaf de grond, bouwend aan een zelfontworpen Lego-voorwerp.

Zijn vader vond het ook een mager fietspad. Maar hij claimde het als een zege voor de fietspadlobby. Nu was de tijd rijp om door te pakken. Hij ontwierp zijn fietsset die op weg is naar de tienduizend stemmen.

Parallel met de echte wereld

Zijn ontwerp ontstond uit verbazing en frustratie, maar heeft ook een ideologische lading. Steeman zit namens D66 in de Provinciale Staten van Noord-Holland als woordvoerder mobiliteit. “Ik hamer er altijd op: denk aan de fietsers.”

Hij trekt een parallel tussen de Lego-wereld en de echte. In beide werden de auto’s breder en duwden ze volgens hem de fiets van de weg. “Vroeger waren de Lego-auto’s vier nopjes breed en hoefde er geen poppetje in te zitten. Er was ruimte zat voor fietsers. Maar de auto’s werden groter, namen steeds meer ruimte in beslag en drukten de fietsers van de Legowegplaten. Je ziet in het echt dat de nieuwe Mini groter is dan de oude.”

Maandag stond de teller op 5860 stemmen. Het is voor Steeman een ‘politiek dingetje’ om er werk van te maken. “Als je kinderen kunt laten opgroeien met een Legostad waarin je veilig kunt fietsen, kun je een zaadje planten. Als ik Lego ervan kan overtuigen fietspaden te ontwerpen, is dat een overwinning op de echte auto.”

