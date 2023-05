Is een eerlijk proces tegen Inez Weski mogelijk?

Advocaat Inez Weski zit vast in het geheimhoudingsmoeras na haar aanhouding vorige maand. Haar advocaten lieten vorige week weten “met handen en voeten gebonden” te zijn vanwege de geheimhouding jegens haar voormalige cliënt Ridouan T. Het beroepsgeheim houdt in dat een advocaat in beginsel niets openbaart van wat zij met een (ex)cliënt bespreekt.

Justitie verdenkt Weski van deelname aan een criminele organisatie en het schenden van geheimen. De advocaat zou berichten van en aan T. hebben doorgegeven terwijl hij in de extra beveiligde inrichting in Vught zat. Weski’s advocaten zeiden vorige week dat ze onmogelijk op die beschuldigingen kan reageren. Zowel naar buiten toe als in de rechtszaal.

Weski lijkt daarmee een voorschot te nemen op haar verdedigingsstrategie tijdens een mogelijke strafzaak. De vraag is welke consequenties het beroep op het verschoningsrecht en de daarbij behorende geheimhouding heeft. Hoe kan ze zich in dat geval verdedigen?

Beschuldigingen raken relatie cliënt

Hoogleraar straf- en strafprocesrecht Sven Brinkhoff vindt dat de verdediging van Weski een terecht en valide punt maakt. “Linksom of rechtsom raken de beschuldigingen de relatie met haar oud-cliënt”, zegt hij.

De geheimhoudingsplicht is heilig en één van de fundamentele beginselen voor advocaten. Immers, een (voormalig) cliënt moet er onvoorwaardelijk op kunnen vertrouwen dat wat hij zegt tussen hem en zijn advocaat blijft.

De speelruimte om daarvan af te wijken is miniem, weet Susanne van Breukelen, advocaat en specialist in verschoningsrecht en geheimhoudingsverplichtingen. Zelfs toestemming van een (ex-)cliënt alleen is onvoldoende. De advocaat in kwestie moet ook nog een eigen belangenafweging maken. “Het schenden van geheimhouding kan niet alleen tuchtrechtelijke gevolgen hebben, maar is ook een strafbaar feit.”

Eerlijk proces in geding

De geheimhouding behelst nagenoeg alles wat de cliënt een advocaat als zodanig toevertrouwt. Wel zijn enkele uiterst klemmende situaties denkbaar waarin de geheimhouding doorbroken kan worden. “Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende situatie of andere noodtoestand, al zullen advocaten het zelfs in die situatie doorgaans niet eenvoudig vinden hun geheimhoudingsplicht terzijde te schuiven”, zegt Van Breukelen. “Van een advocaat die voornemens is zijn geheimhoudingsplicht te doorbreken, wordt onder meer verwacht dat hij voorafgaand advies inwint van de deken.”

De rechter moet uiteindelijk afwegen wat het gevolg is van de geheimhouding voor het strafproces. Hoogleraar Brinkhoff wijst op een eerdere uitspraak van de Hoge Raad. Daarin stond een verdachte AIVD-medewerker centraal die werd verdacht van het lekken van informatie. Hij werd door de AIVD gewezen op zijn geheimhoudingsplicht waardoor hij zich moeilijker zou kunnen verdedigen.

“Daarmee komt het recht op een eerlijk proces in het geding”, zegt Brinkhoff. “In die zin zit Weski in hetzelfde schuitje.” De Hoge Raad beschreef in het arrest dat de geheimhoudingsplicht kán leiden tot het niet-ontvankelijk verklaren van het OM vanwege het feit dat iemand zich niet kan verdedigen. Dat gebeurde bij de zaak tegen de AIVD-medewerker uiteindelijk niet.

Hoofd op het hakblok

De zaak doet ook denken aan die van een andere voormalige advocaat van Ridouan T., zijn neef Youssef. Hij werd begin dit jaar veroordeeld tot 5,5 jaar cel omdat hij een sleutelrol speelde in T.’s criminele organisatie en berichten doorspeelde uit de gevangenis.

“Wie met een helikopterblik naar de twee zaken kijkt, ziet dat ze eigenlijk identiek zijn op dit punt”, zegt Brinkhoff. In eerste instantie beriep T. zich in verhoren met de politie op zijn verschoningsrecht, maar tijdens de inhoudelijke behandeling verdedigde hij zichzelf wel. “Deze verdachte heeft uiteindelijk een andere afweging gemaakt”, zegt Brinkhoff. Het is vooralsnog onbekend of en zo ja, in hoeverre Youssef zijn geheimhouding heeft geschonden. Brinkhoff: “Je kunt bijvoorbeeld alleen verklaren over zaken die de geheimhouding niet raken.”

Kan het beroep op verschoningsrecht voor Weski een manier zijn om onder de strafzaak uit te komen? “Ik geloof dat Weski als mens honderd procent achter die geheimhouding staat”, zegt Brinkhoff. “Zelfs als ze zelf met haar hoofd op het hakblok ligt. Maar haar verdedigingsteam zal het ook gebruiken als verdedigingsstrategie.”

Het OM wil niet reageren op de gevolgen van de geheimhoudingsplicht.

