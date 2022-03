Integreren? Oekraïense vluchtelingen moeten eerst maar eens landen, zeggen gemeenten

Miljoenen mensen zijn inmiddels de oorlog in Oekraïne ontvlucht. Nederlandse veiligheidsregio’s willen daarom in de komende weken 50.000 opvangplekken creëren. Daar moet nog wel hard voor worden gewerkt: tot nu toe zijn er 26.000 plekken.

Gemeenten hebben voorlopig hun handen vol aan noodopvang, blijkt uit een belronde langs een tiental grote gemeenten. “Het is alle hens aan dek om deze mensen een warm welkom te kunnen geven zoals we dat voor alle vluchtelingen willen doen”, zegt bijvoorbeeld een woordvoerder van de gemeente Tilburg.

Allereerste behoeften

De meeste gemeenten zijn nu druk met de allereerste behoeften van Oekraïense vluchtelingen: een plek om in elk geval een aantal weken te kunnen verblijven, medische zorg, voedsel, onderwijs voor kinderen. “Er is een hoge druk om snel mensen te kunnen huisvesten”, zegt de gemeente Nijmegen. “Elke dag weten we niet precies wat er op ons af zal komen. Van sommige vluchtelingen weten we dat we ze kunnen verwachten, en soms weten we dat niet.”

In Leeuwarden gaat de opvang inmiddels “verder dan veldbedden en sporthallen”, vertelt een woordvoerder. “Nu zijn er ook hotels en voormalige verzorgingshuizen. Maar dat is voor maximaal een half jaar, een jaar.”

Oekraïners komen aan op Amsterdam Centraal Station. Beeld Joris van Gennip

‘Bouwen aan hun leven hier’

Toch wordt er op sommige plekken al nagedacht over de toekomst van de Oekraïners in Nederland en hoe gemeenten kunnen helpen. In Utrecht worden locaties ingericht waar vluchtelingen ongeveer een jaar kunnen blijven. Het is de bedoeling dat vluchtelingen “zo snel mogelijk aan hun leven hier kunnen bouwen”, mochten ze dat willen, aldus de woordvoerder. Er komt begeleiding bij het zoeken naar werk, en Oekraïners kunnen aansluiten bij integratietrajecten die er al zijn voor statushouders uit andere landen.

Ook in Den Haag gebeurt er ‘van alles’ om te zorgen dat het leven van vluchtelingen zo prettig mogelijk is. Maar het is lastig om te voorzien wat mensen in de toekomst nodig zullen hebben. “Het verschilt per persoon, de een zal hier willen blijven, maar er is ook een grote groep die terug wil”, zegt de woordvoerder.

Dat het nog even zoeken is naar wat de Oekraïense vluchtelingen nodig hebben op de langere termijn is logisch, zegt Evita Bloemheuvel van Vluchtelingenwerk Nederland. “Normaal gesproken dien je een asielaanvraag in als vluchteling en val je onder het Coa. Die organisatie zorgt voor zaken als taallessen en een schoolprogramma. Oekraïense vluchtelingen hoeven geen asielaanvraag te doen en dus moeten gemeenten alles zelfstandig organiseren.”

Lege rijksgebouwen voor 15.000 Oekraïners De overheid gaat panden van het Rijksvastgoedbedrijf beschikbaar stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarmee kunnen 15.000 vluchtelingen een plek krijgen. De plekken zijn niet alleen bedoeld voor Oekraïners, die in principe geen asiel hoeven aan te vragen, maar ook voor mensen uit andere landen die hier asiel hebben aangevraagd, zei minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting vrijdag na afloop van de ministerraad. Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit om de panden geschikt te maken voor de opvang. Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste vastgoed- en grondeigenaar van Nederland en valt onder het ministerie van binnenlandse zaken. De Jonge denkt aan “kantoorgebouwen bijvoorbeeld, en een enkele gevangenis”, waar kamers in gemaakt worden. Dat zal de komende weken gebeuren. De gemeenten regelen vervolgens verder de opvang, samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, dat is belast met het opvangen van mensen die asiel aanvragen. Er is al langere tijd een tekort aan plekken voor asielzoekers, omdat mensen met een verblijfsstatus niet door kunnen stromen naar een gewone woning en daarom te lang in asielcentra blijven. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) hebben gemeenten tot dusver zo’n 27.000 plekken voor Oekraïners geregeld, daarvan zijn er 17.000 bezet. Het aantal Oekraïners dat via de grenslanden en Duitsland naar Nederland komt, loopt gestaag op. Van der Burg schreef in februari al aan de Kamer dat er nieuwe tekorten dreigen in de asielopvang, als gemeenten en provincies niet snel met nieuwe plekken over de brug komen. In 2022 zijn er 42.000 plekken nodig voor asielzoekers.

Het kan dus ook zo

Het is hoogleraar culturele studies Kutlay Yagmur van de universiteit Tilburg opgevallen dat er nog geen maatschappelijk discussie is over de integratie van Oekraïense vluchtelingen. Hij noemt het winst dat er geen integratiedebat is ontstaan.

“Het is de eerste keer in de recente geschiedenis dat we omgaan met vluchtelingen op een humanitaire manier, in plaats van hun komst te politiseren. Zelfs vorig jaar met de Afghaanse vluchtelingen zagen we dat er meteen een debat kwam over opvang. Er wordt al snel gesproken over een ‘tsunami’ of een ‘stortvloed’ aan vluchtelingen, waarvan onduidelijk is of ze ‘onze normen en waarden’ wel willen overnemen. Dat blijft het overheersende discours wanneer het gaat over vluchtelingen met een niet-westerse achtergrond. Maar ik ben trots dat we het met de Oekraïense vluchtelingen anders aanpakken. Het kán dus ook op deze manier.”

‘Psychologische hulp en rust moeten voorrang hebben’

Volgens Yagmur is het goed dat gemeenten het rustiger aan doen. “Deze mensen hebben vaak dierbaren zoals vaders en grootvaders moeten achterlaten. Het is goed dat er nu niet meteen wordt ingezet op dat ze de taal moeten leren of een baan moeten zoeken. Psychologische hulp en rust moeten nu voorrang hebben.”

De hoogleraar denkt dat er praktisch nog behoorlijk wat uitdagingen op gemeenten liggen te wachten als de vluchtelingen hier permanent zouden blijven. “Er is al een lerarentekort, een woningtekort. Dat zijn serieuze problemen, laat staat als we nu in alle haast een integratietraject voor alle Oekraïense vluchtelingen moeten opzetten.”

