Invallen in Zwartsluis en een verdachte dankzij het avontuur van oudste zoon Jan

Mondjesmaat komt er meer informatie naar buiten over het gezin dat jarenlang afgezonderd leefde in het Drentse Ruinerwold. De 58-jarige huurder van de woonboerderij is opgepakt en wordt verdacht van betrokkenheid bij “wederrechtelijke vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen.” Donderdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De man is geen lid van het gezin, maar hij huurde wel het pand. De gezinsleden, een vader met vijf kinderen, verbleven jarenlang in de afgelegen woonboerderij in provisorische woonruimtes. Ze hadden geen contact met de buitenwereld.

Ook staan de vader en de kinderen, allemaal meerderjarig, niet ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze zo lang buiten het zicht konden blijven van bijvoorbeeld de Jeugdbescherming en de leerplichtambtenaren. De 58-jarige man die het pand huurde en officieel verdachte is in de zaak, stond wel ingeschreven, bevestigt gemeente De Wolden waar Ruinerwold onder valt.

‘Ik ben ontsnapt en ik zoek hulp’

Verschillende media melden dat het gaat om Josef B., van oorsprong een Oostenrijker. De politie heeft zijn identiteit echter nog niet bevestigd. B. runt verschillende (online) bedrijfjes die voornamelijk gespecialiseerd zijn in (de import van) hout, en doe-het-zelf-artikelen. Het moederbedrijf, Native Creative Economy, is gevestigd in Meppel.

Oostenrijkse media weten te melden dat B., die in 2010 naar Nederland verhuisde, volstrekt geen contact wil met de Oostenrijkse ambassade in Den Haag of met andere Oostenrijkse autoriteiten. Dat bemoeilijk het onderzoek naar de man. Dinsdag ging de politie, na een melding van een van de gezinsleden, poolshoogte nemen op de boerderij in Ruinerwold. Daar troffen de agenten ook de 58-jarige verdachte. “Hij wilde niet meewerken aan het onderzoek”, bevestigt een woordvoerder. Daarom werd hij meegenomen.

De zaak kwam aan het rollen nadat de oudste zoon (25) van het gezin afgelopen maand een paar keer het plaatselijke café bezocht in het centrum van Ruinerwold. Bij het tweede bezoek sprak de eigenaar van café De Kastelein, Chris Westerbeek, uitgebreid met hem. Westerbeek zei daarover woensdag in deze krant: “Hij zei dat hij Jan heette, antwoordde moeizaam en keek veel naar de grond. Je kon direct zien dat er wat met hem was. Hij zei: ‘Nu durf ik het echte verhaal wel te vertellen. Ik woon aan de Buitenhuizerweg, ik ben ontsnapt en ik zoek hulp.’”

Inmiddels is ook bekend dat deze Jan sinds afgelopen zomer lijkt te beschikken over accounts op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Daarop zette hij ook enkele foto’s van zichzelf. Westerbeek bevestigt dat het om de man gaat die een biertje kwam drinken in het café. Op het Facebookaccount van Jan is onder meer te lezen dat het gezin is verhuisd van het Overijsselse Hasselt naar Ruinerwold.

De gemeente Zwartewaterland, waar Hasselt onderdeel van uitmaakt, wil echter niet zeggen of het gezin daar wel ingeschreven heeft gestaan. Wel deed de politie gisteravond een inval in twee panden in Zwartsluis, ook onderdeel van Zwartewaterland. Wat daar aangetroffen is, was gisteren nog niet duidelijk. Wel bevestigt de politie dat het te maken heeft met het onderzoek.

Het Facebookprofiel van de 25-jarige Jan vermeldt ook dat hij online store manager is bij Creconat, een van de houtbedrijfjes van Josef B. Hij maakt op zijn Twitter- en Facebookaccount regelmatig reclame voor duurzaam hout. Verder valt op dat de oudste zoon begaan is met de natuur en het klimaat. Eind september riep hij nog op om allemaal mee te doen met de wereldwijde klimaatstaking. Het is overigens onduidelijk hoe de 25-jarige toegang kreeg tot internet.

Lees ook:

Jongen uit kluizenaarsgezin zei tegen politie: ‘Ik besta niet in jullie wereld’

In een afgelegen boerderij bij het Drentse plaatsje Ruinerwold is een gezin ontdekt dat al jaren volledig afgesloten leefde van de buitenwereld.