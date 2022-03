Inzamelen voor Oekraïne: ‘Rommel geven is gewoon niet aardig’

Een jasje van wit nepbont met zwarte stippen, voor een meisje van een jaar of vier. Een paar dikke voetbalsokken, in de kleuren van de lokale voetbalclub. Stevige wandelschoenen in een grote herenmaat. Allemaal verdwijnen ze vandaag in grote dozen, ingepakt door vrijwilligers in Bussum in een oude gymzaal. Bestemming: een locatie met honderd huizen in Hongarije. Die worden ingericht voor vluchtelingen uit Oekraïne door de stichting Kinderen in Nood.

De actie is ‘ontploft’ zegt Eveline Smits van Oyen, die gewapend met een telefoon en in een vrolijk gekleurde broek de inzameling leidt. Ze is vanaf vrijdagavond bezig, maar een post op sociale media is heel veel gedeeld. Velen hebben al gehoor gegeven aan de oproep om huisraad, kleding en hygiëneproducten te brengen. “Mensen hier zien het gebeuren daar, in Oekraïne, en ze voelen zich machteloos. En na corona hebben mensen echt behoefte aan saamhorigheid.”

Een inzamel-veteraan

Gelukkig is Smits van Oyen een inzamel-veteraan; eerder runde ze samen met anderen het initiatief Elk Gooisch matras komt van pas, om Syrische statushouders te helpen aan de broodnodige spullen. “Voor je gevoel is het misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar het gaat erom dat je íets doet.”

Hoe bedenk je wat iemand nodig heeft, die huis en haard ontvlucht is? “Denk maar aan wat je zelf op een dag nodig hebt, dat vind ik een goede tip. Wat voor spullen gebruik je als je ‘s ochtends opstaat?”, zegt Gerdien Onland, die ook is komen helpen. Ze doet mee omdat het voldoening geeft, zegt ze, terwijl ze kinderkleren opvouwt. “Je doet iets nuttigs. En ik ben dol op sorteren. Ik ben net Marie Kondo, die opruimgoeroe.”

Dat Onland er plezier in heeft, is mooi meegenomen, want het sorteren gaat nog wel even door. Alhoewel de dozen in het gymlokaal al hoog opgestapeld zijn, is dinsdag pas het ‘officiële’ inzamelmoment. Om de paar minuten melden zich weer nieuwe mensen met dozen, zakken en tassen. Eén vrouw werkt bij een parfumerie en komt informeren of ze niet een krat geurtjes zal brengen. Dat is niet de eerste levensbehoefte van een mens, aarzelt ze. Maar door de aanwezige vrijwilligers wordt ze juist aangemoedigd. “Het blijven mensen hè, het is toch hartstikke fijn om zoiets te hebben”, roept Smits van Oyen.

Een lok blonde haarextensions

Niet alles gaat mee voor de vluchtelingen. Wat stuk is, of erg versleten, wordt weggegooid. “Rommel geven is gewoon niet aardig”, zegt Sandra Geerling, die druk bezig is dozen te vullen. Maar afgezien van een lok blonde haarextensions die uit een gedoneerde zak kleding opduikt, belandt er weinig in de prullenbak. De meeste mensen die doneren, weten volgens Geerling goed wat ze wel en niet moeten geven. “Ze weten bijvoorbeeld dat het koud is daar nu.”

Een man die binnenkomt met spullen van een kinderkledingzaak, wil wel even checken of zijn waar goed terecht komt. Hij heeft een documentaire gezien over gedoneerde kleding in Afrika die niet bij mensen belandde. Smits van Oyen stelt hem gerust. Er gaan twee vrachtwagens en de stichting weet volgens haar wat ze doen. De man laat grote zakken gesorteerde kinderkleding achter. “Superlief.”

Lees ook:

Nederlanders halen Oekraïners op aan de grens: ‘Ontzettend lief, maar niet per se verstandig’

Het is ‘ontzettend lief’ maar niet per se verstandig: in de auto springen om Oekraïners op te halen. Anne-Marie Snels helpt Nederlanders om het planmatig aan te pakken.

In de Utrechtse Aloysiuskerk bidden Oekraïners voor bescherming van hun land

Bij de wekelijks viering van de Oekraïense Grieks-katholieke kerk in Utrecht kwamen zondag extra veel Oekraïners bijeen. ‘Samen bidden geeft verlichting.’