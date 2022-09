Is een herhaalprik nodig? Voor ouderen wel, voor 60-minners is het nut twijfelachtig

Krijgen we nu een andere prik dan eerder?

Er wordt voor het eerst geprikt met vaccins van Pfizer en Moderna die zijn aangepast aan de omikronvariant. De Europese medicijnwaakhond EMA keurde die vaccins onlangs goed. Ze zijn volgens EMA even veilig als de eerdere vaccins. De verwachting is dat ze beter werken tegen de varianten die nu in omloop zijn.

Wie krijgen een herhaalprik?

Als eerste kunnen vanaf maandag in de GGD-prikstraat de 80-plussers terecht. Wie geboren is in 1942 of eerder, kan een afspraak maken. Zij ontvangen ook een uitnodigingsbrief van het RIVM. Later volgen jongere groepen 60-plussers. Ook zorginstellingen bieden hun bewoners de prik aan. Zorgmedewerkers kunnen hem krijgen via hun werkgever, om patiënten te beschermen.

Vanaf half oktober volgen 12- tot en met 59-jarigen met een verhoogd gezondheidsrisico. Het gaat om de groep die ook wordt uitgenodigd voor de griepprik, en om Nederlanders met het syndroom van Down. Zij krijgen een brief van hun huisarts.

Later zijn alle andere Nederlanders tussen de 12 en 60 aan de beurt. Zij krijgen geen uitnodiging, maar mogen zich melden na een algemene oproep. Wanneer is nog niet bekend.

Wie een herhaalprik wil, moet eerst de basisserie van twee of drie prikken met de eerste generatie vaccins hebben afgerond. De laatste prik (of coronabesmetting) moet minstens drie maanden geleden zijn.

Is het verstandig om een herhaalprik te halen?

Voor risicogroepen zeker, zo vindt de expertgroep die het kabinet over vaccinaties adviseert. Voor hen geldt het ‘advies’ om de prik te halen. Zij zijn dan beter beschermd tegen ernstige covid.

Voor gezonde mensen onder de 60 is het anders. Het risico dat zij nog lopen door corona is volgens de experts ‘geringer’. In hun brief aan minister Ernst Kuipers van volksgezondheid wijzen ze erop dat het vaccin in zeldzame gevallen leidt tot ontstekingen aan het hart. De kans is klein, maar bij 40-minners is wel hoger dan bij ouderen. Naarmate de gezondheidswinst kleiner is, gaan dit soort zeldzame bijwerkingen zwaarder wegen.

Op advies van de experts laat Kuipers iedereen zijn eigen afweging maken. 60-minners krijgen niet meer het advies zich te laten vaccineren, maar wel de gelegenheid.

Een land als Denemarken maakt een andere keuze: daar kunnen alleen risicogroepen, 50-plussers en zorgmedewerkers deze herfst een herhaalprik halen. Voor de andere groepen zijn is het risico op ernstige ziekte door covid te klein, oordelen de Denen.

Wanneer is de pandemie voorbij?

“We zijn er nog niet, maar het eind is in zicht”, zei directeur-generaal Tedros Ghebreyesus van wereldgezondheidsorganisatie WHO vorige week. Het aantal doden dat wereldwijd wordt geteld door de WHO was vorige week 11.000, en dat is het laagste aantal sinds het virus in maart 2020 om zich heen begon te grijpen. De WHO houdt er rekening mee dat er de komende tijd nieuwe golven zullen zijn in verschillende landen. Ook Kuipers verwacht een najaarsgolf in Nederland. Vorig jaar zwol die begin oktober aan. Op dit moment is daarvan nog geen sprake. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ligt nu rond de 430.

Lees ook:

Waarom vaccineren we nog een keer? Dringende noodzaak lijkt bij velen te ontbreken

Nederlanders lijken niet warm te lopen voor een nieuwe vaccinatieronde. De ziekenhuizen blijven immers leeg.

Aangepaste omikronvaccins werken en zijn veilig: Nederland zet ze deze maand al in

De nieuwe, op omikron afgestemde coronavaccins zijn veilig en effectief, stelt het Europese Medicijnagentschap Ema. Dat betekent dat ze in Nederland later deze maand kunnen worden ingezet bij de herhaalprik. Maar: Amerika krijgt een nog actueler vaccin.