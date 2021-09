Is de coronapas een papieren tijger?

Wie aan de toog wil hangen of een kaartje voor de bios besluit te kopen, moet vanaf volgende week zaterdag een coronapas laten zien. Zoveel is duidelijk. Het is aan de uitbaters om de bewijzen te checken. Gemeenten moeten op hun beurt toezien op de controles van de ondernemers. Maar hoe er straks precies wordt gehandhaafd? Op die vraag is nog geen eenduidig antwoord te geven.

Pas in de loop van de week ontvangen de burgemeesters de nieuwe regelingen van de ministeries. Dan gaan zij bekijken hoe zij uitvoering zullen geven aan de verplichte toegangscontrole in de horeca, theaters en bioscopen. Ook zullen zij deze week spreken met de ondernemers in hun gemeente. Het gros van de uitbaters is namelijk kritisch op de plannen. De bareigenaren en festivalorganisatoren vrezen onder meer dat er discussies en lange rijen zullen ontstaan als zij een bezoeker enkel mogen binnenlaten wanneer diegene volledig is gevaccineerd, onlangs van corona is hersteld of negatief op het virus is getest.

Ingewikkeld

Wel hebben de burgemeesters van de Veiligheidsregio’s al vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van de handhaving van de coronapas. Zo herinneren ze zich de controles van de anderhalve meter. Voor het overtreden van die regel is uiteindelijk een relatief kleine groep mensen beboet, omdat het toezicht houden ingewikkeld bleek. Ook nu vrezen gemeenten dat ze te weinig mankracht hebben om iedere cafébezoeker en bioscoopganger te checken.

Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maakt zich in ieder geval geen illusies over de aankondiging van demissionair premier Rutte om gemeenten financieel te steunen bij het in dienst nemen van extra toezichthouders. Hoewel nog onduidelijk is hoeveel geld het kabinet precies vrijmaakt voor de handhaving van de coronapas, is subsidie alleen volgens hem geen oplossing. “Al stellen ze een miljard euro beschikbaar”, zei hij tegen De Telegraaf, “dan nog zullen we er niet in slagen het gewenste nieuwe aantal handhavers in dienst te nemen.”

Boa’s

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), op wier schouders de handhaving in de praktijk terecht zal komen, beamen de kritiek van Bruls. Er is een tekort aan dit soort gemeentelijke handhavers, weten zij maar al te goed, een probleem dat niet één-twee-drie is opgelost. Een boa-opleiding duurt namelijk gemiddeld twee tot drie jaar. Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP, stelt dat hem al eerder is toegezegd dat er extra boa’s zouden worden opgeleid, maar dat er van die beloftes niks terecht is gekomen.

Hij vindt het checken van coronatoegangsbewijzen bij gasten in restaurants, cafés en nachtclubs bovendien geen goede taak voor boa’s, omdat zij zich anders dan de politie niet goed kunnen verdedigen als de boel escaleert. De vakbond zegt een gesprek te hebben aangevraagd met demissionair veiligheidsminister Ferdinand Grapperhaus om te vragen hoe hij de handhaving precies voor zich ziet.

Los van de praktische problemen staan er ook nog tal van andere vragen open. Hoe hoog zijn bijvoorbeeld de eventuele boetes voor ondernemers die de controles aan hun laars lappen? Moeten zij hun zaak na meerdere overtredingen sluiten? En waar moeten zij de coronapas van bezoekers precies controleren? Alleen bij de ingang van de bar of bios? Of is binnen ook goed, aan de tafels waar hun gasten zitten? Misschien zal het dan wel meevallen met het gevreesde gedrang aan de deur.

