Inspecties: Overheid faalt bij het beschermen van kwetsbare kinderen

De jeugdbeschermingsketen bezwijkt, zeggen de inspecties die er toezicht op moeten houden.

Minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (volksgezondheid en welzijn) moeten meteen met een crisisaanpak van de jeugdbescherming beginnen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben daar bij het tweetal op aangedrongen. “De overheid faalt bij haar taak om kwetsbare kinderen te beschermen”, benadrukken ze dinsdag in een oproep aan het kabinet.

“De minister en staatssecretaris zijn verantwoordelijk voor het stelsel, en crisisaanpak is nu nodig,” aldus hoofdinspecteurs Angela van der Putten (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en Hans Faber (Inspectie Justitie en Veiligheid).

Er is te weinig jeugdhulp, waardoor kinderen lang moeten wachten op passende hulp. Ook constateerden de inspecties keer op keer dat rechterlijke uitspraken, die waren gericht op het beschermen van kinderen, niet standaard worden uitgevoerd. In mei concludeerden ze nog dat de jeugdbeschermingsketen niet voldoet aan de in de wet vastgelegde minimale kwaliteitseisen. “Zelfs de kinderen met een door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregel krijgen van de overheid niet op tijd de bescherming en hulp die zij nodig hebben.”

Geen breed gedragen aanpak te verwachten

Afgelopen maanden hebben de inspecties gesprekken gevoerd met allerlei betrokken organisaties zoals Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Daaruit maken ze nu op dat “op korte termijn geen breed gedragen aanpak te verwachten is om de jeugdbescherming te verbeteren”.

Een onderzoeksrapport in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum stelde vorige week ook al dat er fundamentele problemen zijn in het jeugdbeschermingsstelsel. Die onderzoekers vragen zich openlijk af hoe legitiem het is dat de overheid zich nog bemoeit met de opvoeding.

Een woordvoerder van minister Weerwind erkent de problemen. “We schieten hierin op dit moment tekort als overheid”. Donderdag is een debat in de Tweede Kamer over de kwestie. De minister zal voorafgaand in een Kamerbrief toelichten wat hij van plan is te doen om orde op zaken te stellen. Op termijn wil hij het jeugdzorgstelsel hervormen en vereenvoudigen.

