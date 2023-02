Iraanse Sahar wint rechtszaak over bekering. ‘Dit is een opluchting’

Sahar Hossini deed begin februari haar verhaal in Trouw. De geboren Iraanse is sinds 2011 in Nederland en bekeerde in 2012 tot het christendom. Toch wees de IND drie eerdere asielverzoeken af, om pas tien jaar later te oordelen dat Hossini inderdaad bekeerd is en recht heeft op een verblijfsvergunning. In Iran zijn christenen hun leven niet zeker.

Hossini ging toch in beroep tegen het besluit. De vergunning was namelijk geldig vanaf medio 2020, het moment waarop de IND de bekering van Hossini had vastgesteld. Dit tot onvrede van de Iraanse, die erkenning wilde voor haar bekering vanaf 2012. Die krijgt ze gedeeltelijk. De rechtbank in Amsterdam is van oordeel dat Hossini's bekering in ieder geval vanaf 5 juni 2018 aan haar kan worden toegedicht.

Die datum is niet lukraak gekozen: op die dag verscheen een publicatie op de website van een Perzische radiozender, waarin Hossini haar verhaal doet. De rechtbank acht het aannemelijk dat dit artikel Iraniërs in binnen- en buitenland heeft bereikt en dat de Iraanse autoriteiten ook van het stuk op de hoogte (kunnen) zijn, zo staat in de uitspraak.

Belang van een mediaoptreden

Hossini, die momenteel een mbo-opleiding verpleegkunde volgt en stage loopt, reageert opgetogen. “Ik ben heel opgelucht dat de rechter oog heeft voor wie ik ben. Ook maakt dit duidelijk dat een mediaoptreden bewijs kan zijn van je bekering en de basis voor een vergunning.”

De Iraanse geeft toe dat ze het liefst ziet dat haar bekering al vanaf 2012 geloofwaardig wordt geacht. De IND zou nog daartoe kunnen besluiten. De rechter geeft in de uitspraak aan dat het de IND vrij staat om de ingangsdatum van de verblijfsvergunning eerder vast te stellen. Mocht de IND dit niet doen, dan kan Hossini wellicht doorprocederen. “Ik weet niet of ik dat ga doen, daarover moet ik eerst overleggen met mijn advocaat en met Vluchtelingenwerk.”

Als de datum van 5 juni 2018 blijft staan, betekent dit in ieder geval dat Hossini dit jaar de Nederlandse nationaliteit mag aanvragen door naturalisatie. De termijn hiervoor is namelijk vijf jaar. Hossini: “Dat is heel fijn. Eindelijk een stukje zekerheid.”

