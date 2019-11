‘Instanties faalden in zaak Lili en Howick’

Afspraken tussen betrokken organisaties werden niet nagekomen, er was sprake van onderling wantrouwen en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) liet na regie te nemen.

De kinderen zouden op zaterdag 8 september 2018 worden uitgezet naar Armenië, twee weken daarvoor had de Raad van State geoordeeld dat ze niet in Nederland mochten blijven en bij hun moeder in Armenië moesten gaan wonen. Het voorgenomen vertrek van Lili en Howick zorgde voor flink wat beroering, er was veel politieke en maatschappelijke druk om hen hier te laten.

Daags voor hun voorgenomen uitzetting onttrokken Lili en Howick zich aan het toezicht van voogdijinstelling Nidos. Uit veiligheidsoverwegingen besloot toenmalig staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) de twee alsnog een verblijfsvergunning toe te kennen. Niet veel later doken de kinderen weer op.

De DT&V vond het schadelijk om de kinderen in bewaren te zetten, daarom was ervoor gekozen dat Nidos op de kinderen zou letten. Deze voogdijorganisatie had echter niet de bevoegdheid de kinderen op te leggen om bij de jeugdbeschermers blijven. De DT&V had dan ook nooit met deze afspraak moeten instemmen, concludeert de Inspectie.

Ook is er veel kritiek op Nidos. Zo blijft onduidelijk hoe de twee hebben kunnen weglopen, en kwam de voogdijinstelling meerdere afspraken niet na. Zo bracht Nidos de kinderen terug naar de grootouders, tegen de afspraken in, en liet het na dit te melden aan de DT&V.

“De Inspectie is op dit punt geconfronteerd met inconsistente verklaringen van de betrokken Nidos-medewerkers en een getuigenverklaring bij de politie die niet consistent is met de verklaringen van de Nidos-medewerkers”, valt in het rapport te lezen.

‘Een unieke beslissing in een unieke zaak’, zei Mark Rutte gisteren over de verblijfsvergunning voor Lili en Howick. Van de premier hoeven we geen uitbreiding van het kinderpardon te verwachten. Is het besluit wel te verdedigen dat juist deze twee kinderen uit Armenië mogen blijven?