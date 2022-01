Is bezoeken politici thuis strafbaar? Een bedreigende situatie is nog geen strafbare situatie

Het was ‘absurd’ en ‘angstaanjagend’, schreef D66-politica Sigrid Kaag donderdag in een verklaring over het incident waarbij een man met een brandende fakkel voor haar huis stond. “Mijn gezin heeft dit als bedreigend en angstig ervaren”, schreef ze verder over de actie, die de man woensdagavond live uitzond op sociale media.

Dat dergelijke acties bedreigend zijn is duidelijk. Maar of ze ook juridisch gezien een strafbaar dreigement zijn, hangt af van allerlei factoren.

Dreigementen zijn niet altijd strafbaar

Bij iemand aanbellen is in zichzelf niet strafbaar. Ook iemand uitschelden is weliswaar niet netjes, maar niet per definitie verboden. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) Den Haag, dat een speciaal Team Bedreigde Politici heeft, laat weten dat ‘per geval’ wordt bekeken wanneer gedrag strafbaar is. In die afweging speelt mee wat een verdachte precies deed en zei, maar ook hoe het lijdend voorwerp dat heeft ervaren.

Volgens het wetboek zijn dreigementen strafbaar als ze gaan over zwaar geweld als de dood of aanranding, of moet ‘de algemene veiligheid’ van een persoon gevaar lopen. Ook dreigen met een terroristisch misdrijf is strafbaar. Dat betekent kort door de bocht dat dreigen met een verkrachting wel strafbaar kan zijn, en zeggen dat je iemands pennenbakje om zal kieperen, hoogstwaarschijnlijk niet leidt tot een veroordeling.

De man die woensdag bij Kaag voor de deur stond schreeuwde complotleuzen - onder meer ‘NSB, weg ermee’ en ‘stop de derde Wereldoorlog’. De vraag is of die leuzen volgens de wet ook een dreiging inhouden richting Kaag en haar gezin.

Een dreigement moet wel aankomen

Wat ook belangrijk is in de vraag of een dreigement strafbaar is, is dat er een redelijke kans moet zijn dat iemand zijn dreigement ook gaat uitvoeren, en verder moet het dreigement diegene bereiken die bedreigd wordt.

Zo kreeg een man die in de zomer van vorig jaar ‘Ik zal je doodslaan’ riep tegen Kamerlid Pieter Omtzigt in eerste instantie slechts een voorwaardelijke gevangenisstraf voor ‘poging tot bedreiging’. Omtzigt had op het moment zelf namelijk niet gehoord wat de man tegen hem zei. Dat werd pas een dag later duidelijk door filmpjes op sociale media. In hoger beroep kreeg de man overigens wel een gevangenisstraf opgelegd.

Preventie is lastig

Hoe het afloopt voor de fakkelman moet nog blijken. Hij is aangehouden door de politie en Kaag deed aangifte. In een verklaring laat de politie weten dat de 29-jarige verdachte op 7 januari wordt voorgeleid aan een rechter-commissaris. De man is afgelopen jaar meerdere keren aangehouden voor verschillende strafbare feiten.

Maar het leed is ondertussen al geschied. Op voorhand voorkomen dat mensen zich melden bij de deur van een politicus om verhaal te halen, is echter bijna niet te voorkomen. Dat vraagt anticiperen op mogelijke strafbare feiten die nog niet gepleegd zijn.

Gebiedsverboden

Burgemeesters kunnen bijvoorbeeld wel gebiedsverboden opleggen, maar dat kan alleen als een persoon al gedurende langere tijd overlast veroorzaakt. Dergelijke gebiedsverboden worden bijvoorbeeld opgelegd aan stalkende ex-partners.

Wellicht dat het strafbaar stellen van doxing – het delen van iemands gegevens met als doel diegene lastig te vallen – soelaas kan bieden. Nu kan iedereen nog straffeloos privégegevens als adressen en telefoonnummer van mensen als Kaag online delen en doorsturen, maar een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat daarop maximaal een jaar gevangenisstraf komt te staan.

