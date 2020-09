Is de voorraad aan mondkapjes voldoende om een volgende besmettingspiek door te komen?

Blijdschap alom na de bekendmaking van DSM en VDL, want mondkapjes zullen de komende maanden hard nodig blijven in de ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Het kabinet beloofde maanden geleden al werk te maken van de ‘ijzeren voorraad’, de dozen met kapjes, brillen en schorten in de pakhuizen. Is dat gelukt en zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor de komende maanden?

Eindelijk, dachten medewerkers in de ouderenzorg toen premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge vorige week een nieuw advies uitbrachten over mondkapjes. Als in een verpleeghuis iemand besmet is, is het raadzaam dat medewerkers preventief mondkapjes dragen. Het kabinet denkt zelfs verder. Als in een regio veel besmettingen zijn, is het wellicht ook goed om personeel preventief mondkapjes te laten dragen. Onderzocht wordt nu bij welke besmettingsgraad dat mondkapjesadvies ingaat. Want als bijvoorbeeld in alle verpleeghuizen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en andere steden met een hoge besmettingsgraad preventief mondkapjes worden gedragen, kost dat tientallen miljoenen maskers per week.

Geen schaarste

De maskers van personeel in verpleeghuizen zijn zogeheten chirurgische mondmaskers. Dat zijn andere maskers dan de FFP2-maskers die DSM en VDL gaan produceren. FFP2 zijn hoogwaardige beschermingsmiddelen die vooral in de ziekenhuizen worden gebruikt. Niet alleen daar overigens, ook andere bedrijven gebruiken ze. Bijvoorbeeld om hun medewerkers te beschermen tegen fijnstof of andere schadelijke middelen. Op dit moment liggen er bijna 20 miljoen FFP2-maskers opgeslagen, terwijl er in de zorg wekelijks 40.000 worden gebruikt. Zo bezien is er geen sprake van schaarste, maar de ijzeren voorraad moet voldoende zijn om een piek van tien weken op te vangen.

In de ziekenhuizen liggen nu ongeveer 130 Covid-19-patiënten. Stel dat ziekenhuizen in de piektijd vijftien tot twintig keer zoveel patiënten opvangen, dan nog lijken er voldoende FFP-2-maskers te zijn.

Hoe zit dat met de chirurgische mondmaskers voor personeel in de ouderenzorg? Het kabinet weet dat zelf ook nog niet. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is gevraagd met een raming te komen. Toch zijn er wel wat cijfers waarmee is te rekenen. De verwachte vraag naar chirurgische maskers staat nu op 1,3 miljoen per week. Dat is zonder het advies van afgelopen week. Al zijn er voldoende zorginstellingen die niet hebben gewacht op het kabinetsadvies en waar personeel preventief mondmaskers draagt.

460 miljoen kapjes

De 1,3 miljoen per week levert geen enkel probleem op voor de huidige ijzeren voorraad. Die bedraagt 460 miljoen chirurgische mondkapjes. Hoe zit dat in waarin dat de pandemie in Nederland aan kracht wint? Niemand die het weet, al zijn er wel cijfers waarmee een inschatting is te maken. Dat begint met een ruwe schatting van oud-minister van volksgezondheid Martin van Rijn. Hij zei in mei dat als alle 1,2 miljoen zorgmedewerkers preventief maskers gaan dragen, er jaarlijks tussen de 4 en 8 miljard kapjes nodig zijn. Dat komt neer op 76 tot 152 miljoen maskers per week. In dat geval is de ijzeren voorraad van 460 miljoen bij lange niet voldoende om het tien weken uit te houden.

Zolang niet bekend is hoe accuraat de schattingen zijn van oud-minister Van Rijn, het ministerie geen cijfers heeft over hoeveel beschermingsmiddelen nodig zijn en de ramingen van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen nog niet binnen is, weet niemand of er voldoende dozen met maskers in de pakhuizen liggen.

