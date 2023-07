Integriteitsdienst Defensie handelde meldingen van eigen personeel niet goed af

De integriteitsdienst van Defensie schoot tekort bij het creëren van een sociaal veilige werkomgeving. Daarnaast werden meldingen van twee eigen medewerkers door de dienst niet goed afgehandeld. Dat stelt een speciale commissie na maandenlang onderzoek. Staatssecretaris Christophe van der Maat betreurt de constateringen. Van misstanden of integriteitsschendingen was geen sprake.

Defensie stelde in oktober een onafhankelijk onderzoek in naar mogelijke misstanden bij de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID), het expertisecentrum integriteit van het ministerie. Het centrum is belast met de ondersteuning bij integriteitsbeleid en houdt zich bezig met onderzoek naar integriteitsmeldingen.

Melding gemaakt

Twee medewerkers maakten ruim anderhalf jaar geleden melding van mogelijk niet-integere en sociaal onveilige gedragingen bij de afdeling onderzoek van het COID. Daarop volgde een inventarisatie met verbetermaatregelen.

Vorig jaar deden de medewerkers echter opnieuw melding, ditmaal bij de secretaris-generaal van het ministerie van defensie. Daarop werden de twee als klokkenluiders aangemerkt en volgde een onafhankelijk onderzoek. Eén van de twee klokkenluiders trok zich kort na de start van het onderzoek om onduidelijke redenen terug.

Geen ruimte voor tegenspraak

De onderzoekscommissie concludeert nu dat de afdeling onderzoek van het COID fungeerde als een eiland. Er bestond een cultuur die weinig ruimte liet voor tegenspraak en het bleek moeizaam om openlijk met elkaar gesprekken te voeren over de onderzoekspraktijk. De organisatie ging ook niet goed om met eerdere verbeterpunten en aanbevelingen.

Het ontbrak binnen het COID aan voldoende heldere werkwijzen en procedures voor zorgvuldig onderzoek. ‘De gevolgen van een COID-onderzoek kunnen groot zijn voor betrokkenen en daarom mag een eenduidige, onafhankelijke en professionele werkwijze verwacht worden’, schrijft de commissie in haar rapport.

Klokkenluidersstatus

Opmerkelijk genoeg heeft de commissie moeite met het feit dat de meldende medewerkers een klokkenluidersstatus kregen. Dit verkrampte volgens de commissie de organisatie, waardoor eerder ingezette verbeteringen juist niet werden doorgevoerd. De commissie had het beter gevonden als het management werd aangespoord om de aanbevelingen op te pakken.

De commissie heeft een aantal nieuwe aanbevelingen gedaan. Zo moet worden toegewerkt naar een sociaal veilige cultuur door gezamenlijke trainingen en intervisie. Daarnaast constateert de commissie dat alle medewerkers toegang hebben tot gevoelige onderzoeksgegevens naar mogelijke integriteitsschendingen.

De toegang wordt per direct ingeperkt, in afwachting van nieuwe interne regels. Staatssecretaris Van der Maat neemt alle aanbevelingen van de commissie over, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

