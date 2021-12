Investeringsplannen nieuwe coalitie raken jeugdzorg en verpleeghuizen

Wat is bezuinigen? Het antwoord lijkt zo simpel. Minder uitgeven, besparen. Zo’n antwoord volstaat niet in de zorg. Patiënten en zorgmedewerkers hebben het idee dat er steeds minder tijd is, terwijl het kabinet zegt dat er stevig in de zorg wordt geïnvesteerd. Het kan allebei waar zijn.

De hamvraag na lezing van de zorgparagrafen in het regeerakkoord is: worden patiënten en zorgverleners er beter van? “Er zijn groepen die erop achteruit gaan en groepen die iets winnen”, zegt gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit in Amsterdam Xander Koolman. “Het kabinet wil uitgebreid investeren in volksziekten als kanker en Alzheimer. Maar jeugdzorg is een ander verhaal. Gemeenten hebben jarenlang meer uitgegeven dan zij voor jeugdzorg kregen vanuit het Rijk. Gemeenten wilden daarom meer geld dan het Rijk wilde bieden. Er moest een arbitragecommissie aan te pas komen, en die oordeelde dat het Rijk meer moest betalen.”

Minder geld per kind

Dat ging om 1,9 miljard euro in 2022 en om 1,6 miljard in 2023 en 2024. Daarna zal het bedrag worden afgebouwd tot 800 miljoen in 2028. “Nu zie je dat de extra betaling die het Rijk moest doen in een paar jaar ombuigt naar 300 miljoen. Blijkbaar is het kabinet het niet eens met de commissie. Ten opzichte van de huidige uitgaven is dat een bezuiniging; minder geld per kind.”

Iets vergelijkbaars speelt in de verpleeghuiszorg. Een paar jaar geleden beloofde het kabinet miljardeninvesteringen in de verpleeghuizen om meer handen aan het bed te krijgen. Dat gebeurde na een manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers. “Door publicitaire druk tijdens de verkiezingen zijn politieke partijen door de knieën gegaan, maar nu lijkt het erop dat er eigenlijk geen steun voor was. Misschien realiseerden politici zich niet hoeveel de plannen kostten. Ze zeggen nu: we kunnen het benodigde personeel niet vinden, dus we draaien die maatregel terug. Met voldoende geld lukt dat wel. Deze aanpassing is een bezuiniging op de zorg in verpleeghuizen.”

Kabinet heeft ook gelijk

Als het kabinet praat over snel stijgende zorguitgaven, dan zal een deel van de zorgverleners en patiënten deze ontwikkeling niet herkennen. Ze kunnen gelijk hebben, terwijl het kabinet dat ook heeft.

Wie zegt dat het kabinet net als voorgaande kabinetten investeert in de zorg, begint met een overzicht van de jaarlijkse zorguitgaven. Die stijgen, jaar in jaar uit. Dit jaar gaat er 84,4 miljard naar de zorg, volgend jaar 88,4 en in 2025 zal dat 93,2 miljard zijn. Een stijging dus.

Een stijging is ook te zien als bijvoorbeeld het Centraal Planbureau een raming maakt van de groei voor de komende jaren. Dat doen zij in een ‘basispad’. Dat voorziet in een eindeloze stijging van zorgkosten, door meer behandelmogelijkheden en de vergrijzende bevolking. Als regeringen dat blijven volgen, zal een steeds groter deel van de economische groei naar de zorg gaan. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) denkt dat de kosten zonder ingrijpen in 2060 zelfs drie keer zo hoog zijn als nu.

Zorg slokt alles op

Dat zorg een almaar grotere hap neemt uit het geld dat alle Nederlanders bij elkaar verdienen, is terug te zien in een vergelijking met de economische groei. Sinds 2000 zijn de uitgaven aan zorg bijna 2,5 keer sneller gestegen dan het bruto binnenlands product. Gevolg is dat voor de uitgaven voor onderwijs en infrastructuur of koopkracht minder kunnen groeien of zelfs afnemen.

Dat kan een politieke keuze zijn, maar is blijkbaar niet het plan van deze en voorgaande coalities. Rutte IV wil vanaf 2052 jaarlijks ruim 4,5 miljard besparen op het basispad, omdat de kosten in de toekomst uit de hand lopen. De besparingen beginnen al in 2026. Dan moeten de uitgaven ten opzichte van het basispad met 782 miljoen euro dalen. Klinkt als een bezuiniging, maar de totale uitgaven stijgen nog altijd door naar 94,5 miljard euro in 2026. Minder ‘meer’ dus.

