Is een paspoortblokkade om studieschuld proportioneel? ‘Dit konden studenten niet overzien’

Het blokkeren van paspoortverlenging van oud-studenten in het buitenland bij een achterstallige studieschuld van minstens 5000 euro – hoogleraar culturele analyse Esther Peeren kan een verbaasd lachje niet onderdrukken. “Als een Nederlander in het buitenland in de gevangenis komt leveren we allemaal diplomatieke bijstand, maar tegelijk maken we andere Nederlanders in het buitenland het leven bijna onmogelijk, en dat om een relatief heel klein bedrag.”

Peeren publiceerde eerder een kritische bijdrage over studieschulden en is stellig. “Het is te weinig geld om zo’n zwaar opsporingsmiddel in te zetten. Een geldig paspoort is een deel van je staatsburgerschap. Als je dat blokkeert, beperk je mensen in hun vrijheid.”

Oud-studenten onder de radar

Duizenden Nederlandse oud-studenten in het buitenland konden de afgelopen jaren hun paspoort niet verlengen vanwege hun studieschuld. Het gaat om voormalig studenten die onder de radar blijven en waarmee de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) geen contact krijgt. Als zij meer dan 5000 euro betalingsachterstand hebben, kunnen ze in een speciaal register terechtkomen.

Het verlengen van een paspoort kan pas als contact is opgenomen met Duo om een regeling te treffen. Dat leidt regelmatig tot schrijnende situaties.

Studentenvakbond LSVB vindt het weliswaar begrijpelijk dat Duo wanbetaling wil tegengaan, maar volgens hen laat de praktijk zien dat een groep oud-studenten “echt klem gezet wordt” met deze maatregel. “Tegelijkertijd laat dit zien hoe nadelig het is dat studenten zich in hun studietijd enorm in de schulden hebben moeten werken”, reageert voorzitter Joram van Velzen. “Individuele omstandigheden moeten veel meer worden meegenomen bij de afbetaling van een studieschuld.”

Studieschuld ‘is iets normaals’

Jarenlang deed de overheid alsof het aangaan van een schuld met een lange looptijd iets heel normaals was. Geen zorgen, was het idee. Dat is wat hoogleraar Peeren het meest kwalijk vindt aan het blokkeren van paspoorten van oud-studenten. “Er werd steeds heel luchtig gedaan over die lening, het werd zelfs een voorschot genoemd.

Deze retoriek rond het leenstelsel maakt het volgens Peeren wrang dat nu wederom blijkt dat het opbouwen van een studieschuld wel degelijk een enorme verantwoordelijkheid is. “En dat het niet betalen van de schuld voldoende reden is voor het blokkeren van een paspoort door de Nederlandse staat. Dit is ook weer een geval waar blijkt dat die lening veel grotere gevolgen heeft dan mensen op hun 17de, of 18de konden overzien.”

Ze wijst ook op het gevaar van ongelijke behandeling: “Bij mensen met meerdere paspoorten zal deze maatregel bijvoorbeeld minder snel effect hebben, net als voor mensen die binnen de EU wonen en een identiteitskaart hebben.”

Kleine schulden, grote gevolgen

Hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen vallen twee zaken op als hij de verhalen van oud-studenten leest. “De Nederlandse Staat is extreem streng als het gaat om kleine schulden en extreem genereus als het gaat om grote schuldenaren als banken en multinationals.”

Daarbij vindt hij dat oud-studenten geen onbetrouwbare debiteuren zijn. “Je kunt wel zeggen dat de overheid zelf een onbetrouwbare crediteur is. Denk aan de introductie van het leenstelsel, vervolgens de afschaffing en de halfhartige compensatie van de groep die onder dit leenstelsel leefde. Dan krijg je dit. Ik geef wanbetalers groot gelijk. Ik weet zeker dat als ze dit aanhangig maken bij de commissaris voor de mensenrechten, dat studenten in het gelijk worden gesteld.”

