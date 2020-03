Is een bezoekverbod in verpleeghuizen echt nodig?

1 Het bezoekverbod moet voorkomen dat bewoners massaal ziek worden. Zijn verpleeghuizen klaar voor ziektes als Covid-19?

Voor verpleeghuizen is omgaan met infectieziekten niet iets uitzonderlijks, stelt Stephan Bol van ConForte, de brancheorganisaties van Rotterdamse ouderenzorginstellingen. Het norovirus, dat buikgriep veroorzaakt, of influenza kunnen ook gevaarlijk zijn voor de bewoners. “We hebben artsen, specialisten ouderengeneeskunde en ander personeel met verstand van infectieziekten. En we staan in contact met GGD en RIVM. We beseffen dat het een uitzonderlijk virus is met uitzonderlijke uitdagingen, maar we zijn waar mogelijk voorbereid.”

Vanuit Brabant klinken desondanks benauwde geluiden. Als één bewoner is besmet, volgen er snel meer, weten ze daar. Sommige verpleeghuizen hebben vier of meer zieke bewoners. Het vervelende is dat met de bewoners ook medewerkers ziek kunnen worden. Dan is er én meer werk én minder personeel.

2 Is het personeel voldoende ­beschermd?

Dat is een van de grote zorgen. Ongeveer een kwart van de positief geteste personen werkt in de zorg. Nu zijn dat vooral medewerkers van ziekenhuizen, maar ook roosters van verpleeghuizen beginnen gaten te vertonen.

Als een bewoner van een verpleeg­huis ziek is, gaat de kamer op slot. “Zorgpersoneel mag dan alleen naar binnen als zij beschermende maatregelen hebben genomen”, zegt Bol. Net als ziekenhuizen hebben verpleeghuizen te maken met de beperkte voorraad mondmaskers en beschermende kleding. “Er is nog wel materiaal om te beschermen, maar de voorraden zijn beperkt waardoor we alle kanalen openzetten om de voorraden aan te vullen.”

3 Hoe zorg je ervoor dat bewoners niet te snel achteruitgaan, nu zij afgesloten zijn van contact van naasten?

Bol: “Laat duidelijk zijn dat dit heftig is. De bewoners gaan fysieke contacten missen en daar moeten we ons op aanpassen. De bewoners met somatische (lichamelijke, red) klachten begrijpen het. Voor ouderen met dementie is dat een ander verhaal. Ik sprak een locatiemanager en die vertelde me dat de bewoners met lichamelijke klachten sowieso al meer op de eigen kamer blijven en minder in de gezamenlijk ruimtes.”

Beeldbellen is een alternatief voor de bezoeken. “Dat voorziet in een behoefte”, zegt Bol. “En als iemand het zelf niet goed meer kan begrijpen, horen we van mantelzorgers dat ze het toch prettig vonden dat zij even hun naaste konden zien.”

Actief blijven is belangrijk voor de bewoners. Omdat activiteiten in de wijk niet meer doorgaan, zijn welzijnswerkers beschikbaar om binnen het verpleeghuis iets te organiseren. “Vandaag is het nationale pannekoekdag”, zegt Bol. “Normaal wordt dat in Hoogvliet groots gevierd in de wijk. Nu doen we dat in het klein, in de gezamenlijke huiskamer. Het welzijnswerk gaat dus door.”

4 Was er echt geen alternatief mogelijk?

“Helaas niet”, zegt Conny Helder, bestuurslid van werkgeverskoepel Actiz. Ze rent in Brabant van het ene overleg naar het andere. “De afgelopen twee weken zijn we met name in Brabant steeds verder afgeschaald; van niks doen tot dit. We hadden al de regel dat er maar een bezoeker per cliënt was toegestaan. Toch nam het aantal besmettingen enorm toe. Daarom dus deze maatregel om deze kwetsbare groep te beschermen. Alternatieven hadden onvoldoende effect.

“De regel dat je op anderhalve meter bij elkaar vandaan moet blijven, werkt niet in verpleeghuizen. De mensen wonen er in groepen. Dan heb al snel zes tot tien bewoners met hun mantelzorgers in één ruimte. Dat praat je al snel over zestien personen in een woonkamer.”

Het is natuurlijk niet zo dat er helemaal geen contact meer is tussen bewoners en hun familie, stelt Helder. Via beeldbellen of de telefoon zijn nog altijd gesprekken mogelijk. “Het beleid is erop gericht dat bewoners en hun naasten ook na deze periode nog fysiek contact kunnen hebben. Hoe lang dit duurt, dat weten we niet. Voorlopig kijken we naar 6 april en dan zien we verder. Als deze maatregel opgeheven kan worden, zal niemand dat laten.”

Lees ook:

Dit kun je nog wél doen voor je naaste in het verpleeghuis

Hoe kunnen we toch iets voor onze naasten in verpleeghuizen betekenen, nu bezoek verboden is vanwege de coronacrisis? Zeven creatieve oplossingen.

Kun je jezelf testen op corona?

Iedereen wil het weten: heb ik het coronavirus onder de leden? Een eenduidig antwoord zelden te krijgen.